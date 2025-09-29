HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Truyền thông Indonesia: Malaysia cần học Việt Nam, Indonesia

Quốc An - Ảnh: Thạo Hoàng

(NLĐO) - Việc Malaysia gian lận hồ sơ cầu thủ nhập tịch khiến FIFA ra án phạt với LĐBĐ Malaysia (FAM), cũng là lời cảnh tỉnh cho khu vực về việc "đi đường tắt".

Tờ Bola mô tả tuyển Malaysia đang rơi vào khủng hoảng khi FIFA xác nhận bảy cầu thủ nhập tịch của họ có hồ sơ đã bị chỉnh sửa, và thi đấu tại vòng loại Asian Cup 2027. Họ là nhóm cầu thủ góp công lớn trong chiến thắng 4-0 trước Việt Nam hồi 10-6.

Danh sách cầu thủ gồm: Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomás Garcés, Rodrigo Julián Holgado, Imanol Javier Machuca, João Vitor Brandão Figueiredo, Jon Irazábal Iraurgui và Hector Alejandro Hevel Serrano. Đây là những chân sút bị phạt và cấm thi đấu trong 12 tháng từ ngày nhận thông báo.

Việc sử dụng cầu thủ gốc ngoại được Indonesia nhận định là điều không còn xa lạ ở Đông Nam Á. Sự thành công của họ với dàn cầu thủ gốc Hà Lan đã mở ra con đường cho Việt Nam, Thái Lan hay Campuchia có chính sách tương tự.

Truyền thông Indonesia: Malaysia cần học Việt Nam, Indonesia- Ảnh 1.

Xuân Son (12) hay Jason Quang Vinh Pendant đều mất nhiều thời gian hoàn tất thủ tục nhập tịch tại Việt Nam

Tuy nhiên, cả FIFA và luật pháp quốc gia đều quy định chặt chẽ việc cầu thủ phải có nguồn gốc gia đình rõ ràng hoặc ít nhất 5 năm cư trú hợp pháp để nhập tịch.

"Việt Nam từng mất hàng tháng để hoàn thiện hồ sơ cho Jason Quang Vinh Pendant dù anh có mẹ là người Việt. Bóng đá xứ vạn đảo cũng phải kéo dài nhiều tháng xác minh trước khi trao quốc tịch cho các cầu thủ gốc Indonesia ở nước ngoài" - truyền thông Indonesia nhấn mạnh.

Trong khi đó, tại Malaysia, Facundo Garces là trường hợp đặc biệt. Từ lúc FAM tiếp cận đến khi anh ra mắt tuyển Malaysia, hồ sơ của Garces chỉ mất vỏn vẹn vài tuần. Điều này cũng gây nghi ngờ và dẫn tới án phạt của FIFA.

Truyền thông Indonesia: Malaysia cần học Việt Nam, Indonesia- Ảnh 3.

Xuân Son ăn mừng khi ghi bàn cho Việt Nam tại ASEAN Cup

AFC đến hiện tại vẫn chưa công bố án phạt chính thức nhưng đây là bài học đắt giá cho bóng đá Malaysia. Sự việc không chỉ ảnh hưởng danh tiếng của Malaysia mà còn tiềm ẩn nguy cơ bị cấm thi đấu quốc tế nếu họ kháng cáo thất bại trong thời gian tới.

"Đây là lời nhắc nhở rõ ràng rằng thành tích không thể đến từ "đường tắt" và các giải pháp ngắn hạn. Bóng đá Malaysia buộc phải lựa chọn xây dựng nền móng bền vững từ đào tạo nội địa, hoặc tiếp tục mạo hiểm với nhập tịch" - tờ Bola nhấn mạnh.


