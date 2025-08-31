HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Hy hữu: Nạn nhân bị rắn chàm quạp cắn, xách cả rắn vào bệnh viện cấp cứu

Châu Tỉnh

(NLĐO) - Bị rắn chàm quạp cực độc cắn vào tay, một người đàn ông ở Lâm Đồng không chỉ nhập viện cấp cứu mà còn mang cả con rắn theo để bác sĩ nhận dạng

Chiều 31-8, Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận (tỉnh Lâm Đồng) cho biết đã làm thủ tục chuyển viện vào điều trị tại TP HCM cho một bệnh nhân bị rắn độc cắn.

Trước đó, khoảng đầu giờ chiều cùng ngày, ông K.V.G. (SN 1983, trú tại xã Đông Giang, tỉnh Lâm Đồng) được người thân đưa đến Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận, tỉnh Lâm Đồng để cấp cứu do bị rắn độc cắn vào bàn tay gây sưng to.

Hy hữu: Nạn nhân bị rắn chàm quạp cắn, xách cả rắn vào bệnh viện cấp cứu - Ảnh 1.

Bàn tay sưng to của ông G. do bị rắn độc cắn. Ảnh: DT

Ông G. còn mang theo con rắn để bác sĩ xác định chủng loại rắn để có phương pháp điều trị.

Qua nhận dạng ban đầu, con rắn cắn ông G. có đặc điểm giống rắn chàm quạp - một loài rắn cực độc.

Hy hữu: Nạn nhân bị rắn chàm quạp cắn, xách cả rắn vào bệnh viện cấp cứu - Ảnh 2.

Con rắn độc, nghi là chàm quạp, đã được nạn nhân mang theo để nhận dạng. Ảnh: DT

Tuy nhiên, bệnh viện không có huyết thanh đặc trị nên bệnh nhân cần được chuyển vào bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) để điều trị gấp.

Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, ông G. được một đơn vị cứu thương ở Bình Thuận hỗ trợ 2 triệu đồng, một đơn vị khác gần Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận hỗ trợ xe cứu thương vận chuyển miễn phí.

Tin liên quan

Nhiều người gặp nạn cùng thời điểm rắn độc đi kiếm ăn

Nhiều người gặp nạn cùng thời điểm rắn độc đi kiếm ăn

(NLĐO) - Chiều 14-11, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á - Tây Ninh cho hay những ngày gần đây liên tục tiếp nhận cấp cứu nhiều nạn nhân bị rắn độc tấn công giữa đêm khuya.

Hai phụ nữ suýt mất mạng vì rắn độc trong vườn nhà

(NLĐO) - Hai nạn nhân là phụ nữ 46 tuổi và 56 tuổi cùng ở Tây Ninh, bị rắn độc tấn công khi đang làm vườn, may mắn được cứu sống nhờ cấp cứu kịp thời.

Nhiều người nhập viện do rắn độc cắn

Bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc - Bệnh viện Bạch Mai (TP Hà Nội), cho biết thời gian gần đây, bệnh viện tiếp nhận nhiều bệnh nhân phải nhập viện do rắn cắn.

