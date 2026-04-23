3 phim Việt "hot" nhất mạng xã hội: Càng bị chê càng hút khán giả

"Bóng ma hạnh phúc" tiếp tục gây ức chế

Bộ phim truyền hình "Bóng ma hạnh phúc" phát sóng trên đài truyền hình Vĩnh Long đang đi đến hơn 2/3 chặng đường phát sóng nhưng vẫn duy trì sức nóng nhờ loạt tình tiết kịch tính xoay quanh ngoại tình, mâu thuẫn gia đình.

Phim xoay quanh cuộc hôn nhân của Hoàng Dũng (Lương Thế Thành) và Thanh Mai (Lê Phương). Bi kịch bắt đầu khi Mai đưa Trang (Ngân Hòa) - con gái của ân nhân - về nuôi, nhưng cô gái này lại tìm cách quyến rũ chính chồng của ân nhân, từng bước chen chân vào gia đình.

Một trong những điểm gây tranh luận nhiều nhất của phim nằm ở cách xây dựng tuyến nhân vật. Thanh Mai bị đẩy vào hình ảnh người vợ quá cam chịu, liên tục nhẫn nhịn trước những tổn thương trong hôn nhân khiến không ít khán giả sốt ruột.

Ở chiều ngược lại, nhân vật phản diện lại liên tục có những hành động ngang nhiên, thách thức, khiến người xem bức xúc và gọi đây là một trong những "tiểu tam đáng ghét" nhất trên màn ảnh Việt thời gian gần đây.

Câu chuyện ngoại tình trong "Bóng ma hạnh phúc" khiến khán giả liên tục tranh luận trên mạng xã hội

Trên các nền tảng mạng xã hội, nhiều trích đoạn của phim thu hút lượng tương tác lớn cùng hàng nghìn bình luận tranh luận.

Không ít khán giả cho biết họ vừa xem vừa bực tức trước các tình huống phi lý nhưng vẫn tiếp tục theo dõi để chờ cái kết dành cho các nhân vật phản diện.

Cụm từ "xem mà cạn phước" cũng được nhiều người dùng như cách hài hước để nói về trải nghiệm theo dõi bộ phim.

Sau khi phát sóng tập 33 mới nhất, diễn viên Lương Thế Thành hài hước đăng tải bài viết trên trang cá nhân sau khi nhân vật Hoàng Dũng liên tục bị khán giả chỉ trích vì ngoại tình trên phim.

Nam diễn viên chia sẻ bức ảnh chụp tại sân bay kèm dòng trạng thái: "Hôm nay tui trả phước lại cho chị ê nè, tui sợ quá rồi chị ê tha cho, ăn xong tô phở tui đi bay luôn, nhưng ông Dũng vẫn còn trên tivi nha".

Trước đó, vợ anh là Thúy Diễm cũng từng cho biết nhiều khán giả "ghét lây" chồng cô vì vai người chồng phản bội trong phim. Nữ diễn viên nói cô không buồn mà ngược lại cảm thấy vui vì điều đó chứng tỏ chồng đã hóa thân tròn trịa vào nhân vật.

"Vì mẹ anh phán chia tay" chiếu sớm tập cuối

Bộ phim "Vì mẹ anh phán chia tay" tiếp tục tạo sức hút khi nhà sản xuất vừa bất ngờ thông báo mở khóa sớm 4 tập cuối, thay vì phát theo lịch thường lệ.

Động thái này được đưa ra sau khi tác phẩm cán mốc 1 tỷ lượt xem trên tổng các nền tảng như VieON, YouTube, Facebook, TikTok và Zalo Video, đồng thời trở thành phim Việt có lượng xem cao nhất trên nền tảng VieON hiện nay.

Sau 12 tập phát sóng trong khoảng 40 ngày, phim xoay quanh chuyện tình của Triệu Phú (Võ Điền Gia Huy) và Thanh Tâm (Tam Triều Dâng).

Trong phim, Triệu Phú giả liệt để trốn cuộc hôn nhân sắp đặt từ gia đình và bất ngờ gặp lại Thanh Tâm, cô hộ lý cũng là "oan gia" năm xưa. Từ những màn đấu khẩu hài hước, cả hai dần nảy sinh tình cảm nhưng liên tục đối mặt với sự ngăn cản từ gia đình.

