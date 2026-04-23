NTK Võ Việt Chung tư vấn nghệ thuật phim về Lãnh Mỹ A

Anh hướng đến hai giá trị thủ công truyền thống: Mặc Nưa và Lãnh Mỹ A.

Điểm đáng chú ý của dự án lần này là sự đồng hành của nhà thiết kế (NTK) Võ Việt Chung trong vai trò tư vấn nghệ thuật. Với kinh nghiệm nhiều năm nghiên cứu và phục dựng Lãnh Mỹ A - loại lụa đen nhuộm từ trái Mặc Nưa, cùng 5 lần đoạt Giải Mai Vàng, Võ Việt Chung được xem là một trong những người am hiểu sâu sắc giá trị thẩm mỹ và văn hóa của chất liệu này.

Chủ động tìm đến NTK để tiếp cận từ gốc rễ: quy trình nhuộm thủ công, đặc tính chất liệu, và cả câu chuyện đời sống gắn với nghề. Điều này cho thấy một tư duy làm phim nghiêm túc, khi điện ảnh không dừng ở hình ảnh mà còn là hành trình khảo cứu văn hóa.

Đạo diễn trẻ Hoàng Huy Bụt và nhà thiết kế Võ Việt Chung trao đổi về chất liệu Lãnh Mỹ A qua áo dài được thiết kế cho sự kiện lễ hội

Từ Mặc Nưa, loại trái tạo nên sắc đen huyền đặc trưng đến Lãnh Mỹ A, biểu tượng của sự tinh tế Nam Bộ, bộ phim được kỳ vọng sẽ mở ra một không gian thị giác giàu chiều sâu, nơi chất liệu truyền thống trở thành ngôn ngữ điện ảnh. Trong bối cảnh nhiều dự án sáng tạo trẻ đang tìm cách khai thác di sản, lựa chọn của Hoàng Huy Bụt cho thấy một hướng đi đáng chú ý: đi chậm, đi sâu và đặt sự tôn trọng văn hóa làm nền tảng.

"Đây cũng là tín hiệu tích cực cho dòng phim ngắn Việt Nam khi những giá trị bản địa được tiếp cận bằng tư duy chuyên nghiệp và tinh thần học hỏi của các đạo diễn trẻ" - NTK Võ Việt Chung nói.



