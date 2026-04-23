Huỳnh Nhu đưa ảo thuật vào kịch thiếu nhi tại Sân khấu nhỏ “5B”





Diễn viên Huỳnh Nhu (bên trái) luôn mang lại sự thích thú cho khán giả thiếu nhi tại sân khấu nhỏ "5B"

Những suất diễn tại Nhà hát Kịch Sân khấu nhỏ TP HCM có sự tham gia của diễn viên Huỳnh Nhu đã khiến trẻ em thích thú. Bởi, các em được xem kịch, tương tác ảo thuật và tiếp nhận những bài học ứng xử rất thú vị qua diễn xuất của diễn viên Huỳnh Nhu.

Hiện nay anh chuẩn bị đưa trở lại Sân khấu nhỏ 5B Võ Văn Tần dịp cuối tuần này với hai suất diễn "Náo động rừng cổ tích" và "Trạm cứu hộ động vật" vào tối 25-4 và chiều 26-4.

Điểm đáng chú ý nằm ở đối tượng khán giả được xác định rõ, đó là học sinh tiểu học. Đây là nhóm khán giả đòi hỏi ngôn ngữ sân khấu phải đơn giản, trực quan nhưng vẫn đủ sức giữ nhịp cảm xúc. Việc lựa chọn khung giờ cuối tuần cũng cho thấy sự tính toán nhằm tạo thói quen đưa trẻ đến rạp như một sinh hoạt văn hóa gia đình.

Huỳnh Nhu - Khi sân khấu là một "lớp học cảm xúc"

Không dừng ở việc kể chuyện cổ tích, chương trình được thiết kế như một "hệ sinh thái trải nghiệm" với kịch, ca nhạc và ảo thuật tương tác. Các em không còn là khán giả thụ động, mà được kéo vào tiến trình biểu diễn, tham gia trò chơi, nhận quà và phản hồi trực tiếp với nghệ sĩ trên sân khấu.

NSND Mỹ Uyên trong chương trình kịch thiếu nhi tại Nhà hát Kịch Sân khấu nhỏ TP HCM (vở "Náo động rừng cổ tích")

Huỳnh Nhu - Dấu ấn của một nghệ sĩ đa năng

Huỳnh Nhu là trường hợp hiếm trong sân khấu hiện nay khi cùng lúc đảm nhiệm nhiều vai trò: diễn viên, tác giả, đạo diễn và ảo thuật gia. Chính sự đa năng này tạo nên một cấu trúc biểu diễn linh hoạt, nơi các yếu tố kịch nói, âm nhạc và ảo thuật được đan cài thay vì tách rời.

NSND Mỹ Uyên – Giám đốc Nhà hát Kịch Sân khấu nhỏ TP HCM - nhận xét: "Ở góc độ nghề nghiệp, việc một diễn viên như Huỳnh Nhu chủ động tích hợp nhiều loại hình cho thấy xu hướng "liên ngành hóa" trong sân khấu đương đại. Với khán giả nhỏ tuổi, điều đó càng cần thiết để duy trì sự tập trung và tạo bất ngờ liên tục".

Khán giả thiếu nhi thích thú với những vở diễn dành cho các em tại Nhà hát Kịch Sân khấu nhỏ TP HCM

Với giá vé 290.000 đồng được đặt trong bối cảnh chương trình có thêm phần quà và tương tác, cho thấy nỗ lực cân bằng giữa yếu tố thị trường và mục tiêu phổ cập văn hóa của Nhà hát Kịch Sân khẩu nhỏ TP HCM.

Quan trọng hơn, đây là một thử nghiệm nhằm khơi lại thói quen đến rạp của gia đình trẻ – điều từng là nền tảng của sân khấu thiếu nhi trước đây.

"Khi tiếng cười được dẫn dắt bằng câu chuyện có ý nghĩa, sân khấu sẽ không chỉ là nơi giải trí, mà trở thành không gian nuôi dưỡng cảm xúc và nhân cách cho thế hệ mới" – diễn viên Huỳnh Nhu nói.



