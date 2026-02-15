HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa - Văn nghệ

Chỉ có thể là Hà Anh Tuấn

Thùy Trang

(NLĐO) - Hà Anh Tuấn phát hành đồng loạt 34 video live stage và album "Sketch a rose" vào đúng 14 giờ 2 phút ngày 14-2.

Hà Anh Tuấn với chiếc "lì xì" nặng đô nhất Vpop 2026

Chỉ có thể là Hà Anh Tuấn - Ảnh 1.

Hà Anh Tuấn xác lập tiền lệ chưa từng có: Phát hành đồng loạt 34 video live stage và album "Sketch A Rose" vào đúng 14h02 ngày Valentine

Vào đúng 14h02 ngày 14-2, Hà Anh Tuấn chính thức gửi tặng khán giả 34 video live stage nổi bật nằm trong chuỗi dự án "Sketch A Rose" & "The Rose", đồng thời phát hành album phòng thu "Sketch A Rose" trực tuyến.

Lần đầu tiên trong lịch sử Vpop, một nghệ sĩ thực hiện việc phát hành đồng loạt một khối lượng nội dung đồ sộ và chất lượng đến thế trên mọi nền tảng số.

Đây là sự khẳng định vị thế của Hà Anh Tuấn trong hành trình nâng tầm trải nghiệm thưởng thức cho khán giả. Không những vậy, việc chia sẻ trọn vẹn kho tàng tư liệu quý giá này là cách anh trân trọng từng khoảnh khắc thăng hoa cùng khán giả, biến những kỷ niệm tại nhà hát trở thành tài sản chung của cộng đồng yêu nhạc.

Tiếp nối những khoảnh khắc đầy cảm xúc được khán giả chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội suốt thời gian qua, 34 video live stage chính thức hôm nay là lời hồi đáp trọn vẹn nhất, mang đến những thước phim điện ảnh đích thực. Khán giả sẽ được chiêu đãi một bữa tiệc thị giác và thính giác chuẩn mực 4K, nơi mọi giác quan được đánh thức.

Món quà này giống như một chiếc "lì xì" tinh thần, gói ghém sự trân trọng và biết ơn mà Hà Anh Tuấn dành cho khán giả trong suốt hành trình vừa qua. Anh mong muốn rằng, trong những ngày Tết sum vầy hay ngày Lễ Tình Nhân lãng mạn, dù bạn đang ở bất cứ đâu, chỉ cần mở màn hình hoặc điện thoại lên, bạn sẽ đều thấy mình được vỗ về, được ủi an và được truyền cảm hứng bởi những giai điệu tử tế. Đây sẽ là một cái kết trọn vẹn cho năm cũ và một khởi đầu đầy hy vọng cho năm mới 2026.

Hà Anh Tuấn với lối đi riêng

Chỉ có thể là Hà Anh Tuấn - Ảnh 2.

Hà Anh Tuấn chinh phục người nghe bằng âm nhạc và tấm lòng của anh ấy

Âm nhạc, với Hà Anh Tuấn, chưa bao giờ là những cuộc dạo chơi ngẫu hứng, mà là những hành trình được kiến tạo bằng niềm tin và sự tận hiến. Nhìn lại chặng đường 2024 và 2025, âm nhạc của anh đã vươn xa hơn những biên giới thông thường, kiêu hãnh vang lên tại những thánh đường nghệ thuật biểu tượng nhất thế giới.

Đó là Sydney Opera House (Úc) lộng lẫy giữa biển trời, là Esplanade (Singapore) hiện đại, và đặc biệt là Dolby Theatre (Mỹ) - nơi vẫn được mệnh danh là thánh địa của giải Oscar danh giá.

Những đêm nhạc ấy không chỉ dừng lại ở những tràng pháo tay đến từ những người yêu âm nhạc của Hà Anh Tuấn mà còn được ghi nhận bởi giới chuyên môn và dữ liệu thực tế.

Theo báo cáo mới nhất từ Kompa, chuỗi concert "Sketch a rose" nằm trong danh sách Top 10 Music Festival & Concert nổi bật nhất năm 2025. Và cách đây chưa tròn một tháng, concert "The Rose" tại Đà Lạt cũng tiếp tục tạo nên cơn sốt khi được gọi tên trong danh sách những sự kiện âm nhạc nổi bật tháng 1- 2026 (theo thống kê và công bố từ YouNet Media).

Những con số biết nói ấy là minh chứng rõ nét cho sức sống bền bỉ của thương hiệu âm nhạc Hà Anh Tuấn.

Chỉ có thể là Hà Anh Tuấn - Ảnh 3.

Hà Anh Tuấn trở thành icon của nhạc Việt

Mỗi live stage là một tác phẩm nghệ thuật được dàn dựng công phu với hệ thống âm thanh, ánh sáng đẳng cấp quốc tế. Khán giả chưa có cơ hội tham dự trực tiếp sẽ được bù đắp bằng những góc quay cận cảnh, bắt trọn từng khoảnh khắc chân thật của người nghệ sĩ trên sân khấu. Với những ai đã từng hiện diện tại đó, đây là cơ hội để sống lại ký ức thanh xuân rực rỡ một lần nữa.

