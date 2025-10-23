HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

TP HCM: Đi làm về, người con nghi mẹ bị nước cuốn mất tích

Thanh Thảo

(NLĐO) - Người con đi làm ca đêm về thì phát hiện căn nhà bị sạt lở một phần và không thấy mẹ trong nhà, nghi cụ bà đã bị nước cuốn mất tích

Ngày 23-10, lực lượng chức năng xã Bàu Bàng, TP HCM đang phong tỏa khu vực bị sạt lở để tìm kiếm cụ bà 80 tuổi mất tích.

Căn nhà của cụ ở gần suối chảy qua cầu sắt, có 2 người sinh sống bị sạt lở sau cơn mưa lớn, gây ngập lụt nghiêm trọng vào tối 22-10.

Cụ bà Bàu Bàng mất tích nghi do nước cuốn sau trận mưa lớn đêm 22 - 10 - Ảnh 1.

Căn nhà cụ bà bị sạt lở

Thời điểm người con đi làm ca đêm về là rạng sáng 23-10 thì phát hiện căn nhà bị sạt lở một phần và không thấy mẹ trong nhà. Nghi cụ bà bị nước cuốn trôi, người con đã trình báo cơ quan chức năng.

Lực lượng cứu hộ đang tổ chức tiến hành tìm tung tích cụ bà theo nhiều hướng. Tại hiện trường, cơ quan chức năng đã phong tỏa khu vực xảy ra sạt lở và tìm kiếm người mất tích dọc con suối.

Cũng trong đêm 22-10, địa bàn phường Bến Cát bị ngập cục bộ do mưa lớn kéo dài và lượng nước đổ về nhiều khiến hồ thủy lợi Từ Vân bị tràn, cộng với nước mưa thoát không kịp khiến một số khu vực trũng thấp bị ngập nước.

Cụ bà Bàu Bàng mất tích nghi do nước cuốn sau trận mưa lớn đêm 22 - 10 - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Trọng Ân, Bí thư Đảng ủy phường Bến Cát đến thăm hỏi, động viên và trao tiền hỗ trợ cho các gia đình bị thiệt hại bởi nước dâng cao

Trong ngày, lãnh đạo phường Bến Cát đã đến thăm hỏi, động viên, chia sẻ với các hộ dân bị ảnh hưởng do ngập cục bộ sau trận mưa lớn rạng sáng cùng ngày.

Đồng thời chỉ đạo phòng chuyên môn thống kê thiệt hại, báo cáo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP HCM, trình tham mưu UBND TP HCM xem xét, hỗ trợ thiệt hại đối với các hộ dân bị ngập từ tối hôm trước. Theo thống kê ban đầu, ước tổng giá trị thiệt hại về tài sản khoảng 150 triệu đồng.

Bên trong ngôi làng bị triều cường "tấn công", nước lụt bủa vây nhiều ngày

Bên trong ngôi làng bị triều cường "tấn công", nước lụt bủa vây nhiều ngày

(NLĐO) - Đêm 22 và rạng sáng 23-10, ngôi làng ven biển ở Huế tiếp tục bị nước lũ bủa vây do nước sông dâng cao và triều cường mạnh vì ảnh hưởng bão Fengshen.

Chủ tịch Quảng Trị chỉ đạo khẩn ứng phó ngập lụt, sạt lở do mưa lớn

(NLĐO) - Sau nhiều ngày mưa lớn, hồ chứa nước ở Quảng Trị đã đầy tới 90%, nguy cơ ngập lụt và sạt lở đất tăng cao, tỉnh ban hành công điện khẩn ứng phó

Xe bị ngập nước, hư hỏng do bão lụt có được bảo hiểm đổi xe mới không?

(NLĐO) - Khi mua bảo hiểm xe cơ giới, chủ xe nên đọc kỹ các điều khoản trong hợp đồng để tránh bị thiệt hại khi xảy ra sự cố.

