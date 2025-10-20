Hướng dẫn bầu trưởng thôn, tổ trưởng dân phố theo mô hình chính quyền 2 cấp

Bộ Nội vụ vừa có hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trong quá trình triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đặc biệt là quy trình bầu trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố theo quy định tại Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và Nghị định 59/2023/NĐ-CP của Chính phủ.

Theo đó, chủ tịch UBND cấp xã có trách nhiệm ban hành quyết định tổ chức bầu trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố; đồng thời phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã để xây dựng kế hoạch, hướng dẫn nghiệp vụ và triển khai chậm nhất 20 ngày trước ngày tổ chức cuộc họp của cộng đồng dân cư.

Trước khi bầu cử diễn ra, UBND cấp xã sẽ thành lập tổ bầu cử (sau khi thống nhất với Mặt trận Tổ quốc cùng cấp) chậm nhất 10 ngày trước ngày họp dân cư. Tổ bầu cử gồm đại diện Ban công tác Mặt trận ở thôn, tổ dân phố làm tổ trưởng; các thành viên là đại diện tổ chức đoàn thể, chính trị - xã hội và hộ dân (không là ứng cử viên).

Các quyết định liên quan đến việc bầu cử phải được niêm yết công khai tại nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng và thông báo rộng rãi đến người dân chậm nhất 7 ngày trước ngày bầu.

Ban công tác Mặt trận ở thôn, tổ dân phố có trách nhiệm tổ chức họp để dự kiến và thống nhất danh sách ứng cử viên (ít nhất 1 người) sau khi xin ý kiến cấp ủy chi bộ. Danh sách chính thức được gửi về UBND cấp xã trước 15 ngày so với thời điểm tổ chức cuộc họp bầu cử.

Tại cuộc họp của cộng đồng dân cư, tổ bầu cử được Chủ tịch UBND xã quyết định thành lập sẽ chủ trì việc bầu trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, đảm bảo tuân thủ đúng quy trình và quy định tại Điều 7 Nghị định 59/2023/NĐ-CP.

Hiện Bộ Nội vụ cũng đang xây dựng dự thảo nghị định mới về tổ chức, hoạt động của thôn, tổ dân phố và chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách, trình Chính phủ xem xét trong thời gian tới.