Người lao động News

Thể thao

Di sản của Shin Tae-yong bị gạch tên ở tuyển Indonesia

Quốc An - Ảnh: Bola

(NLĐO) - Trong danh sách triệu tập tuyển Indonesia mới đây, những cầu thủ trụ cột của cựu HLV Shin Tae-yong đã bị HLV Kluivert loại đến 6 người.

Trước thềm 2 trận gặp Ả Rập Saudi và Iraq tại vòng loại thứ tư World Cup 2026, HLV Patrick Kluivert bất ngờ gạch tên 6 cầu thủ từng là trụ cột của "xứ vạn đảo" dưới triều đại Shin Tae-yong.

Trong danh sách 28 tuyển thủ Indonesia vừa được triệu tập, hậu vệ phải Asnawi Mangkualam tiếp tục vắng mặt dù đã thi đấu thường xuyên ở Thai League.

Ở vị trí này, Kluivert ưu tiên Sandy Walsh và Yakob Sayuri. Tương tự, Pratama Arhan, người đang giữ kỷ lục 50 lần khoác áo tuyển Indonesia – cũng bị loại do phong độ thất thường tại Bangkok United, đồng thời phải cạnh tranh với 3 hậu vệ nhập tịch Verdonk, James và Pattynama.

Di sản của Shin Tae-yong bị gạch tên ở tuyển Indonesia- Ảnh 1.

Marselino Ferdinan từng ghi bàn vào lưới Ả Rập Saudi và Iraq không được triệu tập vì ít được ra sân ở châu Âu

Trên hàng công, Rafael Struick đánh mất suất đá chính khi gần như "mất tích" ở Dewa United. Marselino Ferdinan, từng ghi bàn vào lưới Ả Rập Saudi và Iraq, cũng không có tên vì ít được ra sân tại châu Âu.

Ở tuyến giữa, Ivar Jenner chấn thương từ giữa tháng 9, không kịp bình phục để góp mặt. Trong khi đó, trung vệ Mees Hilgers bị CLB FC Twente "đóng băng" khi không được ra sân từ đầu mùa 2025-2026, do mâu thuẫn chuyển nhượng, khiến anh không có được phong độ tốt nhất để thi đấu.

Di sản của Shin Tae-yong bị gạch tên ở tuyển Indonesia- Ảnh 2.

Mees Hilgers mất suất vì không được ra sân ở mùa năm nay

Việc hàng loạt công thần bị gạt cho thấy HLV Kluivert ưu tiên phong độ thực tế thay vì danh tiếng quá khứ. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để những gương mặt mới thể hiện, khẳng định vị thế, trong bối cảnh Indonesia quyết tâm săn vé dự World Cup 2026.

Futsal Indonesia hạ đội châu Âu, vô địch giải quốc tế Trung Quốc

Futsal Indonesia hạ đội châu Âu, vô địch giải quốc tế Trung Quốc

(NLĐO) - Tuyển futsal Indonesia khép lại giải giao hữu quốc tế của LĐBĐ Trung Quốc với chức vô địch sau khi đánh bại Đan Mạch 4-2 trong trận chung kết.

Indonesia nhập tịch thêm 3 cầu thủ nữ, hướng tới top 50 thế giới

(NLĐO) - Bóng đá Indonesia vừa nhập tịch thêm 1 cầu thủ nam và 3 cầu thủ nữ gốc Hà Lan để hướng tới mục tiêu dự World Cup nữ 2035.

Nữ tuyển thủ Indonesia gia nhập CLB nữ Hà Lan

(NLĐO) - Nữ tuyển thủ Claudia Scheunemann gia nhập CLB Utrecht, đội thứ 4 Giải VĐQG nữ Hà Lan mùa trước, và trở thành người tiên phong của bóng đá nữ Indonesia.

World Cup Indonesia Shin Tae-yong Mees Hilgers Kluivert Struick Marselino Ferdinan Jenner
