Hướng đến kinh tế thể thao, Chủ tịch CLB Đồng Nai được bầu làm Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh

Quốc An - Ảnh: HHDL Đồng Nai

(NLĐO) - Trong định hướng CLB Đồng Nai để tạo nên nền kinh tế thể thao bền vững thì Chủ tịch CLB vừa đảm nhận thêm cương vị mới.

CLB Trường Tươi Đồng Nai hướng tới phát triển kinh tế thể thao, tạo nguồn thu cho bóng đá và xây dựng đội bóng chuyên nghiệp hướng đến V-League.

Trong đó, CLB dự tính phát triển du lịch kết hợp bóng đá - mô hình đã được áp dụng của CLB HAGL trong những gần đây (người hâm mộ đến sân nhà đội bóng phố núi hoặc đồng hành đến sân khách, theo dõi các ngôi sao thi đấu và tham quan các điểm du lịch, di tích - văn hóa nổi tiếng của từng địa phương).

Chiến lược này có thể chưa thể mang đến nguồn thu lớn nhưng cũng tạo ra những bước đầu tiên, xây dựng và định hình việc phát triển kinh tế thể thao.

Hướng đến Kinh tế Thể thao, Chủ tịch CLB Đồng Nai được bầu làm Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh - Ảnh 1.

CLB Trường Tươi Đồng Nai hướng tới phát triển kinh tế thể thao bên cạnh mục tiêu lên hạng V-League

Để phát huy tối đa tiềm năng, kinh tế thể thao Việt Nam nhiều chuyên gia cũng chỉ ra nhiều hướng, cần sự đầu tư vào cơ sở hạ tầng (sân vận động, học viện, trung tâm huấn luyện…) và xây dựng hệ sinh thái hoàn chỉnh gồm: phát triển nội dung, bán vật phẩm, tổ chức sự kiện và du lịch...

Trong hướng đi đó, Chủ tịch CLB Đồng Nai, ông Phạm Hương Sơn mới đây cũng được bầu làm Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Đồng Nai tại Đại hội Hiệp hội Du lịch tỉnh Đồng Nai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đây là cơ hội giúp CLB định hình hướng tốt hơn với thuận lợi từ sự gắn kết của các thành viên trong hiệp hội.

Hướng đến Kinh tế Thể thao, Chủ tịch CLB Đồng Nai được bầu làm Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh - Ảnh 2.

Chủ tịch CLB Đồng Nai, ông Phạm Hương Sơn (giữa) được bầu làm Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Đồng Nai

Đại hội Hiệp hội Du lịch tỉnh Đồng Nai lần thứ I diễn ra theo Quyết định số 573/QĐ-UBND ngày 28-7-2025 của UBND tỉnh Đồng Nai, dưới sự hướng dẫn của Sở Nội vụ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban Chỉ đạo Hợp nhất Hiệp hội Du lịch tỉnh Đồng Nai.

Trong đó, Đoàn Chủ tịch còn có các Phó Chủ tịch gồm: Ông Huỳnh Quốc Bảo, bà Đinh Thị Lan Hương và bà Trần Thị Thu Trang; được bầu tại phiên Trù bị của Đại hội diễn ra vào chiều 10-10.

Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước chuyển mình mang tính chiến lược của ngành du lịch tỉnh Đồng Nai trong bối cảnh mới - sáp nhập các đơn vị hành chính cấp tỉnh, trong đó có tỉnh Đồng Nai và tỉnh Bình Phước - với một tổ chức hiệp hội thống nhất, hoạt động chuyên nghiệp, có pháp nhân rõ ràng, đại diện cho lợi ích chung của các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân hoạt động trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, đây cũng là bước chuẩn bị cần thiết cho quá trình hội nhập, hợp nhất và phát triển bền vững trong giai đoạn 2025-2030.

Đại hội diễn ra có sự tham dự của đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, Hiệp hội Du lịch Việt Nam, lãnh đạo tỉnh, các sở, ban, ngành liên quan, cộng đồng doanh nghiệp du lịch, lữ hành, các hiệp hội bạn, cùng các chuyên gia, nhà quản lý trong lĩnh vực du lịch.

Hướng đến Kinh tế Thể thao, Chủ tịch CLB Đồng Nai được bầu làm Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh - Ảnh 3.

Hướng đến Kinh tế Thể thao, Chủ tịch CLB Đồng Nai được bầu làm Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh - Ảnh 4.

Hiệp hội Du lịch tỉnh Đồng Nai cũng tổ chức các lễ ký kết trong đại hội

Đây cũng là dịp tổng kết công tác hoạt động Hiệp hội Du lịch tỉnh Đồng Nai (cũ) và Hiệp hội Du lịch tỉnh Bình Phước (cũ); Thảo luận, thông qua Điều lệ và phương hướng, nhiệm vụ hoạt động của Hiệp hội trong nhiệm kỳ 2025-2030; Bầu ra Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Kiểm tra và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Hiệp hội.

Đồng thời, các đại biểu sẽ đánh giá tổng quan thực trạng hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Đồng Nai trong những năm qua; Phân tích những cơ hội, thách thức và tiềm năng phát triển du lịch trong giai đoạn mới; Thảo luận và thông qua các văn kiện quan trọng như: Điều lệ Hiệp hội, phương hướng hoạt động 5 năm, các chương trình trọng điểm về liên kết - xúc tiến - đào tạo - chuyển đổi số ngành du lịch;

Hướng đến Kinh tế Thể thao, Chủ tịch CLB Đồng Nai được bầu làm Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh - Ảnh 5.

Hiệp hội củng phát động đợt quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Bắc chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão Matmo (bão số 11)

Trong nhiệm kỳ 2025-2030, Hiệp hội sẽ tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như: Đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá du lịch Đồng Nai ra thị trường trong nước và quốc tế; Tổ chức các hoạt động kết nối, liên kết vùng du lịch và phát triển sản phẩm du lịch đặc trưng của địa phương; Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch thông qua tập huấn, đào tạo, chuyển giao công nghệ; Thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động du lịch và kết nối với hệ sinh thái du lịch quốc gia.

Hiệp hội sẽ là diễn đàn để các doanh nghiệp du lịch giao lưu, kết nối, chia sẻ kinh nghiệm và định hướng phát triển trong thời kỳ mới; Tăng cường vai trò liên kết giữa doanh nghiệp - chính quyền - các địa phương nhằm thúc đẩy phát triển du lịch Đồng Nai theo hướng chuyên nghiệp, bền vững và hiệu quả.

