HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Chờ CLB Hà Nội khởi sắc

TƯỜNG PHƯỚC

CLB Hà Nội trở thành đội bóng đầu tiên ở V-League phải sa thải HLV trưởng

Giám đốc điều hành Yusuke Adachi tạm thời ngồi ghế HLV trưởng CLB Hà Nội, thay thế HLV Teguramori.

Chờ trận thắng đầu tiên

Lúc 19 giờ 15 phút ngày 20-9, trận derby thủ đô giữa CLB Hà Nội và Thể Công Viettel ở vòng 4 V-League 2025-2026 sẽ diễn ra trên sân Hàng Đẫy (FPT Play). Trong trận này, CLB Hà Nội sẽ thi đấu với sự dẫn dắt của HLV mới - ông Yusuke Adachi, SN 1961, là chuyên gia người Nhật Bản.

HLV Adachi được đánh giá cao về chuyên môn, có nhiều kinh nghiệm huấn luyện, am hiểu bóng đá Việt Nam và bắt đầu gắn bó với đội chủ sân Hàng Đẫy từ tháng 6-2025. Ông được kỳ vọng sẽ giúp CLB Hà Nội tìm được chiến thắng đầu tiên ở mùa giải 2025-2026.

Đội bóng "áo tím" vừa nhận 3 thất bại và 1 trận hòa qua 4 trận đã đấu ở mùa này. Trong đó, đội trưởng Nguyễn Văn Quyết và các đồng đội đều thua ở 2 trận derby thủ đô, lần lượt trước CLB Công an Hà Nội và Thể Công Viettel.

Thất bại trước Thể Công Viettel khiến CLB Hà Nội bị loại ngay từ vòng 1 Cúp Quốc gia 2025-2026, qua đó khiến HLV Teguramori bị sa thải. Trong giai đoạn sa sút phong độ, lối chơi tấn công của CLB Hà Nội trở nên mờ nhạt, kém hiệu quả, nhận đến 7 bàn thua ở các giải đấu.

Nguyên nhân khiến CLB Hà Nội khởi đầu kém cỏi ở mùa này nằm ở việc mua sắm cầu thủ, tăng cường lực lượng trước mùa giải mới. Sau khi chia tay hàng loạt trụ cột, đội bóng thủ đô tiếp tục tận dụng các cựu binh và đôn dàn cầu thủ trẻ lên đội 1 thi đấu.

Ngoài ra, các ngoại binh chậm bắt nhịp với toàn đội cũng khiến cách vận hành đấu pháp chiến thuật của CLB Hà Nội vấp váp. Trong 3 bàn thắng từ đầu mùa, chỉ một ngoại binh lập công. Hiệu suất tấn công không cao là nguyên nhân khiến CLB Hà Nội phải nằm trong nhóm 4 đội cuối bảng, với vỏn vẹn 1 điểm.

Chờ CLB Hà Nội khởi sắc- Ảnh 2.

CLB Hà Nội (trái) đang hướng đến trận thắng đầu tiên. (Ảnh: VPF)

Tận dụng sức mạnh ngoại binh

Trận tái đấu giữa CLB Hà Nội và Thể Công Viettel ở vòng 4 V-League 2025-2026 là cơ hội để thầy trò ông Yusuke Adachi lấy lại vị thế ứng viên vô địch. Nhưng ở thời điểm hiện tại, giành chiến thắng trước đội bóng "áo lính" không phải là nhiệm vụ dễ dàng.

Văn Quyết, Hùng Dũng giàu kinh nghiệm và bản lĩnh thi đấu song nền tảng thể lực không thể duy trì xuyên suốt trận như các đàn em. Vì vậy, muốn tăng hiệu quả tấn công, CLB Hà Nội cần biết tận dụng sức mạnh ngoại binh.

Bên cạnh đó, chân sút Phạm Tuấn Hải cần tìm lại cảm giác săn bàn. Tiền đạo 27 tuổi từng nằm trong tốp cầu thủ ghi bàn hàng đầu Việt Nam song chưa mở "tài khoản" ở mùa này.

Trên hàng công của Hà Nội FC, Tuấn Hải là trụ cột, mang trọng trách ghi bàn, gánh vác vai trò cho đồng đội. Thế nhưng, thống kê 4 trận đã đấu cho thấy anh bỏ lỡ khá nhiều cơ hội, khiến đội nhà "khát" chiến thắng. 

Diễn ra cùng ngày, PVF-CAND tiếp đón CLB Đà Nẵng lúc 18 giờ, chủ nhà Thanh Hóa chạm trán CLB Hải Phòng lúc 18 giờ.


Tin liên quan

CLB Hà Nội "trảm tướng" sau 3 vòng đấu tại V-League 2025-2026

CLB Hà Nội "trảm tướng" sau 3 vòng đấu tại V-League 2025-2026

(NLĐO) - Có khởi đầu kém cỏi ở mùa giải 2025-2026, CLB Hà Nội quyết định chia tay HLV trưởng Makoto Teguramori hôm 16-9

"Người nhện" Trần Trung Kiên giúp HAGL chia điểm với Hà Nội FC

(NLĐO) - Bị đánh giá thấp hơn đội chủ nhà song HAGL phòng ngự chặt chẽ và cầm hòa không bàn thắng trước Hà Nội FC ở vòng 2 V-League 2025-2026 tối 23-8

Tiến Linh ghi bàn, CLB CA TP HCM thắng đẹp Hà Nội FC

(NLĐO) - Trở lại sân chơi đẳng cấp nhất quốc gia, CLB CA TP HCM giành chiến thắng 2-1 trước Hà Nội FC ở ngày ra quân V-League 2025-2026 trên sân nhà tối 16-8

CLB Hà Nội Yusuke Adachi HLV Teguramori Thể Công Viettel PVF-CAND
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo