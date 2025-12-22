HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Văn hóa - Văn nghệ

Huỳnh Lập khai thác chuyện "Nghỉ hè sợ nghỉ hưu"

Minh Khuê

(NLĐO) - Sau thành công của "Nhà gia tiên", Huỳnh Lập trở lại màn ảnh rộng với dự án điện ảnh mới "Nghỉ hè sợ nghỉ hưu".

Ngày 22-12 (ngày kỷ niệm 81 năm thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam), Huỳnh Lập cùng ê-kíp công bố poster đầu tiên của "Nghỉ hè sợ nghỉ hưu". Trong poster, hình ảnh Quốc kỳ Việt Nam, cựu chiến binh trong màu áo lính, biểu tượng đô thị TP HCM với cầu Ba Son, tháp Bitexco hiện lên với phong cách tranh cổ động.

Tranh cổ động là một trong những di sản mỹ thuật của Việt Nam, mang giá trị văn hóa và thẩm mỹ độc đáo, tạo ấn tượng mạnh về mặt thị giác, đánh thức tinh thần kết nối cộng đồng.

Huỳnh Lập khai thác chuyện "Nghỉ hè sợ nghỉ hưu" - Ảnh 1.

Poster đầu tiên của dự án phim theo phong cách dòng tranh cổ động

Phim kể câu chuyện đối lập giữa hai thế hệ. Một bên là người ông lớn tuổi, tóc bạc, mặc đồng phục bộ đội và một bên là người cháu trai trẻ trung, thời trang. Cánh tay của hai ông cháu siết chặt, tạo nên tư thế giằng co nhưng không hề dữ dội mà báo hiệu cho một cuộc đối thoại sâu sắc giữa thế hệ đi trước và thế hệ trẻ.

Bên cạnh Poster đầu tiên, tựa phim cũng tạo sự tò mò cho khán giả. Huỳnh Lập lấy cảm hứng dựa trên một câu nói hài hước trên mạng xã hội là "nghỉ hưu gặp nghỉ hè" nhằm diễn tả hoạt động quen thuộc của nhiều gia đình mỗi dịp mùa hè. Thời điểm này, ba mẹ thường gửi con cháu về quê thăm ông bà.

Nhưng Huỳnh Lập còn biến tấu chữ "gặp" thành chữ "sợ", đặt ra câu hỏi liệu nhân vật người cháu - phe "nghỉ hè" trong phim sẽ sợ điều gì ở người ông - phe "nghỉ hưu"?

Đầu tháng 12 vừa qua, phim đã tổ chức tuyển chọn diễn viên tại TP HCM với sự tham gia của nhiều gương mặt trẻ tiềm năng. "Nghỉ hè sợ nghỉ hưu" dự kiến công chiếu từ nửa cuối năm 2026.

Huỳnh Lập "vén màn" những chuyện kỳ bí tại bệnh viện

Huỳnh Lập "vén màn" những chuyện kỳ bí tại bệnh viện

(NLĐO) - Huỳnh Lập đã đưa loạt kể chuyện ma chiếu mạng "Một nén nhang" trở lại với chủ đề "Chốn sinh tử".

Tính cách thật của Huỳnh Lập

(NLĐO) - Huỳnh Lập kể chuyện làm nghề, từ sự tử tế đến nghệ thuật chạm triệu trái tim khán giả.

Phương Mỹ Chi, Huỳnh Lập quậy tưng "fan meeting"

(NLĐO) - Huỳnh Lập tổ chức buổi họp mặt người hâm mộ (fan meeting) mang tên "Nhà Gia Minh" tại Nhà văn hóa Sinh viên TP HCM.

