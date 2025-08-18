HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Những hình ảnh trước ngày thông xe cầu Rạch Miễu 2

Phóng sự ảnh - clip: Hải Đường

(NLĐO) - Dự án cầu Rạch Miễu 2 có tổng chiều dài 17,6km, trong đó 7,95km đi qua tỉnh Đồng Tháp và 9,65km qua tỉnh Vĩnh Long

Từ sáng sớm 18-8, cán bộ kỹ thuật, người lao động thuộc các đơn vị thi công cầu Rạch Miễu 2 đã khẩn trương hoàn tất các hạng mục cuối cùng của dự án để sẵn sàng cho lễ khánh thành, đưa vào sử dụng vào ngày 19-8.

Cầu Rạch Miễu 2 trước ngày thông xe

Dọc hai bên đường dẫn lên cầu Rạch Miễu 2 đã được treo cờ Tổ quốc, cờ phướn… từ ngã tư Trại Rắn Đồng Tâm đến cầu dẫn Mỹ Tho thuộc tỉnh Đồng Tháp, dài khoảng 1km.

Hình ảnh trước ngày thông xe cầu Rạch Miễu 2 đầy háo hức và chuẩn bị hoàn tất - Ảnh 1.

Hình ảnh trước ngày thông xe cầu Rạch Miễu 2 đầy háo hức và chuẩn bị hoàn tất - Ảnh 2.

Hình ảnh trước ngày thông xe cầu Rạch Miễu 2 đầy háo hức và chuẩn bị hoàn tất - Ảnh 3.

Hình ảnh trước ngày thông xe cầu Rạch Miễu 2 đầy háo hức và chuẩn bị hoàn tất - Ảnh 4.

Cờ Tổ quốc và phướn tung bay trên cầu Rạch Miễu 2

Cùng với đó, hệ thống đèn chiếu sáng, biển báo an toàn giao thông, hệ thống thảm cỏ xanh… đoạn ngã tư Đồng Tâm thuộc phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp cũng được khẩn trương hoàn thành.

Cầu Rạch Miễu 2 có tổng chiều dài 17,6km, trong đó 7,95km đi qua tỉnh Đồng Tháp và 9,65km qua tỉnh Vĩnh Long. Công trình bao gồm cầu dây văng Rạch Miễu 2 dài 1,97km với cầu chính dây văng dài 0,51 km, cầu Mỹ Tho dài 0,45km và đường dẫn dài 15,15km đạt tiêu chuẩn cấp III đồng bằng.

Dự án cầu Rạch Miễu 2 có tổng mức đầu tư 6.810 tỉ đồng. Các nhịp chính cầu Rạch Miễu 2 dài hơn 1,9km, được thiết kế dây văng; phần trụ tháp cao 113m; cầu có 4 làn xe với bề rộng 21,5m, vận tốc thiết kế 80km/h. Khi hoàn thành đưa vào sử dụng sẽ giảm tải cho cầu Rạch Miễu hiện hữu trên Quốc lộ 60.

Hình ảnh trước ngày thông xe cầu Rạch Miễu 2 đầy háo hức và chuẩn bị hoàn tất - Ảnh 5.

Hình ảnh trước ngày thông xe cầu Rạch Miễu 2 đầy háo hức và chuẩn bị hoàn tất - Ảnh 6.

Hệ thống đèn chiếu sáng đã sẵn sàng

Hình ảnh trước ngày thông xe cầu Rạch Miễu 2 đầy háo hức và chuẩn bị hoàn tất - Ảnh 7.

Phun nước dọn vệ sinh

Hình ảnh trước ngày thông xe cầu Rạch Miễu 2 đầy háo hức và chuẩn bị hoàn tất - Ảnh 8.

Hình ảnh trước ngày thông xe cầu Rạch Miễu 2 đầy háo hức và chuẩn bị hoàn tất - Ảnh 9.

Hình ảnh trước ngày thông xe cầu Rạch Miễu 2 đầy háo hức và chuẩn bị hoàn tất - Ảnh 10.

Hình ảnh trước ngày thông xe cầu Rạch Miễu 2 đầy háo hức và chuẩn bị hoàn tất - Ảnh 11.

Cầu Rạch Miễu 2 và hướng chỉ dẫn lên - xuống cầu

Hình ảnh trước ngày thông xe cầu Rạch Miễu 2 đầy háo hức và chuẩn bị hoàn tất - Ảnh 12.

Hình ảnh trước ngày thông xe cầu Rạch Miễu 2 đầy háo hức và chuẩn bị hoàn tất - Ảnh 13.

Nhiều người dân vui mừng chụp ảnh trước ngày cầu Rạch Miễu 2 thông xe

Hình ảnh trước ngày thông xe cầu Rạch Miễu 2 đầy háo hức và chuẩn bị hoàn tất - Ảnh 14.

Sáng 19-8, lễ khánh thành cầu Rạch Miễu 2 sẽ diễn ra

