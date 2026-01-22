Hướng dẫn ôn tập, làm bài môn tiếng Anh kỳ thi lớp 10 ở TPHCM sau sáp nhập

Theo cấu trúc và đề thi minh họa môn tiếng Anh, kỳ thi lớp 10 năm 2026 của Sở GD-ĐT TPHCM công bố, đề thi tiếng Anh gồm 40 câu hỏi, mỗi câu 0,25 điểm vừa trắc nghiệm và tự luận, thời gian làm bài 90 phút.

Cô Nguyễn Thị Bích Chi, giáo viên tiếng Anh-Trường THCS Vân Đồn, hướng dẫn cấu trúc và nội dung đề thi tuyển sinh lớp 10 như sau:

Phần 1 : (từ câu 1- 14) Use of English: Phần này kiểm tra và đánh giá phần phát âm và sử dụng từ vựng, ngữ pháp của học sinh.

Phần 2 : (câu 15 -16) Image: Kiểm tra và đánh giá hiểu biết của học sinh về các hình ảnh thông báo bằng tiếng Anh.

Phần 3 : (câu 17-22) Reading: Học sinh đọc hiểu đoạn văn trả lời 4 câu hỏi đúng - sai và 2 câu hỏi trắc nghiệm.

Phần 4: (câu 23-28) Guided Cloze: Học sinh hoàn thành đoạn văn bằng cách chọn lựa từ và cụm từ chính xác

Phần 5: (câu 29 - 34) Wordformation: Học sinh sử dụng đúng từ loại để hoàn thành câu từ một gốc từ đã cho.

Phần 6: (câu 35-36) Word entry: Học sinh xem từ điển, dùng cụm từ phù hợp để điền vào chỗ trống.

Phần 7: (câu 37 - 40) Transformation: Học sinh viết lại câu không thay đổi ý nghĩa so với câu đã cho.

Đề thi tiếng Anh kỳ thi lớp 10 năm 2026 gồm 40 câu, mỗi câu 0,25 điểm, thời gian làm bài thi 90 phút

Theo cô Chi, so với dạng đề thi lớp 10 năm học 2025 - 2026 thì đề thi tiếng Anh năm nay không có gì thay đổi. Để làm bài thi tốt môn tiếng Anh, ngay từ bây giờ, học sinh nên có lộ trình ôn tập và rèn kỹ năng tự học là quan trọng nhất.

Học sinh có thể ôn theo các giai đoạn như sau:

Giai đoạn 1: Học từ vựng tiếng Anh theo chủ đề lớp 8-9 càng nhiều càng tốt: Environment (môi trường), Learning English (học tiếng Anh), Natural Wonders (kỳ quan thiên nhiên), Natural Disasters (thiên tai), Science and Technology (khoa học và công nghệ), Healthy living (lối sống lành mạnh)... Thuộc nhiều từ vựng là chìa khoá giúp các em làm bài thi tiếng Anh hiệu quả tốt nhất ở tất cả các phần của bài thi từ phát âm cho đến đọc hiểu.

Giai đoạn 2: Ôn tập ngữ pháp và tập viết câu (37-40)

Giai đoạn 3: Tập giải trọn vẹn một đề thi nên tham khảo những năm gần đây. "Nắm được nội dung và cấu trúc đề thi các em học sinh nên không hoang mang lo lắng, cố gắng ôn thi thật tốt. Chắc chắn đề thi tuyển sinh nào cũng phải có sự phân hóa rõ ràng, quan trọng là học sinh xác định được trình độ và năng lực của bản thân, chọn nguyện vọng phù hợp"- cô Chi nhắn gửi.

Đầu tháng 1 vừa qua, Sở GD-ĐT TPHCM đã công bố 3 môn thi kỳ thi lớp 10 năm 2026, đây là kỳ thi lớp 10 lớn nhất sau khi sáp nhập. Theo đó, 3 môn thi gồm toán, ngữ văn (120 phút/môn), ngoại ngữ (90 phút) và một bài thi bổ sung dành cho thí sinh đăng ký vào lớp chuyên hoặc tích hợp.