Ở chặng cuối, phim đẩy cao mâu thuẫn khi mẹ của Triệu Phú do Hồng Ánh thủ vai quyết liệt phản đối mối quan hệ của con trai. Bà không chỉ ép anh kết hôn với người được cho là "môn đăng hộ đối", mà còn tìm cách gây áp lực lên Thanh Tâm.

Diễn biến này khiến khán giả đặc biệt quan tâm liệu cặp đôi chính có cái kết đẹp hay không.

Cặp đôi Triệu Phú - Thanh Tâm của "Vì mẹ anh phán chia tay" được khán giả tích cực “đẩy thuyền”

Không chỉ gây chú ý trên màn ảnh, cặp đôi Võ Điền Gia Huy và Tam Triều Dâng còn liên tục được khán giả "đẩy thuyền" ngoài đời vì những tương tác thân thiết ở hậu trường.

Cả hai từng thừa nhận có những rung động nhất định khi hợp tác chung, làm dấy lên nghi vấn "phim giả tình thật" trên mạng xã hội.

Việc mở chiếu sớm loạt tập cuối được xem là nước đi hiếm thấy với một dự án phim chiếu mạng Việt, đồng thời cho thấy sức hút của tác phẩm ở thời điểm hiện tại.

Kết cục của Triệu Phú và Thanh Tâm vì thế đang trở thành chủ đề được khán giả bàn luận nhiều trên các diễn đàn phim Việt.

Khán giả chờ đợi cái kết "Người thừa kế không danh phận"

Trong khi đó, phim "Người thừa kế không danh phận" đang phát sóng trên VTV9 tiếp tục khiến khán giả "đứng ngồi không yên" khi liên tục đẩy cao kịch tính bằng những mối quan hệ chồng chéo giữa tình yêu, bí mật thân thế và cuộc chiến quyền lực trong gia tộc giàu có.

Những diễn biến xoay quanh Vinh, Ánh Minh và Thái liên tục xuất hiện biến cố mới, khiến khán giả bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội.

Phim mở đầu bằng bi kịch của Kim, cô gái nghèo mang thai con của Hải, người thừa kế tập đoàn Tanada Food. Tưởng chừng cuộc đời sẽ bước sang trang mới khi trở thành con dâu hào môn, Kim lại rơi vào tuyệt vọng khi mẹ của Hải tuyên bố chỉ chấp nhận cháu trai, trong khi đứa trẻ cô mang thai là bé gái.

Trong lúc quẫn bách, Kim quyết định đánh tráo con. Sai lầm này trở thành nút thắt lớn, kéo theo hàng loạt hệ lụy kéo dài gần 30 năm.

Khi bí mật năm xưa dần bị phanh phui, gia tộc Tanada Food cũng rơi vào vòng xoáy tranh giành quyền thừa kế, mâu thuẫn lợi ích và những âm mưu ngầm.

"Người thừa kế không danh phận" thu hút người xem với câu chuyện drama gia tộc

Không chỉ nội dung phim gây bàn tán, hậu trường tác phẩm cũng nhận được sự chú ý. Mới đây, diễn viên Thân Thúy Hà đăng tải loạt ảnh hậu trường cùng chia sẻ hài hước sau khi nhiều khán giả sốt ruột vì tình tiết nhân vật Kim mãi chưa được nhận con.

Nữ diễn viên viết rằng nhiều người liên tục "chửi đạo diễn" vì cho rằng phim quá lòng vòng, đồng thời hài hước trấn an khán giả rằng tình tiết nhận con sẽ diễn ra ở hai tập cuối.

Chia sẻ dí dỏm của Thân Thúy Hà nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt tương tác, cho thấy sức nóng của bộ phim không chỉ trên màn ảnh mà còn lan sang mạng xã hội.

Với loạt nút thắt chưa được tháo gỡ, "Người thừa kế không danh phận" hiện vẫn là một trong những phim truyền hình Việt được bàn luận nhiều ở khung giờ tối.