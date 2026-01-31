HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Indonesia hòa Iraq, xác định đối thủ của futsal Việt Nam

Quốc An

(NLĐO) - Khép lại lượt cuối bảng A, Indonesia bị Iraq cầm hòa nhưng vẫn giữ được ngôi đầu bảng A Giải futsal châu Á 2026.

Indonesia vững vàng trước sức ép quyết liệt của Iraq dù để đối thủ gỡ hòa 1-1, qua đó giữ ngôi đầu bảng A Giải futsal châu Á 2026.

Ở trận đấu này, hai đội nhập cuộc tốc độ cao, liên tiếp tạo cơ hội nhưng Iraq hai lần bị xà ngang từ chối. Phút 6, Indonesia trừng phạt đối thủ bằng pha đá biên chuẩn xác, Samuel Eko dứt điểm gọn gàng mở tỉ số.

Sang hiệp hai, Iraq dồn ép và sử dụng power-play hiệu quả. Phút 30, Majed đệm bóng cận thành gỡ hòa 1-1. Dù chịu sức ép lớn cuối trận, thủ môn Nizar chơi xuất sắc giúp Indonesia đứng vững và bảo toàn ngôi đầu bảng.

img

Indonesia (đỏ) dù bị Iraq gỡ hòa vẫn đứng đầu bảng A nhờ chỉ số phụ

Kết quả này đưa Indonesia nhất A, gặp đội nhì bảng B - Việt Nam ở tứ kết, còn Iraq chạm trán Thái Lan. Cả hai trận đấu này đều diễn ra vào ngày 3-2.

Trong khi đó, sau thất bại 0-1 trước Thái Lan, HLV tuyển futsal Việt Nam đã bày tỏ về khả năng gặp Indonesia: “Indonesia là đội bóng Đông Nam Á, có phong cách và cách tiếp cận trận đấu khá giống chúng tôi, trong khi Iraq là đối thủ hoàn toàn khác với lối chơi riêng. Indonesia còn có lợi thế sân nhà và sự cổ vũ đông đảo của khán giả. Tuy nhiên, khi đã vào tứ kết, cả 8 đội đều là những đội bóng mạnh nhất châu Á.

img

 

Tin liên quan

Hạ Lebanon, tuyển futsal Việt Nam chắc suất vào tứ kết, sớm 1 vòng

Hạ Lebanon, tuyển futsal Việt Nam chắc suất vào tứ kết, sớm 1 vòng

(NLĐO) - Sau lượt 2 vòng bảng, tuyển futsal Việt Nam có 6 điểm, chắc suất vào tứ kết, và màn đọ sức với Thái Lan ở lượt cuối chỉ là phân định nhất, nhì bảng.

Thắng ngược Kuwait, HLV tuyển futsal Việt Nam cho rằng vẫn cần cải thiện thêm

(NLĐO) - Sau trận thắng ngược 5-4 trước Kuwait, HLV Diego Giustozzi tin rằng tuyển futsal Việt Nam cần phải cải thiện hơn nữa hướng tới trận tiếp theo.

HLV tuyển Indonesia nhận định về futsal Việt Nam trước trận ra quân

(NLĐO) - HLV Hector Souto của tuyển futsal Indonesia, đội đang vươn lên top đầu của Đông Nam Á, đã có những chia sẻ và nhận định thú vị.

futsal Việt Nam Indonesia futsal châu á
