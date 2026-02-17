HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Indonesia đón tàu sân bay boong phẳng đầu tiên của Đông Nam Á

Hải Hưng

(NLĐO) - Indonesia chuẩn bị tiếp nhận tàu sân bay đầu tiên trong bối cảnh cạnh tranh hàng hải khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương gia tăng.

Tàu sân bay mà Indonesia sắp tiếp nhận có tên ITS Giuseppe Garibaldi, từng phục vụ trong Hải quân Ý.

"Chúng tôi hy vọng tàu sân bay ITS Giuseppe Garibaldi sẽ được Ý bàn giao cho Indonesia trước ngày thành lập quân đội vào ngày 5-10 sắp tới" - báo Straits Times dẫn lời Tham mưu trưởng Hải quân Indonesia Muhammad Ali.

Khi đó, ITS Giuseppe Garibaldi sẽ là tàu sân bay boong phẳng đầu tiên ở khu vực Đông Nam Á.

Tàu sân bay đầu tiên của Indonesia có gì đặc biệt? - Ảnh 1.

Indonesia kỳ vọng sẽ được Ý bàn giao tàu sân bay ITS Giuseppe Garibaldi trước ngày thành lập quân đội 5-10-2026. Ảnh: Defence Security Asia

Chuẩn tướng Rico Ricardo Sirait, Cục trưởng Thông tin và Quan hệ công chúng Bộ Quốc phòng Indonesia, khẳng định: "Tàu Giuseppe Garibaldi được viện trợ từ chính phủ Ý. Chính phủ Indonesia sẽ phân bổ ngân sách để sửa chữa và nâng cấp nhằm đáp ứng nhu cầu hoạt động của Hải quân Indonesia".

Cơ chế "viện trợ kèm nâng cấp" được thiết kế chặt chẽ, kết hợp với gói vay nước ngoài khoảng 450 triệu USD cho việc tiếp nhận tàu và các hệ thống liên quan, cùng 250 triệu USD dành cho trực thăng vận tải và 300 triệu USD cho trực thăng chuyên dụng hoạt động trên tàu sân bay.

Cách tiếp cận này giúp Indonesia nhanh chóng sở hữu năng lực tàu sân bay với chi phí thấp hơn đáng kể so với việc đóng mới một tàu chiến cùng loại, vốn thường tiêu tốn tới hàng tỉ USD, theo Defence Security Asia.

Tàu sân bay đầu tiên của Indonesia có gì đặc biệt? - Ảnh 2.

Khi được bàn giao cho Indonesia, ITS Giuseppe Garibaldi sẽ trở thành tàu sân bay boong phẳng đầu tiên ở Đông Nam Á. Ảnh: Defence Security Asia

Hãng thông tấn Antara cho hay tàu sân bay ITS Giuseppe Garibaldi có nhiều điểm tương đồng với 2 tàu chiến mới của Indonesia là KRI Brawijaya 320 và KRI Prabu Siliwangi 321, đều do Fincantieri chế tạo. Điều này giúp Indonesia thuận lợi hơn trong công tác bảo dưỡng cũng như đào tạo thủy thủ vận hành.

Tập đóng tàu hàng đầu châu Âu Fincantieri chuyên sản xuất tàu quân sự và dân sự, đồng thời có nhiều hợp tác quốc tế trong lĩnh vực quốc phòng, trong đó có các dự án với Indonesia.

Tàu sân bay Giuseppe Garibaldi được tập đoàn đóng tàu Fincantieri của Ý chế tạo tại Monfalcone vào 3-1981, hạ thủy tháng 6-1983 và chính thức biên chế ngày 30-9-1985. Đây là tàu sân bay đầu tiên của Hải quân Ý.

Tàu dài 180,2 m, rộng 33,4 m, lượng giãn nước đầy tải khoảng 13.850–14.150 tấn. Hệ thống động lực gồm 4 tua-bin khí GE/Avio LM2500, cho phép đạt tốc độ trên 55,6 km/h, tốc độ hành trình 37 km/h và tầm hoạt động gần 13.000 km.

Boong bay dài 174 m được thiết kế với cầu nhảy góc 4 độ, tối ưu cho máy bay cất hạ cánh thẳng đứng/đường băng ngắn AV-8B Harrier II, đồng thời có thể mang tối đa 18 trực thăng hoặc kết hợp giữa tiêm kích. Harrier và trực thăng tìm kiếm cứu nạn.

Tàu được trang bị các hệ thống phòng thủ như bệ phóng tên lửa phòng không Mk 29, pháo phòng không 40 mm DARDO, ống phóng ngư lôi 324 mm cùng các hệ thống phòng vệ nhiều lớp khác.

Tàu sân bay đầu tiên của Indonesia có gì đặc biệt? - Ảnh 3.

Tàu sân bay ITS Giuseppe Garibaldi được được Hải quân Ý loại biên vào tháng 10-2024. Ảnh: JAKARTA POST

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Hải quân Ý loại biên tàu Giuseppe Garibaldi ngày 1-10-2024.

Trong gần 40 năm phục vụ, Giuseppe Garibaldi đã tham gia nhiều chiến dịch quân sự lớn như Kosovo năm 1999, Chiến dịch Tự do bền vững (Enduring Freedom) giai đoạn 2001–2002 và chiến dịch Libya năm 2011 của NATO, với hàng ngàn giờ bay tác chiến được thực hiện từ tàu.

Indonesia Hải quân Tàu sân bay hải quân Ý ITS Giuseppe Garibaldi
