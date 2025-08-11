Tổng Bí thư Tô Lâm chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc

Theo đặc phái viên TTXVN, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc, trưa 11-8 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung cùng Đoàn đại biểu cấp cao hai nước đã chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác song phương Việt Nam - Hàn Quốc.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung chứng kiến lễ trao Bản ghi nhớ về phái cử và tiếp nhận lao động sang làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS, ký giữa Bộ Nội vụ Việt Nam và Bộ Lao động và Việc làm Hàn Quốc. Ảnh: TTXVN

Các văn kiện hợp tác gồm:

- Bản ghi nhớ giữa Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Bộ Khoa học, Công nghệ Thông tin và Truyền thông Hàn Quốc về hợp tác khoa học công nghệ.

- Bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực hợp tác quyền tác giả, quyền liên quan giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc.

- Bản ghi nhớ tăng cường hợp tác năng lượng tái tạo giữa Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Công nghiệp, Thương mại và Năng lượng Hàn Quốc.

- Bản ghi nhớ về phái cử và tiếp nhận lao động sang làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS (chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài làm việc tại Hàn Quốc, ký giữa Bộ Nội vụ Việt Nam và Bộ Lao động và Việc làm Hàn Quốc).

- Bản ghi nhớ giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc về hợp tác và hỗ trợ kỹ thuật liên quan đến hoạt động của Ngân hàng Trung ương.

- Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Cơ quan Giám sát Tài chính Hàn Quốc.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung chứng kiến lễ trao Thỏa thuận sửa đổi bổ sung Bản ghi nhớ giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam với Bộ Giáo dục Hàn Quốc về hợp tác giáo dục. Ảnh: TTXVN

- Thỏa thuận sửa đổi bổ sung Bản ghi nhớ giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và Bộ Giáo dục Hàn Quốc về hợp tác giáo dục.

- Bản ghi nhớ về hợp tác nghề cá giữa Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam và Bộ Thủy sản và Đại dương Hàn Quốc.

- Bản ghi nhớ hợp tác về phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân giữa Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam và Tập đoàn Điện lực Hàn Quốc.

- Biên bản thỏa thuận tăng cường hợp tác giữa UBND TP Đà Nẵng (Việt Nam) và Chính quyền TP Pyeongtaek (Hàn Quốc).

Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước đến đất nước Hàn Quốc tươi đẹp và mến khách, với tư cách Quốc khách đầu tiên của Chính quyền mới. Đây cũng là chuyến thăm đầu tiên của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Hàn Quốc trên cương vị mới. Điều này thể hiện sự coi trọng và ưu tiên cao độ của lãnh đạo cấp cao hai nước đối với quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc.

Sau hơn 30 năm xây dựng và phát triển, quan hệ Việt-Hàn đã trở thành hình mẫu, phát triển sâu rộng và đạt nhiều thành quả đáng khích lệ trên tất cả các lĩnh vực, đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Chuyến thăm Hàn Quốc lần này của Tổng Bí thư là dịp quan trọng để lãnh đạo cao nhất của hai nước trao đổi toàn diện về những biện pháp lớn, xác định ưu tiên và mở ra những hướng hợp tác mới trong các lĩnh vực để tiếp tục đưa quan hệ Việt-Hàn tiến vững, tiến xa trong kỷ nguyên phát triển mới.