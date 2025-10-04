HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Huyền thoại CLB Liverpool làm HLV đội Hà Nội

Tường Phước

(NLĐO) - Với kinh nghiệm dày dạn tại châu Âu trong sự nghiệp cầu thủ lẫn huấn luyện, HLV Harry Kewell được kỳ vọng sẽ mang đến làn gió mới cho CLB Hà Nội.

Ngày 4-10, CLB Hà Nội chính thức bổ nhiệm Harry Kewell - cựu danh thủ Liverpool, giữ cương vị HLV trưởng của đội bóng Thủ đô. Nhiệm vụ của HLV Harry Kewell là nâng tầm CLB Hà Nội trên hành trình chinh phục các mục tiêu ở đấu trường trong nước và châu lục.

Huyền thoại CLB Liverpool làm HLV CLB Hà Nội - Ảnh 1.

HLV Harry Kewell, sinh năm 1978, là cái tên quen thuộc với đông đảo người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Trong sự nghiệp quốc tế, huyền thoại bóng đá Australia có 56 lần khoác áo tuyển Úc, ghi 17 bàn thắng và tham dự 2 kỳ World Cup 2006 và 2010. Ở cấp CLB, Harry Kewell nổi danh giải Ngoại hạng Anh trong màu áo Leeds United và Liverpool, từng giành danh hiệu UEFA Champions League 2004-2005 và FA Cup 2005-2006.

Sau khi giải nghệ ở tuổi 36, Harry Kewell bắt đầu sự nghiệp cầm quân từ năm 2017, khi dẫn dắt các CLB tại Anh như Crawley Town, Notts County, Oldham Athletic và Barnet. Năm 2022, ông gia nhập ban huấn luyện CLB Celtic (Scotland) với vai trò trợ lý cho huấn luyện viên Ange Postecoglou, trước khi đảm nhận vị trí huấn luyện viên trưởng Yokohama F. Marinos vào đầu năm 2024. Dưới sự dẫn dắt của ông, đội bóng Nhật Bản giành ngôi Á quân AFC Champions League 2023-2024.

Trong 2 thập kỷ qua, CLB bóng đá Hà Nội đã trở thành đội bóng giàu thành tích bậc nhất Việt Nam. Tuy nhiên, đại diện bóng đá thủ đô luôn khẳng định khát vọng nâng tầm và hội nhập quốc tế. Việc bổ nhiệm huấn luyện viên Harry Kewell được xem như thông điệp mạnh mẽ cho định hướng phát triển dài hạn, bước khởi đầu cho một kỷ nguyên mới của CLB bóng đá Hà Nội.

Huyền thoại CLB Liverpool làm HLV CLB Hà Nội - Ảnh 2.

Harry Kewell, một tên tuổi lớn từng nổi danh ở giải Ngoại hạng Anh, từng tranh tài ở đấu trường World Cup, đến Hà Nội, đó cũng là minh chứng cho sức hút và khát vọng vươn mình của CLB bóng đá Hà Nội. Đây là bước nền để CLB bóng đá Hà Nội xây dựng bản sắc hiện đại, vươn ra châu lục.

Sau 3 trận đấu tạm quyền dẫn dắt CLB bóng đá Hà Nội, ông Yusuke Adachi sẽ trở lại vị trí Giám đốc kỹ thuật. Chuyên gia người Nhật Bản sẽ tiếp tục triển khai các định hướng đã đề ra cho đội 1 cũng như các tuyến trẻ thuộc Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Hà Nội.

(NLĐO) - Có khởi đầu kém cỏi ở mùa giải 2025-2026, CLB Hà Nội quyết định chia tay HLV trưởng Makoto Teguramori hôm 16-9

