Indonesia hòa Iraq, xác định đối thủ của futsal Việt Nam

Indonesia vững vàng trước sức ép quyết liệt của Iraq dù để đối thủ gỡ hòa 1-1, qua đó giữ ngôi đầu bảng A Giải futsal châu Á 2026.

Ở trận đấu này, hai đội nhập cuộc tốc độ cao, liên tiếp tạo cơ hội nhưng Iraq hai lần bị xà ngang từ chối. Phút 6, Indonesia trừng phạt đối thủ bằng pha đá biên chuẩn xác, Samuel Eko dứt điểm gọn gàng mở tỉ số.

Sang hiệp hai, Iraq dồn ép và sử dụng power-play hiệu quả. Phút 30, Majed đệm bóng cận thành gỡ hòa 1-1. Dù chịu sức ép lớn cuối trận, thủ môn Nizar chơi xuất sắc giúp Indonesia đứng vững và bảo toàn ngôi đầu bảng.

Indonesia (đỏ) dù bị Iraq gỡ hòa vẫn đứng đầu bảng A nhờ chỉ số phụ

Kết quả này đưa Indonesia nhất A, gặp đội nhì bảng B - Việt Nam ở tứ kết, còn Iraq chạm trán Thái Lan. Cả hai trận đấu này đều diễn ra vào ngày 3-2.

Trong khi đó, sau thất bại 0-1 trước Thái Lan, HLV tuyển futsal Việt Nam đã bày tỏ về khả năng gặp Indonesia: “Indonesia là đội bóng Đông Nam Á, có phong cách và cách tiếp cận trận đấu khá giống chúng tôi, trong khi Iraq là đối thủ hoàn toàn khác với lối chơi riêng. Indonesia còn có lợi thế sân nhà và sự cổ vũ đông đảo của khán giả. Tuy nhiên, khi đã vào tứ kết, cả 8 đội đều là những đội bóng mạnh nhất châu Á.