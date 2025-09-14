HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Sốc: CLB Hà Nội sớm bị loại khỏi Cúp Quốc gia 2025-2026

Tường Phước

(NLĐO) - Thất bại 0-1 trước Thể Công Viettel tối 14-9, CLB Hà Nội dừng chân tại vòng loại Cúp Quốc gia 2025-2026

CLB Hà Nội kéo dài chuỗi trận kém cỏi ở đầu mùa giải mới với thất bại trong trận derby thủ đô, chạm trán Thể Công Viettel. Đoàn quân HLV Teguramori Makoto tung đội hình hùng hậu hòng chiếm thế trận, tấn công phủ đầu đối phương song bế tắc trong khâu ghi bàn.

Sốc: CLB Hà Nội sớm bị loại khỏi Cúp Quốc gia 2025-2026 - Ảnh 1.
Sốc: CLB Hà Nội sớm bị loại khỏi Cúp Quốc gia 2025-2026 - Ảnh 2.

Văn Quyết và Hai Long chưa thể giúp Hà Nội FC khởi sắc hơn

Chủ động tấn công nhưng không tìm được bàn thắng, đội bóng của Văn Quyết cùng đồng đội phải trả giá đắt ở khoảng thời gian gần cuối trận. Phút 79, ngoại binh Pedro Henrique tỏa sáng với pha lập công duy nhất giúp Thể Công Viettel thắng trận, trực tiếp loại đội bóng cùng thành phố khỏi sân chơi Cúp Quốc gia.

Sốc: CLB Hà Nội sớm bị loại khỏi Cúp Quốc gia 2025-2026 - Ảnh 3.
Sốc: CLB Hà Nội sớm bị loại khỏi Cúp Quốc gia 2025-2026 - Ảnh 4.

Thể Công Viettel có khởi đầu ấn tượng ở mùa giải mới

Xem Cúp Quốc gia Chứng khoán LPBank 2025/26 trực tiếp và độc quyền trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn

Trong khi đó, đoàn quân HLV Makoto có khởi đầu tệ hại nhất trong vòng 10 năm qua. Từ đầu mùa giải mới, Hà Nội FC chưa biết thắng, nhận 3 thất bại và 1 trận hòa. Không chỉ sớm dừng bước ở Cúp Quốc gia, đội bóng giàu thành tích nhất V-League cũng chỉ giành được 1 điểm và tạm xếp thứ 11 qua 3 vòng đã đấu.

Diễn ra cùng ngày, Bắc Ninh thắng Đại học Văn Hiến với tỉ số 0-1, Hà Tĩnh vượt qua Quảng Ninh trong trận cầu có một bàn thắng. Trên sân nhà Hòa Xuân, CLB Đà Nẵng đánh bại Thanh niên TP HCM với tỉ số 2-0.

Trận cầu tâm điểm ở vòng loại Cúp Quốc gia là màn chạm trán giữa chủ nhà Đồng Nai và Becamex TP HCM. Đội bóng của Hạng nhất bất ngờ thắng đại diện V-League với tỉ số 3-1.


    Thông báo