Thời sự

Huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ PCCC khống chế đám cháy ở TPHCM

Nguyễn Tiến

(NLĐO)- Cháy cơ sở thu mua phế liệu ở Bàu Bàng, lực lượng PCCC nhanh chóng khống chế đám cháy.

Sáng 12-5, một vụ cháy xảy ra tại cơ sở nhà ở kết hợp thu mua phế liệu trên đường DH516, ấp Bến Lớn, xã Bàu Bàng, TPHCM, khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi.

Cháy kho phế liệu ở Bàu Bàng TPHCM: Nhiều tài sản bị thiêu rụi - Ảnh 1.

Cháy cơ sở phế liệu ở Bàu Bàng, nhiều tài sản bị thiêu rụi. Ảnh: Bạn đọc cung cấp

Khoảng 7 giờ 46 phút, ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại khu vực chứa phế liệu gồm giấy, mút xốp, sau đó nhanh chóng lan rộng khoảng 60 m² trên tổng diện tích cơ sở khoảng 150 m². Do các vật liệu dễ cháy, đám cháy tạo khói lớn, tiềm ẩn nguy cơ lan sang khu dân cư xung quanh.

Thời điểm xảy ra cháy, ngọn lửa bùng lên dữ dội kèm một số tiếng nổ, khiến người dân không thể tiếp cận dập lửa ban đầu. Ngay sau khi nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH khu vực 31 – Công an TPHCM đã điều động lực lượng đến hiện trường.

Cụ thể, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Khu vực 31 đã huy động 3 xe chữa cháy, 1 xe chỉ huy, 1 xe bồn tiếp nước cùng khoảng 25 cán bộ, chiến sĩ, để khống chế đám cháy và ngăn cháy lan.

Đến khoảng 8 giờ 30 phút cùng ngày, đám cháy cơ bản được dập tắt hoàn toàn.

Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người, tuy nhiên nhiều phế liệu và tài sản bên trong cơ sở đã bị thiêu rụi. 

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