Hà Anh Tuấn từng chia sẻ về dự án này: "Âm nhạc mà Tuấn theo đuổi là âm nhạc chân thành, vì chỉ có sự chân thành mới đủ khả năng lay động khán giả. Tôi không đo lường hành trình bằng số concert thành công, bao nhiêu vé bán ra, hay MV đạt triệu views. Người nghệ sĩ, nếu chỉ hát cho chính mình, thì sẽ sớm bị giới hạn bởi những cái tôi rất nhỏ. Nhưng nếu hát cho cuộc đời của mình và của khán giả, thì âm nhạc mới trở thành một nhịp cầu gắn kết."

Hà Anh Tuấn luôn luôn cháy hàng

Trước khi chính thức có mặt trên các nền tảng nhạc số (DSPs) vào hôm nay, phiên bản vật lý của album "Sketch A Rose" đã từng tạo nên một cơn sốt "cháy hàng" ngay khi vừa mở bán, trở thành vật phẩm sưu tầm quý giá của các tín đồ yêu nhạc. Điều đó cho thấy sức hút không chỉ nằm ở tên tuổi Hà Anh Tuấn mà còn ở chất lượng nội tại của sản phẩm.

Chỉ có thể là Hà Anh Tuấn - Ảnh 4.

Chuyến du lịch "không hộ chiếu" đến Sydney, Los Angeles và Singapore qua những thước phim live stage của Hà Anh Tuấn.

Album bao gồm 10 bản ghi âm phòng thu hoàn chỉnh, là sự kết tinh tâm huyết của Hà Anh Tuấn và những người cộng sự thân thiết và tài hoa. Đó là một Phan Mạnh Quỳnh đầy chiêm nghiệm và đời đời trong "Hoa Hồng"; một Vũ Cát Tường sắc sảo và đầy ắp nội tâm trong "Em"; là sự lãng du, bay bổng của Vũ., cùng nét phóng khoáng, hiện đại của những người trẻ như Trần Duy Khang (Chillies), Hoàng Dũng và Thành Nghiệp.

Đặc biệt, sự hiện diện của huyền thoại dương cầm Yiruma trong tác phẩm "Dear Memory - Ký Ức Hoa Hồng" là một dấu son chói lọi. Màn kết hợp này không chỉ là một sản phẩm âm nhạc, mà là một cú hích truyền thông, minh chứng cho việc nghệ sĩ Việt hoàn toàn có thể cộng tác và thăng hoa cùng những tượng đài quốc tế.

Tiếng đàn piano tinh tế của Yiruma quyện hòa cùng giọng hát tự sự của Hà Anh Tuấn tạo nên một không gian âm nhạc chữa lành, tĩnh lặng nhưng đầy sức nặng.

Chỉ có thể là Hà Anh Tuấn - Ảnh 5.

"Tiêu chuẩn hoa hồng" và di sản số mang tên “Sketch A Rose”: Khi âm nhạc tử tế trở thành một hệ tư tưởng.

Việc lưu trữ và phát hành trọn vẹn dự án này trên không gian số đồng nghĩa với việc Hà Anh Tuấn đang kiến tạo một "di sản số" cho Vpop.

Những bản ghi âm, những thước phim này sẽ còn mãi, để nhiều năm sau, công chúng vẫn có thể tìm thấy một giai đoạn rực rỡ khi nhạc Việt tự tin vang lên ở những sân khấu lớn nhất thế giới.

Đó không chỉ là lời kết đẹp cho hành trình "Sketch A Rose", mà còn mở ra một chương mới về cách người nghệ sĩ trân trọng khán giả của mình thông qua sự đầu tư nghiêm túc và bền bỉ.

Tin liên quan

Hơn cả một ca sĩ, Hà Anh Tuấn là một "thương hiệu"

Hơn cả một ca sĩ, Hà Anh Tuấn là một "thương hiệu"

(NLĐO) - Một lần nữa, Hà Anh Tuấn cho thấy bản thân là một thương hiệu của một giai đoạn âm nhạc tân tiến của nền nhạc Việt.

Phan Mạnh Quỳnh: "Thay đổi của vợ chồng tôi sau 10 năm là có nhiều tiền hơn"

(NLĐO) - Xuất hiện trong "Ở đây có ai", vợ chồng Phan Mạnh Quỳnh kể lại câu chuyện tình yêu hơn một thập kỷ đầy sóng gió nhưng "có nhiều tiền hơn".

Tết rồi, vui lên của "O Lệ" (Mỹ Lệ)

(NLĐO) - Ca sĩ Mỹ Lệ tham gia đường đua nhạc xuân với ca khúc đầy tinh thần sảng khoái, lạc quan mang tên "Tết rồi, vui lên".

Hà Anh Tuấn Âm nhạc của Hà Anh Tuấn Hà Anh Tuấn với những điều tử tế
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo