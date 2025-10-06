Phường Long Trường tổ chức "Đêm hội Trăng rằm - Vui Tết Trung thu" năm 2025

Chiều tối 5-10, Đảng ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ phường Long Trường, TP HCM tổ chức chương trình "Đêm hội Trăng rằm - Vui Tết Trung thu" năm 2025.

Chương trình được tổ chức thu hút đông đảo các em thiếu nhi đang sinh sống, học tập trên địa bàn phường Long Trường đến tham dự chương trình, cùng nhau đón Tết trung thu.

Tại chương trình, các em đã cùng giao lưu với chị Hằng, chú Cuội, chú hề; cùng nhau thưởng thức những màn biểu diễn trống hội, lân sư rồng, ảo thuật thú vị.

Chú hề giao lưu và phát bong bóng cho thiếu nhi.

Giao lưu cùng chị Hằng, chú Cuội.

Biểu diễn trống hội.

Biểu diễn múa lân.

Biểu diễn múa rồng.

Biểu diễn ảo thuật.

Bên cạnh đó là các tiết mục văn nghệ đặc sắc do chính các em thiếu nhi trên địa bàn phường biểu diễn.

Các tiết mục văn nghệ do thiếu nhi trên địa bàn phường biểu diễn.

Ngoài ra, trong khuôn khổ đêm hội, ban tổ chức chương trình cũng đã trao các giải thưởng cho các đơn vị dự thi hội thi trang trí lồng đèn. Đồng thời gửi tặng nhiều phần quà đến các em thiếu nhi tham dự.

Trao giải hội thi trang trí lồng đèn.

Tác phẩm tại hội thi trang trí lồng đèn.

Đại diện phường Long Trường cùng đại diện nhà tài trợ trao quà cho các em thiếu nhi.

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Hoàng Vũ, Phó Chủ tịch UBND phường Long Trường, chia sẻ đây là dịp để các em cùng vui chơi, rước đèn, phá cỗ. Đồng thời cũng là cơ hội để mọi người bày tỏ sự quan tâm, chăm sóc đối với các cháu thiếu nhi, thế hệ măng non, những chủ tương lai của đất nước.

Ông Nguyễn Hoàng Vũ, Phó Chủ tịch UBND phường Long Trường, phát biểu tại chương trình.

"Thay mặt các lãnh đạo địa phương, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ pường, tôi xin gửi đến quý vị đại biểu lời chúc sức khỏe, hạnh phúc. Gửi đến các cháu thiếu nhi chất vui vui tươi, ấm áp và luôn tràn ngập tiếng cười. Các cháu thiếu nhi thân mến, mong rằng các cháu sẽ luôn luôn chăm ngoan, học giỏi, nghe lời ông bà, cha mẹ, thấy cô, tích cực rèn luyện, phấn đấu trở thành con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ", ông Nguyễn Hoàng Vũ gửi lời chúc Trung thu đến các em thiếu nhi.

Ngay sau chương trình, phường Long Trường đã tổ chức cho các em thiếu nhi rước đèn qua các tuyến phố trên địa bàn phường.