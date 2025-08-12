Hướng tới thương mại song phương 150 tỉ USD

Hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc có nhiều triển vọng tích cực, tiềm năng lớn, đặc biệt trong lĩnh vực thương mại và đầu tư.

Nhà đầu tư lớn nhất

Số liệu của Cục Thống kê (Bộ Tài chính) cho thấy nếu tính về các thị trường rót vốn FDI (vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài) vào Việt Nam, tính đến năm 2024, Hàn Quốc là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam với 9.534 dự án và tổng vốn đầu tư lũy kế đạt gần 85,87 tỉ USD, chiếm gần 18,3% tổng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam. Tính từ năm 1988 đến nay, tổng số dự án cấp mới của Hàn Quốc tại Việt Nam đạt 10.152 dự án, với tổng vốn đầu tư đăng ký lũy kế lên tới 92 tỉ USD.

Các lĩnh vực đầu tư chính của Hàn Quốc như công nghiệp chế biến chế tạo, công nghệ cao, điện tử, ô tô và phụ tùng, xây dựng và bất động sản. Ngoài ra, lĩnh vực tài chính, chứng khoán cũng thu hút nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc như: Mirae Asset và KIS. Một số địa phương tại Việt Nam, như Bắc Giang, đang thu hút mạnh vốn FDI từ Hàn Quốc, đặc biệt trong các ngành công nghiệp bán dẫn và điện tử.

2025 là năm đánh dấu cột mốc 30 năm đầu tư vào Việt Nam của Tập đoàn Samsung. Tính đến nay, "ông lớn" này đã đầu tư tại Việt Nam hơn 23,2 tỉ USD với một loạt dự án ở TP HCM, Bắc Ninh, Thái Nguyên… Không chỉ đầu tư sản xuất, Samsung còn góp phần đưa Việt Nam có tên trong lĩnh vực nghiên cứu và phát triển (R&D) toàn cầu với Trung tâm R&D 220 triệu USD ở khu đô thị Tây Hồ Tây (Hà Nội) và đang từng bước hoàn thành bức tranh đầu tư chiến lược tại Việt Nam.

Không chỉ Samsung, một loạt tập đoàn lớn của Hàn Quốc cũng không ngừng mở rộng đầu tư ở Việt Nam như LG, Hyosung, Lotte, SK…

Hiện tại, Việt Nam đang đẩy mạnh thu hút doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư vào các lĩnh vực tiềm năng, trong đó có năng lượng, như điện khí, kho cảng LNG, điện hạt nhân - lò phản ứng mô đun nhỏ (SMR)… Theo ông Hong Sun, Chủ tịch danh dự Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam (KoCham), thị trường năng lượng Việt Nam được công nhận là điểm đến đầu tư hấp dẫn đối với các nhà đầu tư Hàn Quốc do tiềm năng tăng trưởng cao.

Hoạt động của Nhà máy Samsung Electronics tại TP HCMẢnh: LAM GIANG

Nhiều triển vọng

Theo báo cáo từ Vụ Phát triển thị trường nước ngoài (Bộ Công Thương), năm 2024, kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam - Hàn Quốc đạt 81,5 tỉ USD, tăng 7,3% so với năm 2023.

Trong 7 tháng đầu năm 2025, thương mại song phương hai nước đạt 49,9 tỉ USD, tăng hơn 7,5% so với cùng kỳ. Trong đó, Việt Nam xuất khẩu sang Hàn Quốc đạt 16,3 tỉ USD và nhập khẩu từ nước này 33,6 tỉ USD.

Những năm qua, thương mại hai nước Việt Nam - Hàn Quốc đang được hưởng lợi nhiều từ các Hiệp định thương mại tự do (FTA) song phương và đa phương mà hai bên tham gia, đặc biệt là Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc (VKFTA).

Ông Hoàng Danh Hữu, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Nông trại Ede (thương hiệu Miss Ede, tỉnh Đắk Lắk) cho biết Miss Ede đã mất thời gian 4 năm chuẩn bị để có lô hàng cà phê thành phẩm đầu tiên xuất khẩu sang thị trường Hàn Quốc vào tháng 5-2025 vừa qua. "Mục tiêu của Miss Ede là khi vào được thị trường Hàn và thuyết phục được người trẻ Hàn, đó sẽ là cánh cửa giúp Miss Ede tiếp cận được thói quen tiêu dùng của giới trẻ toàn cầu" - ông Hữu nói.

