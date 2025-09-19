Chờ CLB Hà Nội khởi sắc

Giám đốc điều hành Yusuke Adachi tạm thời ngồi ghế HLV trưởng CLB Hà Nội, thay thế HLV Teguramori.

Chờ trận thắng đầu tiên

Lúc 19 giờ 15 phút ngày 20-9, trận derby thủ đô giữa CLB Hà Nội và Thể Công Viettel ở vòng 4 V-League 2025-2026 sẽ diễn ra trên sân Hàng Đẫy (FPT Play). Trong trận này, CLB Hà Nội sẽ thi đấu với sự dẫn dắt của HLV mới - ông Yusuke Adachi, SN 1961, là chuyên gia người Nhật Bản.

HLV Adachi được đánh giá cao về chuyên môn, có nhiều kinh nghiệm huấn luyện, am hiểu bóng đá Việt Nam và bắt đầu gắn bó với đội chủ sân Hàng Đẫy từ tháng 6-2025. Ông được kỳ vọng sẽ giúp CLB Hà Nội tìm được chiến thắng đầu tiên ở mùa giải 2025-2026.

Đội bóng "áo tím" vừa nhận 3 thất bại và 1 trận hòa qua 4 trận đã đấu ở mùa này. Trong đó, đội trưởng Nguyễn Văn Quyết và các đồng đội đều thua ở 2 trận derby thủ đô, lần lượt trước CLB Công an Hà Nội và Thể Công Viettel.

Thất bại trước Thể Công Viettel khiến CLB Hà Nội bị loại ngay từ vòng 1 Cúp Quốc gia 2025-2026, qua đó khiến HLV Teguramori bị sa thải. Trong giai đoạn sa sút phong độ, lối chơi tấn công của CLB Hà Nội trở nên mờ nhạt, kém hiệu quả, nhận đến 7 bàn thua ở các giải đấu.

Nguyên nhân khiến CLB Hà Nội khởi đầu kém cỏi ở mùa này nằm ở việc mua sắm cầu thủ, tăng cường lực lượng trước mùa giải mới. Sau khi chia tay hàng loạt trụ cột, đội bóng thủ đô tiếp tục tận dụng các cựu binh và đôn dàn cầu thủ trẻ lên đội 1 thi đấu.

Ngoài ra, các ngoại binh chậm bắt nhịp với toàn đội cũng khiến cách vận hành đấu pháp chiến thuật của CLB Hà Nội vấp váp. Trong 3 bàn thắng từ đầu mùa, chỉ một ngoại binh lập công. Hiệu suất tấn công không cao là nguyên nhân khiến CLB Hà Nội phải nằm trong nhóm 4 đội cuối bảng, với vỏn vẹn 1 điểm.

CLB Hà Nội (trái) đang hướng đến trận thắng đầu tiên. (Ảnh: VPF)

Tận dụng sức mạnh ngoại binh

Trận tái đấu giữa CLB Hà Nội và Thể Công Viettel ở vòng 4 V-League 2025-2026 là cơ hội để thầy trò ông Yusuke Adachi lấy lại vị thế ứng viên vô địch. Nhưng ở thời điểm hiện tại, giành chiến thắng trước đội bóng "áo lính" không phải là nhiệm vụ dễ dàng.

Văn Quyết, Hùng Dũng giàu kinh nghiệm và bản lĩnh thi đấu song nền tảng thể lực không thể duy trì xuyên suốt trận như các đàn em. Vì vậy, muốn tăng hiệu quả tấn công, CLB Hà Nội cần biết tận dụng sức mạnh ngoại binh.

Bên cạnh đó, chân sút Phạm Tuấn Hải cần tìm lại cảm giác săn bàn. Tiền đạo 27 tuổi từng nằm trong tốp cầu thủ ghi bàn hàng đầu Việt Nam song chưa mở "tài khoản" ở mùa này.

Trên hàng công của Hà Nội FC, Tuấn Hải là trụ cột, mang trọng trách ghi bàn, gánh vác vai trò cho đồng đội. Thế nhưng, thống kê 4 trận đã đấu cho thấy anh bỏ lỡ khá nhiều cơ hội, khiến đội nhà "khát" chiến thắng.

Diễn ra cùng ngày, PVF-CAND tiếp đón CLB Đà Nẵng lúc 18 giờ, chủ nhà Thanh Hóa chạm trán CLB Hải Phòng lúc 18 giờ.



