Văn hóa - Văn nghệ

Trung Hiếu, Thanh Hiệp, Hồ Ngọc Trinh được trao giải thưởng Đào Tấn năm 2025

Xuân Lộc (ảnh Ánh Nguyễn)

(NLĐO) - NSND Trung Hiếu, đạo diễn Thanh Hiệp, NSND Hồ Ngọc Trinh - Ba hành trình, một tinh thần phụng sự sân khấu đã được vinh danh tại giải thưởng Đào Tấn

Trung Hiếu, Thanh Hiệp, Hồ Ngọc Trinh được trao giải thưởng Đào Tấn - Ảnh 1.

Từ trái sang: NSND Trung Hiếu, NSND Hồ Ngọc Trinh, đạo diễn Thanh Hiệp

Giải thưởng Đào Tấn 2025 tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những giải thưởng uy tín, mang tính học thuật – nghề nghiệp cao của sân khấu Việt Nam, khi vinh danh những nghệ sĩ không chỉ giỏi nghề mà còn có đóng góp dài hơi trong việc giữ lửa, truyền nghề và đổi mới tư duy sân khấu. 

Trong số các cá nhân được trao giải năm nay, ba nghệ sĩ: NSND Nguyễn Trung Hiếu, đạo diễn Thanh Hiệp và NSND Hồ Ngọc Trinh tạo nên một lát cắt sinh động về diện mạo sân khấu đương đại: từ quản lý nghệ thuật chuyên nghiệp, sân khấu học đường bền bỉ đến cải lương Nam Bộ đang chuyển mình mạnh mẽ.

Giải Đào Tấn và lễ kỷ niệm 25 năm thành lập Viện

Sáng 30-12, tại Trung tâm Biểu diễn Nghệ thuật Rạp Xiếc Trung ương (Hà Nội) sôi nổi trong một không gian vừa trang trọng, vừa ấm áp khi Viện Nghiên cứu, Bảo tồn và Phát huy văn hóa dân tộc long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 25 năm thành lập. Không khí buổi lễ đã diễn ra đúng tinh thần của một hành trình bền bỉ đi cùng di sản.

Đến tham dự PGS TS Tạ Quang Đông - Thử trưởng Bộ VHTTDL đã chúc mừng Viện và chúc mừng các cá nhân, tập thể đã được trao giải thưởng Đào Tấn năm 2025.

Trung Hiếu, Thanh Hiệp, Hồ Ngọc Trinh được trao giải thưởng Đào Tấn - Ảnh 2.

Đại diện các đơn vị nghệ thuật được trao giải thưởng Đào Tấn năm 2025 với các vở diễn xuất sắc

Từ rất sớm, các nhà nghiên cứu, nghệ nhân dân gian, văn nghệ sĩ, cán bộ làm công tác văn hóa qua nhiều thế hệ đã tề tựu đông đủ. Những cái bắt tay thân tình, những câu chuyện được tiếp nối sau nhiều năm gặp lại, tạo nên một không gian chan chứa nghĩa tình nghề nghiệp. 

Trong khán phòng, ánh mắt tự hào xen lẫn xúc động hiện rõ trên gương mặt những người đã dành trọn tâm huyết cho công việc "giữ hồn dân tộc" suốt một phần tư thế kỷ. NSND Lê Tiến Thọ - Viện trưởng và Nhà báo Nguyễn Thế Khoa - Tổng biên tập Tạp chí Văn Hiến đã chúc mừng các nhà nghiên cứu, các văn nghệ sĩ về tham dự lễ kỷ niệm.

NSND Nguyễn Trung Hiếu – Dấu ấn của một nhà quản lý nghệ thuật bản lĩnh

Được trao danh hiệu Nhà Quản lý Nghệ thuật Xuất sắc, NSND Nguyễn Trung Hiếu – Giám đốc, Chỉ đạo Nghệ thuật Nhà hát Kịch Hà Nội là gương mặt tiêu biểu cho thế hệ nghệ sĩ lãnh đạo biết kết hợp tư duy nghề nghiệp, bản lĩnh quản lý và cảm quan đương đại.

Từ năm 2017 đến nay, dưới sự dẫn dắt của ông, Nhà hát Kịch Hà Nội đã có những bước chuyển rõ nét cả về nghệ thuật lẫn sức hút công chúng. Hàng loạt vở diễn như "Làng song sinh", "Vòng tròn bội bạc", "Bỉ vỏ"… đã tạo hiệu ứng xã hội tích cực và đã khẳng định nỗ lực làm mới kịch nói trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt của các loại hình giải trí hiện đại.

Trung Hiếu, Thanh Hiệp, Hồ Ngọc Trinh được trao giải thưởng Đào Tấn - Ảnh 3.

Từ trái sang: NSND Lê Tiến Thọ trao giải thưởng Đào Tấn năm 2025 cho 3 nghệ sĩ ở Hạng mục Nhà quản lý xuất sắc: NSND Hồ Ngọc Trinh, NSND Trung Hiếu, NSND Lệ Ngọc

Giải thưởng Đào Tấn 2025 ghi nhận NSND Nguyễn Trung Hiếu à một nghệ sĩ tài năng và ông là người biết tổ chức đời sống sân khấu, tạo môi trường sáng tạo bền vững cho nghệ sĩ, đưa sân khấu kịch Thủ đô trở lại vị thế xứng đáng trong đời sống văn hóa.

Đạo diễn Thanh Hiệp bền bỉ gieo mầm sân khấu học đường

Ở hạng mục Người Truyền bá Nghệ thuật Xuất sắc, đạo diễn Thanh Hiệp (Phó Trưởng Ban Văn hoá, Thể thao Báo Người Lao Động - Trưởng Ban Lý luận phê bình Hội Sân khấu TP HCM - Thành viên Hội đồng Nghệ thuật Sở VH-TT TP HCM) được vinh danh như một trường hợp đặc biệt: truyền bá sân khấu bằng con đường giáo dục, nuôi dưỡng từ gốc rễ công chúng trẻ.

Trung Hiếu, Thanh Hiệp, Hồ Ngọc Trinh được trao giải thưởng Đào Tấn - Ảnh 4.

Từ trái sang: Thạc sĩ - đạo diễn Thanh Hiệp, NSND Hồ Ngọc Trinh và NSND Triệu Trung Kiên

Hơn 15 năm qua, ông đã dàn dựng và tổ chức hơn 1.200 suất diễn sân khấu học đường, đưa nghệ thuật sân khấu lịch sử, ca khúc mang âm hưởng dân ca, quảng bá âm nhạc dân tộc, nhạc cụ dân tộc và sáng tác nhiều kịch bản nhân văn đến với học sinh – sinh viên tại hơn 200 trường học ở TP HCM và các tỉnh phía Nam. 

Các vở diễn như "Trần Quốc Toản ra quân", "Dương Vân Nga", "Trung hiếu làm đầu", "Mai An Tiêm", "Quang Trung khởi nghiệp", "Dũng khí Nguyễn Địa Lô", "Anh hùng Trần Bình Trọng", "Tấm gương hiếu kính vua Tự Đức"… do ông sáng tác và dàn dựng đã giúp học sinh tiếp cận lịch sử một cách sinh động, khơi gợi tình yêu văn hóa dân tộc. 

Ông còn là tác giả nhiều ca cảnh nghệ thuật trong các chương trình Lễ Trao giải Mai Vàng từ 2020 đến nay do Báo Người Lao Động tổ chức tại Nhà hát TP và VTV 9 truyền hình trực tiếp. 

Đồng thời 12 năm qua ông phụ trách chương trình "Nghệ sĩ và sàn diễn" do HTV 9 thực hiện.

Trung Hiếu, Thanh Hiệp, Hồ Ngọc Trinh được trao giải thưởng Đào Tấn - Ảnh 5.

PGS TS Nguyễn Thế Kỷ và NSND Hồ Ngọc Trinh

NSND Hồ Ngọc Trinh – Bản lĩnh nữ lãnh đạo cải lương Nam Bộ

Là Nhà Quản lý Nghệ thuật Xuất sắc ở lĩnh vực cải lương, NSND Hồ Ngọc Trinh đại diện cho thế hệ nghệ sĩ trẻ dám gánh vác trọng trách lớn từ rất sớm. 

