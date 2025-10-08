Indonesia trước ngưỡng cửa World Cup 2026

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Indonesia trước ngưỡng cửa World Cup 2026

D.Vỹ

Indonesia sẽ chạm trán Ả Rập Saudi trong khuôn khổ vòng loại thứ tư World Cup 2026 diễn ra lúc 0 giờ 15 phút ngày 9-10.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Patrick Kluivert, đội bóng xứ vạn đảo tiến bộ nhanh chóng nhờ dàn cầu thủ nhập tịch gốc Hà Lan.

Hai trận thắng trước Trung Quốc và Bahrain đã giúp Indonesia lọt vào vòng loại thứ tư. Đoàn quân HLV Kluivert nằm ở bảng B với các đội tuyển Ả Rập Saudi, Iraq. Đội đứng nhất bảng chung cuộc mới chắc chắn giành vé dự World Cup 2026.

Vì vậy, màn chạm trán giữa Ả Rập Saudi và Indonesia trở thành "chung kết sớm" và kết quả có thể ảnh hưởng đến "chiếc ghế" HLV trưởng của 2 chiến lược gia nổi tiếng Hervé Renard, Kluivert. Về danh tiếng, Kluivert là chân sút huyền thoại bóng đá thế giới nhưng Renard lại dày dạn kinh nghiệm cầm quân.

Indonesia trước ngưỡng cửa World Cup 2026 - Ảnh 1.

Indonesia (phải) nhiều hy vọng dự vòng chung kết World Cup 2026. Ảnh: THE AFC

Dưới thời HLV Renard, Ả Rập Saudi thi đấu kỷ luật và chắc chắn hơn. Với thứ hạng 59 thế giới, đội bóng của ông Renard được đánh giá cao hơn tuyển Indonesia (hạng 119 FIFA). Hơn nữa, lợi thế được thi đấu trên sân nhà King Abdullah Sports City cũng giúp Ả Rập Saudi sáng cửa giành chiến thắng ở lượt trận ra quân vòng loại thứ tư World Cup 2026.

Trong 5 lần đối đầu giữa 2 đội, Ả Rập Saudi giành 2 chiến thắng, 2 trận hòa. Tuy nhiên, ở lần gần nhất, tuyển Indonesia bất ngờ đánh bại Ả Rập Saudi với tỉ số 2-0 tại vòng loại thứ 3 World Cup 2026 diễn ra trên sân nhà. Thất bại này cũng gián tiếp khiến Ả Rập Saudi phải cạnh tranh tấm vé tham dự World Cup 2026 ở bảng B vòng loại thứ tư. 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo