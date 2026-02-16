Kệ đi tết mà của Phúc Syno

Huỳnh Quý, Đỗ Trung Tuấn góp mặt trong MV nhạc Tết của Phúc Syno

Là gương mặt quen thuộc trên các nền tảng mạng xã hội, Phúc Syno đang dần khẳng định dấu ấn riêng qua loạt tiểu phẩm hài ngắn, xuất hiện trên nhiều nền tảng của các nhãn hàng từ quán ốc, tiệm trà sữa, spa đến công ty sản xuất thiết bị điện tử. Với lối diễn tự nhiên, duyên dáng và khả năng nắm bắt xu hướng nhanh nhạy, Phúc Syno trở thành gương mặt được nhiều thương hiệu tin tưởng lựa chọn.

Sinh năm 1996 tại Long Khánh, Đồng Nai, Phúc Syno không dừng lại ở vai trò diễn viên tiểu phẩm. Thực hiện MV "Kệ đi Tết mà", một sáng tác của Huy Diệc, Phúc Syno mời hàng loạt gương mặt quen thuộc tham gia diễn xuất.

Huỳnh Quý, Đỗ Trung Tuấn là những người bạn thân thiết nhận lời. Ngoài ra, sản phẩm có sự tham gia của các thành viên trong nhóm như Phúc Bình Yên, Hàu Hướng Nội, Corn Ngân, Quang Hay Cười, Leo Lầm Lì, Hoàng Có Gờ… cùng nhiều nhà sáng tạo nội dung nổi bật như Thành Tất, Mai Hoàng Gia, Bin Chuột,...

Phúc Syno là ai?

Phúc Syno - Huỳnh Quý - Đỗ Trung Tuấn

Xuất thân là sinh viên Sân khấu - Điện ảnh, Phúc Syno từng có giai đoạn ở "đỉnh cao" khi đảm nhiệm vị trí Trưởng phòng Kinh doanh của một công ty bất động sản. Tuy nhiên, biến cố ập đến khi công ty phá sản, anh rơi vào cảnh thất nghiệp đúng thời điểm dịch COVID-19 bùng phát. Hai năm không có việc làm ổn định, khoản nợ tiền tỉ ngày một chồng chất khiến Phúc từng có lúc muốn buông xuôi.

Bước ngoặt đến từ một lần tình cờ đi uống cà phê cùng bạn thân. Một clip tiểu phẩm ngắn được quay ngẫu hứng và đăng tải lên TikTok bất ngờ trở nên "viral". Sự đón nhận tích cực từ khán giả đã tiếp thêm động lực để Phúc Syno tiếp tục sáng tạo. Đến clip thứ ba, anh bắt đầu nhận được lời mời hợp tác từ các nhãn hàng - mở ra con đường mới đầy triển vọng trên nền tảng số.

Xuất thân là sinh viên Sân khấu - Điện ảnh, Phúc Syno có khả năng chau chuốt diễn xuất và giọng hát của mình

Dự án âm nhạc đánh dấu bước chuyển mình quan trọng, cho thấy định hướng phát triển chuyên nghiệp và lâu dài của Phúc Syno trong lĩnh vực giải trí. Từ một người từng rơi xuống "vực thẳm" vì biến cố tài chính đến hình ảnh nhà sáng tạo nội dung đa năng, hành trình của Phúc Syno là câu chuyện truyền cảm hứng về sự kiên trì, dám bắt đầu lại và không ngừng nỗ lực.

Trong thời gian tới, Phúc Syno cho biết anh sẽ tiếp tục đầu tư vào các sản phẩm chất lượng, mở rộng hoạt động sang nhiều lĩnh vực nghệ thuật, hướng đến hình ảnh nghệ sĩ trẻ năng động, sáng tạo và bền bỉ với nghề.