Huỳnh Lập kể về anh trai

Tập 160 chương trình "Mái ấm gia đình Việt" khép lại với gần 330 triệu đồng được trao cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Ca sĩ Lâm Hùng, Trang Pháp và MC Huỳnh Lập đã trích tiền túi mua thêm bảng tiền thưởng và ủng hộ riêng cho nhân vật.

Nhân vật khiến trường quay rơi nước mắt là em Phan Trần Ngọc Trân. Mất mẹ khi mới 2 tuổi, Trân sống cùng bà ngoại tuổi cao, bệnh nặng, cha đi làm thuê ở TP HCM. Anh trai của Trân là sinh viên năm 2, vừa học vừa làm thêm để giảm gánh nặng cho gia đình.

Hoàn cảnh của nhân vật khiến các khách mời không khỏi xót xa

Dù thiếu thốn, Trân luôn đạt học sinh xuất sắc và nuôi ước mơ trở thành bác sĩ để chữa bệnh cho bà và cha. Hình ảnh hai anh em bật khóc tại chương trình khiến nhiều người xót xa.

Ca sĩ Trang Pháp không kìm được nước mắt khi chia sẻ, liên tục động viên Trân mạnh mẽ vượt lên hoàn cảnh. MC Huỳnh Lập bày tỏ sự đồng cảm sâu sắc bởi bản thân cũng từng chứng kiến anh trai vất vả mưu sinh.

Huỳnh Lập kể anh đã hóa thân vai anh trai trong phim "Nhà gia tiên"

"Tôi cũng có anh trai. Dù bây giờ tôi làm nghệ thuật, được nhiều người biết đến, nhưng trước đây anh tôi đã rất vất vả, bươn chải nhiều để lo cho gia đình. Cuộc đời anh tôi không may mắn bằng tôi. Nên tôi rất đồng cảm với Tuấn khi bản thân em đang gặp nhiều khó khăn nhưng vẫn luôn tự xem mình là trụ cột của gia đình, dù còn quá trẻ" - Huỳnh Lập chia sẻ.

Ca sĩ Lâm Hùng khen ngợi nghị lực của hai anh em, ví các em như "những cây non mọc trên đá, qua giông tố vẫn vươn lên".