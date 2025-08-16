HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Thời sự

Khách du lịch mất tích nhiều ngày trong rừng Cúc Phương

Tuấn Minh

(NLĐO)- Trong lúc đi tham qua trong Vườn quốc gia Cúc Phương (Ninh Bình), 1 nam du khách bất ngờ đi lạc và mất tích trong rừng từ hôm 14-8

Sáng 16-8, thông tin từ Vườn quốc gia (VQG) Cúc Phương (tỉnh Ninh Bình) xác nhận tại vườn vừa xảy ra vụ việc một khách du lịch mất tích khi đi tham quan trong rừng và đơn vị hiện đang huy động lực lượng phối hợp với chính quyền địa phương tìm kiếm.

Khách du lịch mất tích nhiều ngày trong rừng Cúc Phương- Ảnh 1.

Một góc VQG Cúc Phương, nơi nam du khách mất tích nhiều ngày qua. Ảnh: VQG Cúc Phương

Theo thông tin ban đầu, chiều ngày 13-8, anh Nguyễn Quốc M. (SN 1992, quê huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương cũ, nay là TP Hải Phòng) vào VQG Cúc Phương thuê phòng nghỉ lại trong khu vực Bống. Đây là điểm nghỉ xa nhất và không có sóng điện thoại và cách cổng vườn gần 20 km.

Ngày 14-8, anh M. đã đi tham quan một số điểm du lịch trong rừng già như: khu vực cây chò chỉ ngàn năm tuổi, động Sơn Cung…

Đến chiều ngày 14-8, khi du khách đi tham quan động Sơn Cung thấy có ba lô bỏ lại và giấy tờ tùy thân cùng điện thoại nên đã chụp ảnh báo cáo VQG.

Nhận được thông tin, VQG Cúc Phương đã huy động lực lượng tìm kiếm nhiều khu vực trong rừng già nhưng không có kết quả. VQG Cúc Phương cũng đã liên hệ với người nhà anh M. và trưa 15-8, gia đình anh cũng đã vào đây chờ tin tức con trai.

Đến sáng nay 16-8, lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy tung tích du khách.

Hiện VQG Cúc Phương cũng đang huy động hết lực lượng mở rộng tìm kiếm và nhờ chính quyền địa phương lân cận thông báo trên hệ thống loa phát thanh, cộng đồng mạng hỗ trợ để tìm kiếm anh Mạnh.

Được biết, VQG Cúc Phương có diện tích hơn 22.000 ha nằm trên địa bàn 3 tỉnh Ninh Bình, Thanh Hóa, Phú Thọ (Hòa Bình cũ).

khách du lịch Vườn Quốc Gia Cúc Phương du khách mất tích mất tích
