ICAO đánh giá về đảm bảo an toàn của hàng không Việt Nam

Đoàn Thanh sát an toàn hàng không toàn cầu (USOAP) của ICAO vừa thực hiện đánh giá tổng thể năng lực đảm bản an toàn của toàn ngành hàng không Việt Nam. Trong chương trình làm việc từ ngày 15-5 đến 27-5, đoàn tập trung đánh giá vào các lĩnh vực: Hệ thống pháp luật; Cơ cấu tổ chức; Cấp phép nhân sự; Khai thác máy bay; Sự khả phi của máy bay; Điều tra tai nạn và sự cố; Dịch vụ dẫn đường hàng không; Sân bay và thiết bị hỗ trợ mặt đất.



Thanh tra ICAO thực hiện đánh giá trực tiếp tại sân bay quốc tế Nội Bài

Trong đó, lĩnh vực quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay được các Thanh sát viên ICAO đánh giá kết quả thực hiện dựa trên 143 câu hỏi theo bộ PQs USOAP - CMA năm 2020 của ICAO. Theo kết quả đánh giá công bố năm 2016, điểm trung bình chỉ số thực hiện hiệu quả (EI) trong công tác đảm bảo an toàn của ngành hàng không Việt Nam là 65,56%, trong đó lĩnh vực khai thác sân bay chỉ đạt 54,95%, nằm trong nhóm quốc gia có số điểm thấp hơn 60% của khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.

Trong quá trình đánh giá của Đoàn Thanh sát an toàn hàng không, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đã phối hợp chặt chẽ với Cục Hàng không chuẩn bị, cung cấp đầy đủ các hồ sơ, tài liệu có liên quan đến công tác đảm bảo an toàn, khai thác tại các cảng hàng không để cung cấp cho Đoàn.

Trong thời gian đánh giá thực tế tại sân bay quốc tế Nội Bài, Đoàn Thanh sát ICAO đã đánh giá rất cao công tác triển khai áp dụng thực hiện các tiêu chuẩn, khuyến cáo thực hành của ICAO trong lĩnh vực đảm bảo an toàn hàng không và khai thác cảng hàng không, sân bay.

Theo kết quả đánh giá sơ bộ được công bố bởi Đoàn Thanh sát, chỉ số thực hiện hiệu quả (EI) trong công tác đảm bảo an toàn của toàn ngành hàng không Việt Nam đạt được 77,1% tăng 11,54% so với kết quả đánh giá năm 2016, trong đó lĩnh vực khai thác cảng hàng không, sân bay đạt 83,85%, tăng 28,9% so với kết quả đánh giá năm 2016.

Với kết quả đánh giá sơ bộ của Đoàn, Việt Nam đã nằm trong nhóm các quốc gia có chỉ số EI công tác đảm bảo an toàn cao hơn mức trung bình của khu vực Châu Á - Thái Bình Dương (65,31%) và mức trung bình của thế giới (68,81%). Trong đó, chỉ số EI của lĩnh vực khai thác cảng hàng không, sân bay của Việt Nam cao hơn 23,12% so với mức trung bình của các quốc gia khu vực Châu Á - Thái Bình Dương và cao hơn 23,85% so với mức trung bình của các quốc gia trên thế giới.

"Trước tính chất quan trọng của Chương trình Thanh sát an toàn hàng không toàn cầu của ICAO, xác định đây là một nhiệm vụ quan trọng góp phần nâng cao uy tín an toàn của ngành hàng không Việt Nam, ngay khi nhận được sự chỉ đạo từ Cục Hàng không Việt Nam, ACV đã thành lập ngay một Tổ công tác để phối hợp chặt chẽ với Cục nhằm thực hiện rà soát và khắc phục triệt để các tồn tại đã được chỉ ra trong năm 2016 và triển khai các yêu cầu tiêu chuẩn mới của ICAO trong công tác đảm bảo an toàn trong lĩnh vực quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay.

Cụ thể như xây dựng mô hình máy bay phục vụ cho công tác huấn luyện thực hành cứu nạn chữa cháy theo tiêu chuẩn của ICAO và mời tổ chức nước ngoài huấn luyện thực hành công tác cứu nạn chữa cháy máy bay; xây dựng các phương án cứu nạn chữa cháy máy bay tại khu vực có địa hình phức tạp; đầu tư bộ thiết bị cứu hộ máy bay để di dời máy bay mất khả năng di chuyển; nâng cao hiệu quả công tác bảo trì bảo dưỡng kết cấu hạ tầng hàng không, đầu tư, nâng cấp trang thiết bị đảm bảo an toàn hàng không…

Thời gian tới, ACV sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Cục và các đơn vị trong ngành thực hiện kế hoạch khắc phục các nội dung chưa hoàn thiện được chỉ ra trong đợt đánh giá vừa qua để đáp ứng hoàn toàn, đầy đủ các tiêu chuẩn, khuyến cáo thực hành của ICAO và tiếp tục nâng cao hơn nữa công tác đảm bảo an toàn của ngành hàng không Việt Nam"- đại diện ACV cho biết.