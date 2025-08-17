Huy động chó nghiệp vụ tìm nam du khách mất tích ở rừng Cúc Phương

Trưa 17-8, tin từ Vườn quốc gia (VQG) Cúc Phương (Ninh Bình) cho biết đến khoảng 10 giờ sáng nay 17-8, nam du khách mất tích trong rừng khi tham qua du lịch tại Vườn quốc gia Cúc Phương hôm 14-8, đến nay vẫn chưa được tìm thấy.

Hình ảnh nam du khách mất tích trong VQG Cúc Phương được người thân chia sẻ trên các nhóm hội để mong tìm thấy

Theo ông Phạm Kiên Cường, Giám đốc Trung tâm giáo dục môi trường và dịch vụ Cúc Phương (đơn vị vận hành các tour du lịch, thuộc Vườn quốc gia Cúc Phương), để tìm kiếm nam du khách, hiện lực lượng chức năng tỉnh Ninh Bình đã huy động khoảng 60 người (gồm công an, chính quyền địa phương...) tổ chức tìm kiếm.

"Sáng 17-8, Công an tỉnh Ninh Bình cũng đã huy động lực lượng thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Ninh Bình cùng với 7 chó nghiệp vụ tới Cúc Phương để tìm kiếm nạn nhân mất tích"- ông Cường thông tin.

Được biết, trong những ngày qua tại Ninh Bình có mưa trên diện rộng, vì thế công tác tìm kiếm nam du khách mất tích gặp rất nhiều khó khăn.

Công an tỉnh Ninh Bình huy động chó nghiệp vụ tìm nam du khách mất tích

Mất tích khi đi khám phá Cúc Phương

Trước đó, chiều ngày 13-8, anh Nguyễn Quốc M. (SN 1992, quê huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương cũ, nay là TP Hải Phòng) vào VQG Cúc Phương thuê phòng nghỉ lại trong khu vực Bống. Đây là điểm nghỉ xa nhất và không có sóng điện thoại và cách cổng vườn gần 20 km.

Ngày 14-8, anh M. đã đi tham quan một số điểm du lịch trong rừng già như: khu vực cây chò chỉ ngàn năm tuổi, động Sơn Cung…

Đến chiều ngày 14-8, khi du khách đi tham quan động Sơn Cung thấy có ba lô bỏ lại và giấy tờ tùy thân cùng điện thoại nên đã chụp ảnh báo cáo VQG.

Nhận được thông tin, VQG Cúc Phương đã huy động lực lượng tìm kiếm nhiều khu vực trong rừng già nhưng không có kết quả. VQG Cúc Phương cũng đã liên hệ với người nhà anh M. và trưa 15-8, gia đình anh cũng đã vào đây chờ tin tức con trai.

Tuy nhiên, đến thời điểm này, tung tích của nam du khách vẫn chưa được tìm thấy.