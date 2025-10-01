HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đến Quảng Trị, sẻ chia mất mát sau bão số 10 Bualoi

HOÀNG PHÚC

(NLĐO) - Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đến Quảng Trị thăm hỏi, động viên và trao hỗ trợ cho người dân sau thiệt hại nặng nề do bão số 10.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú thăm Quảng Trị sau bão số 10 - Ảnh 1.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao quà hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị, địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề sau bão số 10 (Bualoi).

Ngày 1-10, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng đoàn công tác Trung ương đã đến Quảng Trị thăm hỏi, động viên và trao hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả sau bão số 10 (Bualoi).

Đoàn có bà Hà Thị Nga, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, cùng đại diện các cơ quan, doanh nghiệp. 

Tại buổi làm việc, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ghi nhận tinh thần chủ động của Đảng bộ, chính quyền và người dân Quảng Trị trong ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai bão số 10 gây ra, đồng thời khẳng định Trung ương sẽ tiếp tục đồng hành, chia sẻ khó khăn để địa phương sớm ổn định đời sống và khôi phục sản xuất.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã trao nguồn hỗ trợ của lãnh đạo Đảng, Nhà nước cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Trị để khắc phục hậu quả bão số 10.

Dịp này, Quảng Trị tiếp nhận hỗ trợ gồm 500 triệu đồng từ Ban vận động cứu trợ Trung ương, 5 tỉ đồng của Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam, cùng 1 tỉ đồng từ Ngân hàng BIDV và 1 tỉ đồng từ Ngân hàng VietinBank.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú thăm Quảng Trị sau bão số 10 - Ảnh 2.

Bà Trịnh Thị Mừng ở thôn Đông Hưng, xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị là một trong các hộ dân thiệt hại sau bão số 10

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Lê Ngọc Quang cho biết bão số 10 ảnh hưởng trực tiếp hai ngày 28 và 29-9, gây gió mạnh cấp 9-10, giật 12-13, mưa lớn 200-500 mm khiến nhiều khu vực ngập lụt, giao thông chia cắt. Tỉnh đã sơ tán hơn 1.100 hộ với 3.500 người tại 24 xã nguy hiểm.

Thiệt hại ban đầu gồm 4 người chết, 8 ngư dân mất tích, 15 người bị thương; hơn 3.300 ngôi nhà tốc mái, 6 nhà sập, gần 1.500 ha rừng trồng hư hại... Tổng thiệt hại bão số 10 gây ra cho Quảng Trị khoảng 550 tỉ đồng.

"Tỉnh tập trung khắc phục hậu quả sau bão số 10, ưu tiên cứu hộ ngư dân mất tích, bảo đảm đời sống dân sinh, ổn định sản xuất" - Bí thư Lê Ngọc Quang nói.

Đến ngày 1-10, khoảng 98% khách hàng tại nhiều xã, phường trong tỉnh Quảng Trị đã được cấp điện trở lại. Ngành điện lực đang khẩn trương xử lý các điểm sự cố còn lại để bảo đảm sinh hoạt, sản xuất của người dân.

Mở rộng phạm vi tìm kiếm 6 ngư dân mất tích tại Cửa Gianh

Trong ngày 1-10, các lực lượng cứu hộ tỉnh Quảng Trị vẫn đang khẩn trương triển khai công tác tìm kiếm, cứu nạn 6 ngư dân còn lại mất tích trên 2 tàu cá của TP HCM tại Cửa Gianh ở xã Bắc Trạch.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú thăm Quảng Trị sau bão số 10 - Ảnh 3.

Đến nay, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 3 thi thể nạn nhân (gồm 1 thuyền trưởng và 2 ngư dân). Công tác tìm kiếm các nạn nhân hiện vẫn đang được các lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị tiếp tục triển khai với tinh thần hết sức khẩn trương, trách nhiệm, phạm vi tìm kiếm được mở rộng tối đa cả trên biển và ven bờ, phần nào xoa dịu nỗi đau thương mất mát cho gia đình và người thân.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đến Quảng Trị, sẻ chia mất mát sau bão số 10 Bualoi - Ảnh 1.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đến Quảng Trị, sẻ chia mất mát sau bão số 10 Bualoi - Ảnh 2.

Tin liên quan

Chìm tàu cá TP HCM ở cửa Gianh, cửa Việt: Lập Sở chỉ huy tiền phương tìm 8 ngư dân mất tích

Chìm tàu cá TP HCM ở cửa Gianh, cửa Việt: Lập Sở chỉ huy tiền phương tìm 8 ngư dân mất tích

(NLĐO) - Đến nay, lực lượng chức năng đã tìm thấy 3 thi thể trong số 11 ngư dân mất tích sau khi các tàu cá TP HCM gặp nạn ở Quảng Trị.

Chủ tịch Quảng Trị trực tiếp lên tàu chỉ huy tìm kiếm 9 ngư dân mất tích ở cửa Gianh

(NLĐO) - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã có mặt tại cửa Gianh, trực tiếp lên tàu ra hiện trường để chỉ huy tìm kiếm 9 ngư dân mất tích sau khi 2 tàu cá bị chìm

Bão số 10 ở Quảng Trị: Hơn 227.000 hộ mất điện, công nhân xuyên đêm khôi phục

(NLĐO) – Sau bão số 10, hơn 227.000 hộ Quảng Trị mất điện. Ngành điện lực huy động tối đa công nhân, phương tiện để cấp điện trở lại nhanh nhất.

