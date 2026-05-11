Thời sự Xã hội

Vụ cháy quán bar Volume Club: Tìm thấy một thi thể

Nguyễn Hưởng

(NLĐO) - Sau nhiều giờ tìm kiểm cứu nạn tại vụ cháy quán bar Volume Club, lực lượng chức năng đã phát hiện và đưa 1 thi thể nam giới ra ngoài.

Ngày 11-5, Công an phường Từ Liêm (TP Hà Nội) đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy quán bar Volume Club (phường Từ Liêm) vào trưa cùng ngày.

Vụ cháy quán bar Volume Club: Tìm thấy một thi thể - Ảnh 1.

Hiện trường vụ cháy quán bar Volume Club. Ảnh: T.T.

Theo đại diện Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an TP Hà Nội sau hơn 5 giờ tích cực phá dỡ cấu kiện, tìm kiếm cứu nạn tại vụ cháy quán bar Volume Club, đến khoảng 17 giờ cùng ngày, cảnh sát đã tìm thấy 1 thi thể trong vụ cháy. Ngay sau khi tìm thấy, cảnh sát đã đưa thi thể nam giới ra ngoài, đồng thời bàn giao cho cơ quan chức năng để tiếp tục làm rõ.

Trước đó, vào khoảng 10 giờ 20 phút, quán bar Volume Club bất ngờ xảy ra cháy dữ dội, khói bốc cao hàng chục mét.

Theo một số nhân chứng, vào thời điểm nêu trên, người dân phát hiện thấy khói bốc ra từ bên trong quán. Sau đó, khói ngày càng dày đặc, kèm theo một số tiếng nổ nhỏ, khiến nhiều người tri hô báo cháy.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã huy động gần 10 xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường để dập lửa. Đến 11 giờ 40 phút, đám cháy được khống chế và ngăn cháy lan.

Sau khi khống chế được vụ hỏa hoạn, cảnh sát tiếp tục làm mát hiện trường, phá dỡ cấu kiện khu vực đổ sập trong hiện trường để tìm kiếm cứu nạn. Tới khoảng 17 giờ ngày 11-5, một thi thể đã được đưa ra khỏi hiện trường quán bar bị cháy.

CLIP: Cháy quán Ếch 62 ở Tây Ninh, nhiều người hốt hoảng

(NLĐO) - Sau khoảng 30 phút, đám cháy tại quán Ếch 62 ở Tây Ninh đã được khống chế, không để xảy ra tình trạng cháy lan.

Phong toả hiện trường vụ cháy quán cơm khiến 2 mẹ con tử vong

(NLĐO) - Đám cháy phát ra từ quán cơm chay nằm trên đường Phạm Đăng Giảng, phường Bình Hưng Hoà.

Cháy quán cà phê "hát cho nhau nghe"

(NLĐO)- Ngọn lửa bùng phát tại một ngôi nhà dân kinh doanh quán cà phê ''hát cho nhau nghe'' ở Hà Nội rồi nhanh chóng lan rộng.

