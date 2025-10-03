Di sản của Shin Tae-yong bị gạch tên ở tuyển Indonesia

Trước thềm 2 trận gặp Ả Rập Saudi và Iraq tại vòng loại thứ tư World Cup 2026, HLV Patrick Kluivert bất ngờ gạch tên 6 cầu thủ từng là trụ cột của "xứ vạn đảo" dưới triều đại Shin Tae-yong.

Trong danh sách 28 tuyển thủ Indonesia vừa được triệu tập, hậu vệ phải Asnawi Mangkualam tiếp tục vắng mặt dù đã thi đấu thường xuyên ở Thai League.

Ở vị trí này, Kluivert ưu tiên Sandy Walsh và Yakob Sayuri. Tương tự, Pratama Arhan, người đang giữ kỷ lục 50 lần khoác áo tuyển Indonesia – cũng bị loại do phong độ thất thường tại Bangkok United, đồng thời phải cạnh tranh với 3 hậu vệ nhập tịch Verdonk, James và Pattynama.

Marselino Ferdinan từng ghi bàn vào lưới Ả Rập Saudi và Iraq không được triệu tập vì ít được ra sân ở châu Âu

Trên hàng công, Rafael Struick đánh mất suất đá chính khi gần như "mất tích" ở Dewa United. Marselino Ferdinan, từng ghi bàn vào lưới Ả Rập Saudi và Iraq, cũng không có tên vì ít được ra sân tại châu Âu.

Ở tuyến giữa, Ivar Jenner chấn thương từ giữa tháng 9, không kịp bình phục để góp mặt. Trong khi đó, trung vệ Mees Hilgers bị CLB FC Twente "đóng băng" khi không được ra sân từ đầu mùa 2025-2026, do mâu thuẫn chuyển nhượng, khiến anh không có được phong độ tốt nhất để thi đấu.

Mees Hilgers mất suất vì không được ra sân ở mùa năm nay

Việc hàng loạt công thần bị gạt cho thấy HLV Kluivert ưu tiên phong độ thực tế thay vì danh tiếng quá khứ. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để những gương mặt mới thể hiện, khẳng định vị thế, trong bối cảnh Indonesia quyết tâm săn vé dự World Cup 2026.