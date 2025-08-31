Hy hữu: Nạn nhân bị rắn chàm quạp cắn, xách cả rắn vào bệnh viện cấp cứu

Chiều 31-8, Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận (tỉnh Lâm Đồng) cho biết đã làm thủ tục chuyển viện vào điều trị tại TP HCM cho một bệnh nhân bị rắn độc cắn.

Trước đó, khoảng đầu giờ chiều cùng ngày, ông K.V.G. (SN 1983, trú tại xã Đông Giang, tỉnh Lâm Đồng) được người thân đưa đến Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận, tỉnh Lâm Đồng để cấp cứu do bị rắn độc cắn vào bàn tay gây sưng to.

Bàn tay sưng to của ông G. do bị rắn độc cắn. Ảnh: DT

Ông G. còn mang theo con rắn để bác sĩ xác định chủng loại rắn để có phương pháp điều trị.

Qua nhận dạng ban đầu, con rắn cắn ông G. có đặc điểm giống rắn chàm quạp - một loài rắn cực độc.

Con rắn độc, nghi là chàm quạp, đã được nạn nhân mang theo để nhận dạng. Ảnh: DT

Tuy nhiên, bệnh viện không có huyết thanh đặc trị nên bệnh nhân cần được chuyển vào bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) để điều trị gấp.

Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, ông G. được một đơn vị cứu thương ở Bình Thuận hỗ trợ 2 triệu đồng, một đơn vị khác gần Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận hỗ trợ xe cứu thương vận chuyển miễn phí.