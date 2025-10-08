Indonesia trước ngưỡng cửa World Cup 2026

Dưới sự dẫn dắt của HLV Patrick Kluivert, đội bóng xứ vạn đảo tiến bộ nhanh chóng nhờ dàn cầu thủ nhập tịch gốc Hà Lan.

Hai trận thắng trước Trung Quốc và Bahrain đã giúp Indonesia lọt vào vòng loại thứ tư. Đoàn quân HLV Kluivert nằm ở bảng B với các đội tuyển Ả Rập Saudi, Iraq. Đội đứng nhất bảng chung cuộc mới chắc chắn giành vé dự World Cup 2026.

Vì vậy, màn chạm trán giữa Ả Rập Saudi và Indonesia trở thành "chung kết sớm" và kết quả có thể ảnh hưởng đến "chiếc ghế" HLV trưởng của 2 chiến lược gia nổi tiếng Hervé Renard, Kluivert. Về danh tiếng, Kluivert là chân sút huyền thoại bóng đá thế giới nhưng Renard lại dày dạn kinh nghiệm cầm quân.

Indonesia (phải) nhiều hy vọng dự vòng chung kết World Cup 2026. Ảnh: THE AFC

Dưới thời HLV Renard, Ả Rập Saudi thi đấu kỷ luật và chắc chắn hơn. Với thứ hạng 59 thế giới, đội bóng của ông Renard được đánh giá cao hơn tuyển Indonesia (hạng 119 FIFA). Hơn nữa, lợi thế được thi đấu trên sân nhà King Abdullah Sports City cũng giúp Ả Rập Saudi sáng cửa giành chiến thắng ở lượt trận ra quân vòng loại thứ tư World Cup 2026.

Trong 5 lần đối đầu giữa 2 đội, Ả Rập Saudi giành 2 chiến thắng, 2 trận hòa. Tuy nhiên, ở lần gần nhất, tuyển Indonesia bất ngờ đánh bại Ả Rập Saudi với tỉ số 2-0 tại vòng loại thứ 3 World Cup 2026 diễn ra trên sân nhà. Thất bại này cũng gián tiếp khiến Ả Rập Saudi phải cạnh tranh tấm vé tham dự World Cup 2026 ở bảng B vòng loại thứ tư.