Từng là nghệ sĩ đoạt nhiều huy chương vàng khi còn rất trẻ, cô sớm chuyển sang vai trò quản lý và nhanh chóng chứng tỏ năng lực bằng việc đưa Đoàn Cải lương Long An (nay là Đoàn cải lương Vàm Cỏ - Tây Ninh) trở thành một trong những đơn vị công lập mạnh của khu vực Nam Bộ.

Đặc biệt, trong bối cảnh sáp nhập địa giới hành chính, việc NSND Hồ Ngọc Trinh giữ được đoàn cải lương hoạt động độc lập, nay mang tên Đoàn Cải lương Vàm Cỏ (Tây Ninh), cho thấy bản lĩnh nghề nghiệp, uy tín và tầm nhìn chiến lược của một nhà quản lý nghệ thuật trẻ.

Giải thưởng Đào Tấn 2025 không chỉ tôn vinh thành tựu cá nhân, mà còn gửi đi thông điệp tích cực về tương lai của cải lương: nếu có người đủ tâm – đủ tầm – đủ trách nhiệm, loại hình truyền thống này vẫn có thể đứng vững và phát triển trong đời sống hôm nay.

Trung Hiếu, Thanh Hiệp, Hồ Ngọc Trinh được trao giải thưởng Đào Tấn - Ảnh 6.

Từ trái sang: NSND Lê Tiến Thọ, đại diện gia đình cố soạn giả Lưu Quang Hà, TS Hoàng Thị Hạnh - vợ cố tác giả Lê Duy Hạnh và PGS TS Nguyễn Thế Kỷ


Khi giải thưởng gặp tinh thần Đào Tấn

Việc trao Giải thưởng Đào Tấn 2025 cho Trung Hiếu, Thanh Hiệp và Hồ Ngọc Trinh cho thấy một tiêu chí xuyên suốt: vinh danh những người không chỉ làm nghề giỏi mà còn góp phần tổ chức, truyền bá và bảo vệ đời sống sân khấu.

Ba con đường khác nhau, ba không gian nghệ thuật khác nhau, nhưng cùng gặp nhau ở một điểm chung: phụng sự sân khấu bằng trách nhiệm xã hội và chiều sâu văn hóa. Đó cũng chính là tinh thần lớn mà danh nhân Đào Tấn để lại cho hậu thế – tinh thần của người làm nghệ thuật vì cộng đồng, vì tương lai lâu dài của sân khấu dân tộc.

Giải thưởng Đào Tấn còn trao cho các cá nhân và tập thể: Giải thưởng Lớn: Nhà viết kịch Lê Duy Hạnh (1947–2023); Tác giả Xuất sắc: Nhà viết kịch Lưu Quang Hà (1928–2008); Nhà Quản lý Nghệ thuật Xuất sắc: NSND Lệ Ngọc – Chủ tịch Sân khấu Lệ Ngọc; Họa sĩ Xuất sắc: Họa sĩ Lê Sa Long (TP HCM); Ca sĩ Xuất sắc: NSƯT Trần Tựa – Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội; Người Truyền bá Nghệ thuật Xuất sắc: Soạn giả Mai Văn Lạng – Đài Tiếng nói Việt Nam; Tác phẩm Xuất sắc: Vở kịch "Ngược chiều Bình an" – Nhà hát Kịch Việt Nam; Kịch xiếc "Nghêu, Sò, Ốc, Hến" – Liên đoàn Xiếc Việt Nam; Vở tuồng "Dấu thiêng Hà Nội" – Đoàn Nghệ thuật Tuồng, Nhà hát Sân khấu Truyền thống Quốc gia Việt Nam; Vở cải lương "Từ Việt Bắc về Hà Nội" – Đoàn Nghệ thuật Cải lương, Nhà hát Sân khấu Truyền thống Quốc gia Việt Nam; Câu lạc bộ Tuồng Không chuyên Xuất sắc: Câu lạc bộ Tuồng xã Hậu Thành (nay là xã Giai Lạc), tỉnh Nghệ An.