Kết quả quan hệ hợp tác thương mại song phương Việt Nam - Hàn Quốc từ năm 2010 đến nay Nguồn: Bộ Tài chính. Đồ họa: Lan Chi

Theo ông Hong Sun, triển vọng, tiềm năng hợp tác đầu tư, thương mại Việt Nam - Hàn Quốc còn rất lớn. Việt Nam có lực lượng lao động dồi dào và có sức cạnh tranh, thuận lợi cho đầu tư vào các ngành công nghiệp sản xuất liên quan đến năng lượng. Đặc biệt, Việt Nam có hợp tác kinh tế sâu sắc với Hàn Quốc… Điều này có thể tác động tích cực đến sự thành công trong việc thâm nhập thị trường địa phương và mở rộng hoạt động kinh doanh của các nhà đầu tư Hàn Quốc.

Thương vụ Việt Nam tại Hàn Quốc cho biết Việt Nam - Hàn Quốc hướng tới mục tiêu kim ngạch song phương đạt 150 tỉ USD vào năm 2030, qua đó thúc đẩy hơn nữa hợp tác thương mại, công nghiệp và năng lượng giữa hai nước trong thời gian tới.

Để đạt mục tiêu trên, Thương vụ Việt Nam tại Hàn Quốc tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ; xuất khẩu sang Hàn Quốc các mặt hàng tiềm năng như: dệt may, giày dép, đồ gỗ, nông thủy sản và thực phẩm chế biến. Để làm điều này, cần đẩy mạnh xúc tiến thương mại, mở cửa thị trường đối với nông sản, hỗ trợ đào tạo về tiêu chuẩn nhập khẩu, hỗ trợ nâng cao năng lực thiết kế, thương mại điện tử, kết nối doanh nghiệp với các kênh phân phối trực tiếp.

Cam kết đồng hành Theo Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư luôn là một trong những trụ cột quan trọng trong quan hệ hai nước, là nguồn động lực chính thúc đẩy sự phát triển về mọi mặt của cả Việt Nam và Hàn Quốc... Trong bối cảnh kinh tế thế giới đối mặt nhiều bất ổn như biến động địa chính trị, chính sách bảo hộ thương mại gia tăng, đặc biệt các rủi ro về thuế quan từ một số đối tác lớn, hơn bất kỳ lúc nào, hai nước cần phối hợp để bảo đảm tính bền vững và linh hoạt của chuỗi cung ứng trên cơ sở hai nền kinh tế có tính bổ trợ cao. Trên tinh thần đó, Việt Nam cam kết đồng hành với các doanh nghiệp Hàn Quốc phát triển chuỗi cung ứng đa dạng và có giá trị cao, đồng thời khuyến khích doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn và ở phân khúc cao hơn trong mạng lưới cung ứng toàn cầu của doanh nghiệp Hàn Quốc. Đảng, Nhà nước Việt Nam sẵn sàng tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có Hàn Quốc, tiếp tục đầu tư ổn định và lâu dài, cũng như tìm kiếm cơ hội đầu tư mới và cùng phát triển.

Đối tác hàng đầu của TP HCM Hàn Quốc hiện là một trong những đối tác hàng đầu của TP HCM về thương mại, đầu tư và du lịch, với cộng đồng hơn 80.000 người và hơn 2.000 doanh nghiệp Hàn Quốc đang sinh sống và làm việc trên địa bàn thành phố. Đây là một nguồn lực quan trọng đóng góp vào sự phát triển của thành phố và là cầu nối tăng cường liên kết giữa hai nước. Về đầu tư, tính lũy kế đến hết tháng 1-2025, Hàn Quốc là nhà đầu tư lớn thứ 3 tại TP HCM với 2.286 dự án và tổng vốn đạt 5,5 tỉ USD. Trong bối cảnh thành phố thực hiện nhiều giải pháp nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp, thu hút đầu tư và phục hồi tăng trưởng kinh tế, chính quyền TP HCM luôn nỗ lực tối đa để bảo đảm môi trường chính trị - xã hội ổn định và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nước ngoài, đặc biệt là doanh nghiệp Hàn Quốc, hoạt động lâu dài và hiệu quả.







