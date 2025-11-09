Huỳnh Văn Nhí bị bắt tạm giam vì dụ bé gái vào nhà nghỉ để xâm hại

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Huỳnh Văn Nhí bị bắt tạm giam vì dụ bé gái vào nhà nghỉ để xâm hại

(NLĐO) - Làm việc với cơ quan công an sau khi bị bắt tạm giam, Huỳnh Văn Nhí đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình

Sáng 9-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Huỳnh Văn Nhí (SN 1992; cư trú xã Mỹ Phước, TP Cần Thơ) về hành vi "Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi".

Huỳnh Văn Nhí bị bắt tạm giam vì xâm hại trẻ em tại An Giang - Ảnh 1.

Bị can Huỳnh Văn Nhí đang nghe tống đạt các quyết định

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, khoảng tháng 7-2025, thông qua mạng xã hội, Nhí quen biết và phát sinh tình cảm với em Đ.N.P (SN 2012; cư trú xã Kiên Lương, tỉnh An Giang).

Trong khoảng thời gian quen nhau, Nhí nhiều lần rủ rê, dụ dỗ P. đến nhà nghỉ thuộc khu vực ấp Hòn Chông, xã Kiên Lương để quan hệ tình dục, dù biết rằng P. vẫn trong độ tuổi trẻ em.

Đến cuối tháng 9-2025, mẹ của P. phát hiện sự việc Nhí đã xâm hại con mình nên đã làm đơn tố giác hành vi của Nhí.

Qua làm việc tại cơ quan công an, Nhí đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Tin liên quan

Công an "dỏm", chuốc say rồi hiếp dâm thiếu nữ đã bị bắt

Công an "dỏm", chuốc say rồi hiếp dâm thiếu nữ đã bị bắt

(NLĐO) – Hai đối tượng ở Đà Nẵng giả dạng công an, ép thiếu nữ uống say rồi chở vào khách sạn để hiếp dâm.

Thanh niên giết rồi hiếp dâm, cướp tài sản người mẹ trẻ ở Gia Lai khai gì?

(NLĐO) - Xin theo xe rồi nảy sinh ý định cướp tài nên nghi phạm lừa vào khu vực vắng, dùng dao đâm nạn nhân nhiều nhát trước khi hiếp dâm.

Khởi tố thanh niên giết người rồi hiếp dâm, cướp tài sản ở Gia Lai

(NLĐO) - Cơ quan công an vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam thanh niên giết người, hiếp dâm, cướp tài sản gây xôn xao dư luận Gia Lai.

cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố vụ án khởi tố bị can quan hệ tình dục bắt tạm giam tỉnh an giang
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo