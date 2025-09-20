HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

CLB Trường Tươi Đồng Nai bị đội TP HCM chia điểm kịch tính

Quốc An - Ảnh: Anh Bình

(NLĐO) - Trận thư hùng giữa 2 đội Trường Tươi Đồng Nai và TP HCM đã mang đến cảm xúc thú vị với màn rượt đuổi tỉ số 2-2 trong 45 phút cuối

Tại Vòng 1 Giải Hạng nhất 2025-2026 chiều 20-9, CLB Trường Tươi Đồng Nai có trận ra quân trên sân nhà gặp CLB TP HCM, thế trận diễn ra đầy kịch tính với những màn rượt đuổi tỉ số hấp dẫn.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, đội chủ nhà Trường Tươi Đồng Nai chủ động ép sân, liên tiếp tạo cơ hội nguy hiểm với các pha bóng cố định của Minh Vương. Tuy nhiên, hàng thủ đội TP HCM vẫn đứng vững, giữ tỉ số 0-0 đến hết hiệp 1.

Bước sang hiệp 2, trận đấu dần trở nên sôi động hơn. Phút 54, từ quả phạt góc của Minh Vương, Tự Nhân bật cao đánh đầu mở tỉ số cho Trường Tươi Đồng Nai. Chỉ 15 phút sau, CLB TP HCM được hưởng phạt đền và Lâm Thuận không bỏ lỡ cơ hội gỡ hòa 1-1.

Trường Tươi Đồng Nai bị TP HCM chia điểm kịch tính - Ảnh 1.

Minh Vương tiếp tục nổ súng trong 2 trận của Trường Tươi Đồng Nai

Phút 76, kịch tính của trận đấu được đẩy lên cao trào. Trong ngày Công Phượng tiếp tục vắng mặt, Minh Vương tiếp tục tỏa sáng với pha cứa lòng đẳng cấp từ ngoài vòng cấm, nâng tỉ số lên 2-1 cho Trường Tươi Đồng Nai.

Không chấp nhận thất bại, CLB TP HCM dâng cao đội hình tấn công, tìm bàn gỡ. Nỗ lực ấy được đền đáp ở phút 90, Chu Văn Kiên tung cú sút xa đẳng cấp đánh bại thủ thành Hữu Nghĩa, ấn định tỉ số hòa 2-2.

Trường Tươi Đồng Nai bị TP HCM chia điểm kịch tính - Ảnh 2.

Đội khách TP HCM vẫn khiến chủ nhà chia điểm vào những phút cuối

Trận đấu khép lại sau màn rượt đuổi tỉ số nghẹt thở, 2 đội chia điểm trong sự tiếc nuối của khán giả.

Như vậy, 2 đội TP HCM và Trường Tươi Đồng Nai tạm thời đứng thứ 2 và 3 trên bảng xếp hạng. Bởi lẽ, ở loạt trận đấu đã diễn ra, Khánh Hòa giành được 3 điểm trước Long An để đứng nhất bảng.

Các trận khác đều có cùng kết quả hòa 1-1 giữa Quy Nhơn United trước Trường Đại học Văn Hiến, Đồng Tháp với Phú Thọ.

Lượt đấu đầu tiên của Giải Hạng nhất vẫn còn trận đấu muộn giữa Thanh Niên TP HCM và Bắc Ninh, diễn ra ngày 20-9.

Đồng Nai với màn khai mạc Cup Quốc gia hoành tráng bằng 500 drone

Đồng Nai với màn khai mạc Cup Quốc gia hoành tráng bằng 500 drone

(NLĐO) - Lần đầu tiên trong lịch sử, đại diện Đồng Nai vinh dự đăng cai lễ khai mạc giải đấu bóng đá cấp CLB danh giá nhất Việt Nam.

HLV Anh Đức mỉa mai: "Trường Tươi Đồng Nai không đá tốt, mà trọng tài bắt tốt"

(NLĐO) - Tối 14-9, CLB Becamex TP HCM thua 1-3 trước Trường Tươi Đồng Nai. Dù thất bại với cách biệt lớn, HLV Anh Đức vẫn cho rằng đối thủ thắng nhờ trọng tài

Chờ màn trình diễn của dàn sao CLB Đồng Nai

Chuẩn bị cho mùa giải mới, CLB Đồng Nai đã có nhiều chuyến tập huấn và thi đấu giao hữu trong nước để rà soát lực lượng

