Huyền thoại Võ Thị Sáu trở lại màn ảnh rộng sau hơn 30 năm

Nhà sản xuất phim "Đất Đỏ" ngày 13-4 công bố đây là một phiên bản hoàn toàn mới, trực diện và gai góc hơn về hành trình của một biểu tượng lịch sử, đặt nhân vật giữa những lựa chọn khắc nghiệt và sự khốc liệt của chiến tranh.

Phim sẽ bấm máy vào quý 3-2026 và ra mắt năm 2027, đánh dấu cột mốc 75 năm ngày mất của Anh hùng Võ Thị Sáu (1952- 2027).

Poster đầu tiên của phim

Đây không chỉ là một dự án điện ảnh mà còn là hoạt động mang ý nghĩa tưởng niệm, tri ân và góp phần lan tỏa giá trị lịch sử, tinh thần yêu nước đến cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Phim chọn vẽ chân dung của Võ Thị Sáu - một thiếu nữ 13 tuổi bướng bỉnh, yêu đời. Cô từng mơ về tương lai bình lặng bên cây lê-ki-ma nhưng trước những bi kịch thời đại, đã chọn đứng lên bước vào cuộc chiến vì Tổ Quốc.

Dự án đưa khán giả trở về những năm tháng tại chiến khu Long Mỹ và vùng căn cứ Bà Rịa, nơi những đứa trẻ chưa kịp trưởng thành đã phải đối mặt với thực tại tàn nhẫn.

Đi tìm diễn viên thể hiện vai Anh hùng Võ Thị Sáu

Không chỉ vậy, khán giả cũng trở lại không gian ngột ngạt, nóng hầm hập và sự tàn nhẫn hiện hữu trong từng hơi thở. Ở đó, "chuồng cọp", "chuồng bò", vôi bột hay những lớp sắt gỉ không còn là những khái niệm lịch sử, mà trở thành những va chạm rất thật lên cơ thể. Con người không chỉ bị giam giữ, mà dần bị bào mòn cả về thể xác lẫn tinh thần, ý chí bị bẻ gãy từng lớp một.

Phim do Lê Văn Kiệt đạo diễn, sản xuất bởi Viettel Media, 1-All Stars và ProductionQ và chính thức khởi động đợt thử vai quy mô lớn.

Cơ hội thử vai được mở rộng cho toàn bộ hệ thống nhân vật trong phim, từ các vai nòng cốt thuộc Đội thanh niên xung phong huyện Đất Đỏ đến các tuyến nhân vật quan trọng khác, hướng đến việc tìm kiếm những gương mặt phù hợp cả về diễn xuất lẫn tinh thần nhân vật.

Đó là các vai: Võ Thị Sáu, Hải, Lan, Chi, Nê, ông Hợi...