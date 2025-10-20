Hướng dẫn bầu trưởng thôn, tổ trưởng dân phố theo mô hình chính quyền 2 cấp

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Lao động

Hướng dẫn bầu trưởng thôn, tổ trưởng dân phố theo mô hình chính quyền 2 cấp

G.Nam

(NLĐO) - Bộ Nội vụ hướng dẫn quy trình bầu trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố khi thực hiện mô hình chính quyền 2 cấp

Bộ Nội vụ vừa có hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trong quá trình triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đặc biệt là quy trình bầu trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố theo quy định tại Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và Nghị định 59/2023/NĐ-CP của Chính phủ.

Theo đó, chủ tịch UBND cấp xã có trách nhiệm ban hành quyết định tổ chức bầu trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố; đồng thời phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã để xây dựng kế hoạch, hướng dẫn nghiệp vụ và triển khai chậm nhất 20 ngày trước ngày tổ chức cuộc họp của cộng đồng dân cư.

Trước khi bầu cử diễn ra, UBND cấp xã sẽ thành lập tổ bầu cử (sau khi thống nhất với Mặt trận Tổ quốc cùng cấp) chậm nhất 10 ngày trước ngày họp dân cư. Tổ bầu cử gồm đại diện Ban công tác Mặt trận ở thôn, tổ dân phố làm tổ trưởng; các thành viên là đại diện tổ chức đoàn thể, chính trị - xã hội và hộ dân (không là ứng cử viên).

Hướng dẫn bầu trưởng thôn, tổ trưởng dân phố theo mô hình chính quyền 2 cấp - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND cấp xã có trách nhiệm ban hành quyết định tổ chức bầu trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố

Các quyết định liên quan đến việc bầu cử phải được niêm yết công khai tại nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng và thông báo rộng rãi đến người dân chậm nhất 7 ngày trước ngày bầu.

Ban công tác Mặt trận ở thôn, tổ dân phố có trách nhiệm tổ chức họp để dự kiến và thống nhất danh sách ứng cử viên (ít nhất 1 người) sau khi xin ý kiến cấp ủy chi bộ. Danh sách chính thức được gửi về UBND cấp xã trước 15 ngày so với thời điểm tổ chức cuộc họp bầu cử.

Tại cuộc họp của cộng đồng dân cư, tổ bầu cử được Chủ tịch UBND xã quyết định thành lập sẽ chủ trì việc bầu trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, đảm bảo tuân thủ đúng quy trình và quy định tại Điều 7 Nghị định 59/2023/NĐ-CP.

Hiện Bộ Nội vụ cũng đang xây dựng dự thảo nghị định mới về tổ chức, hoạt động của thôn, tổ dân phố và chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách, trình Chính phủ xem xét trong thời gian tới.

Tin liên quan

Ông Nguyễn Minh Tâm làm Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Dương

Ông Nguyễn Minh Tâm làm Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Dương

(NLĐO) - Tại Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam phường Bình Dương lần thứ I, ông Nguyễn Minh Tâm được chỉ định giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường

Ông Lê Văn Dừa giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phú Thuận

(NLĐO)- Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam phường Phú Thuận lấn thứ I đã đề ra 19 chỉ tiêu, 4 công trình trọng điểm, 6 chương trình hành động cụ thể

Ông Phạm Thế Hiển giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Đông Hòa

(NLĐO) - Nhiệm kỳ mới 2025-2030, MTTQ Việt Nam phường Đông Hòa xác định 6 chương trình hành động và phát huy mạnh mẽ vai trò các Hội đoàn thể phường...

chính quyền địa phương Bộ Nội vụ Ủy ban Mặt trận tổ quốc trưởng thôn tổ trưởng dân phố
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo