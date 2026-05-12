Huyện cũ cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất, xã hiện nay nói không

Ngày 12-5, UBND xã Đắk Mar, tỉnh Quảng Ngãi đã phản hồi nội dung liên quan đơn của ông Trịnh Văn Hậu (xã Đăk Mar) khiếu nại việc địa phương chậm trễ, thiếu thống nhất trong giải quyết hồ sơ đất đai, gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

Theo hồ sơ vụ việc, ông Trịnh Văn Chung (SN 1988) có thửa đất rộng hơn 736 m2 tại xã Đắk Mar, huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum (cũ). Năm 2024, ông xin chuyển đổi thửa đất từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở. Sau khi đối chiếu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất xác định phù hợp với quy định hiện hành nên UBND huyện Đắk Hà cho phép chuyển sang đất ở 400 m2.

Sau đó, thửa đất được tách thành 2 sổ đỏ. Trong đó 1 sổ đỏ 400 m² đất ở và một sổ đỏ 336 m2 đất nông nghiệp. Đến tháng 8-2025, ông Chung tiếp tục nộp hồ sơ xin chuyển đổi 336 m2 sang đất ở. Hồ sơ đã được Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Đắk Mar tiếp nhận, nhưng quá thời hạn giải quyết, phía gia đình vẫn không nhận được kết quả.



Thửa đất 400 m2 (khung đỏ) đã được chuyển đổi nhưng thửa đất 336m2 (khung trắng) liên tục bị trả hồ sơ

Bức xúc trước sự chậm trễ kéo dài, ông Trịnh Văn Hậu (người được ông Chung ủy quyền) đã gửi đơn kiến nghị đến chính quyền địa phương.

Sau đó, bà Trần Thị Yến, Chủ tịch UBND xã Đắk Mar, ký văn bản xin lỗi công dân vì giải quyết hồ sơ trễ hạn, song không cho phép chuyển đổi diện tích đất nông nghiệp còn lại sang đất ở. Lý do được UBND xã Đắk Mar đưa ra là thửa đất "chưa đủ cơ sở xác định nằm trong khu dân cư", "cách khu dân cư một tuyến đường giao thông", chưa có hạ tầng kỹ thuật đồng bộ và lo ngại nguy cơ hình thành khu dân cư tự phát ảnh hưởng đến an ninh trật tự.

Ông Hậu không thống nhất vì đối chiếu với quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 của huyện Đắk Hà thì khu vực này nằm trong quy hoạch đất ở nông thôn. Cùng khu vực này, nhiều trường hợp được cho phép chuyển đổi sang đất ở. Ngay chính phần đất của ông Chung trước khi tách thửa cũng đã từng được cơ quan chức năng chấp thuận chuyển đổi 400 m2.

"Cùng thời điểm tôi nộp hồ sơ thì nhiều hộ khác vẫn được giải quyết chuyển đổi bình thường, riêng hồ sơ của gia đình tôi liên tục bị trả lại. Không thể có chuyện cùng một khu vực, cùng quy hoạch mà người được giải quyết, người thì bị gây khó dễ kéo dài hết lần này đến lần khác"- ông Hậu bức xúc.

Chính quyền địa phương cho rằng quy hoạch sử dụng đất ở là để thu hút đầu tư chứ không phải để người dân chuyển đổi manh mún

Trao đổi với phóng viên, ông Lê Trọng Hảo, Phó trưởng Phòng Kinh tế xã Đắk Mar, cho rằng dù thửa đất của ông Chung nằm trong quy hoạch đất ở nhưng đây chỉ là một trong những điều kiện để cho chuyển mục đích, còn cần nhiều điều kiện khác của pháp luật.



Về việc trong khu vực có nhiều hồ sơ vẫn được giải quyết thì ông Hảo cho rằng trước khi sáp nhập, UBND huyện Đắk Hà cho chuyển đổi sang đất ở là "chưa phù hợp". Sau sáp nhập, chính quyền xã xác định tại khu vực trên chưa phù hợp để chuyển đổi chứ không có sự phân biệt, gây khó khăn.

"Khu vực trên quy hoạch đất ở là để thu hút đầu tư chứ không phải quy hoạch để cho người dân chuyển mục đích sử dụng đất theo diện manh mún" - ông Hảo nói và cho biết khu vực trên được định hướng phát triển thành khu dân cư cao cấp trong tương lai.