Văn hóa - Văn nghệ

NTK Võ Việt Chung tư vấn nghệ thuật phim về Lãnh Mỹ A

Tin-ảnh: T.Hiệp

Sau dấu ấn từ phim ngắn "Màu Măng Thít" khai thác chất liệu gốm sứ Vĩnh Long, đạo diễn trẻ Hoàng Huy Bụt đang bước vào một hành trình sáng tạo mới

 Anh hướng đến hai giá trị thủ công truyền thống: Mặc Nưa và Lãnh Mỹ A.

Điểm đáng chú ý của dự án lần này là sự đồng hành của nhà thiết kế (NTK) Võ Việt Chung trong vai trò tư vấn nghệ thuật. Với kinh nghiệm nhiều năm nghiên cứu và phục dựng Lãnh Mỹ A - loại lụa đen nhuộm từ trái Mặc Nưa, cùng 5 lần đoạt Giải Mai Vàng, Võ Việt Chung được xem là một trong những người am hiểu sâu sắc giá trị thẩm mỹ và văn hóa của chất liệu này.

Chủ động tìm đến NTK để tiếp cận từ gốc rễ: quy trình nhuộm thủ công, đặc tính chất liệu, và cả câu chuyện đời sống gắn với nghề. Điều này cho thấy một tư duy làm phim nghiêm túc, khi điện ảnh không dừng ở hình ảnh mà còn là hành trình khảo cứu văn hóa.

NTK Võ Việt Chung tư vấn nghệ thuật phim về Lãnh Mỹ A - Ảnh 1.

Đạo diễn trẻ Hoàng Huy Bụt và nhà thiết kế Võ Việt Chung trao đổi về chất liệu Lãnh Mỹ A qua áo dài được thiết kế cho sự kiện lễ hội

Từ Mặc Nưa, loại trái tạo nên sắc đen huyền đặc trưng đến Lãnh Mỹ A, biểu tượng của sự tinh tế Nam Bộ, bộ phim được kỳ vọng sẽ mở ra một không gian thị giác giàu chiều sâu, nơi chất liệu truyền thống trở thành ngôn ngữ điện ảnh. Trong bối cảnh nhiều dự án sáng tạo trẻ đang tìm cách khai thác di sản, lựa chọn của Hoàng Huy Bụt cho thấy một hướng đi đáng chú ý: đi chậm, đi sâu và đặt sự tôn trọng văn hóa làm nền tảng.

"Đây cũng là tín hiệu tích cực cho dòng phim ngắn Việt Nam khi những giá trị bản địa được tiếp cận bằng tư duy chuyên nghiệp và tinh thần học hỏi của các đạo diễn trẻ" - NTK Võ Việt Chung nói.


Tin liên quan

Võ Việt Chung – 30 năm đi con đường không dựa vào may mắn

Võ Việt Chung – 30 năm đi con đường không dựa vào may mắn

(NLĐO) - 30 năm làm nghề, Nhà thiết kế (NTK) Võ Việt Chung vẫn chọn cách bước đi chậm rãi, bền bỉ và nghiêm cẩn.

NTK Võ Việt Chung tặng tiền bán sách "Mặc Nưa" cho "Mai Vàng tri ân", "Mai Vàng nhân ái"

(NLĐO) - Quyển sách thời trang của NTK Võ Việt Chung sẽ trở thành nhịp cầu nhân ái trao tặng quà tết cho nghệ sĩ nghèo.

NHÀ THIẾT KẾ VÕ VIỆT CHUNG: Người dệt giấc mơ áo dài Việt

Câu chuyện về người nghệ sĩ 5 lần đoạt Giải Mai Vàng gợi lên một thông điệp giản dị: làm đẹp cho người phụ nữ Việt cũng chính là làm đẹp cho văn hóa Việt

