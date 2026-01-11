Khánh thành Nhà trưng bày Anh hùng Võ Thị Sáu

Nhà trưng bày được xây dựng trong tổng thể Công viên Võ Thị Sáu, phường Bạch Mai, có quy mô khoảng 2,6 ha, bao gồm các hạng mục chính như nhà tưởng niệm, sân quảng trường, tượng đài Anh hùng Võ Thị Sáu và hệ thống cảnh quan cây xanh đồng bộ.

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành Nhà trưng bày Anh hùng LLVT nhân dân Võ Thị Sáu Ảnh: ĐÌNH HIỆP

Đây là công trình có ý nghĩa chính trị, lịch sử và nhân văn sâu sắc; thể hiện sự tri ân đối với người nữ anh hùng kiên trung, bất khuất của dân tộc; đồng thời là địa chỉ giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ hôm nay và mai sau. Cuộc đời, sự nghiệp và tấm gương hy sinh cao cả của Anh hùng Võ Thị Sáu mãi mãi là nguồn cảm hứng, là bài học sâu sắc về lý tưởng sống cho các thế hệ người Việt Nam.

Anh hùng Võ Thị Sáu tên thật là Nguyễn Thị Sáu, sinh năm 1933, quê ở xã Phước Long Thọ, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, nay là xã Đất Đỏ, TP HCM.