Phim ngắn: 5 tấm gương phản chiếu tâm hồn người trẻ, cảm động mê hoặc!

Buổi chiếu phim và lễ Trao giải "Inspiring Vietnam 2025" - Tôn vinh phim ngắn và dự án điện ảnh trẻ có tác động xã hội

Năm nay, cuộc thi nhận về gần 130 tác phẩm với chủ đề "Sức khỏe tinh thần của người trẻ". Đây không chỉ là một đề tài nóng bỏng mà còn chạm đến những vấn đề hiện hữu trong xã hội hiện đại.

Ông Nguyễn Phương Lam, Chủ tịch "Quỹ Gia đình Nguyễn-Phương" - đại diện Inspiring Vietnam - nhấn mạnh nhiều phim đã khắc họa những mâu thuẫn gia đình, áp lực kỳ vọng của cha mẹ hay sự cô đơn âm ỉ trong nội tâm của giới trẻ.

"Không ít bạn trẻ phải đối diện với sự hỗn loạn kéo dài trong chính mình. Nhưng cũng chính từ đây, ta thấy những hạt mầm tích cực của sự thay đổi nảy nở" - ông Nguyễn Phương Lam bày tỏ.

Diễn viên Nguyễn Lâm Thảo Tâm chia sẻ: "Sức khỏe tinh thần không còn là khái niệm xa lạ. Có những ngày 'không có nắng', ai cũng có thể thấy lo âu, mất phương hướng. Điện ảnh cho chúng ta cơ hội để kể lại những câu chuyện đó, để yêu thương và thấu hiểu nhau nhiều hơn".

Điện ảnh Trẻ: Khám phá những lát cắt đa dạng, bùng nổ sáng tạo!

Phim ngắn: những lát cắt của điện ảnh trẻ

Hạng mục Phim ngắn xuất sắc ghi dấu với loạt đề cử đa dạng: "These girls' story", "Sau cánh cửa", "Voicenotes from the circus", "HearCut, Camgurl, Soft Shield". Dù khác biệt về phong cách và ngôn ngữ, tất cả đều chạm đến khía cạnh sâu xa của tâm lý con người, phản ánh một thế hệ làm phim đang trưởng thành, không ngại đối diện với những đề tài gai góc.

Kết quả, chiến thắng gọi tên "These girls' story" của nữ đạo diễn trẻ Nguyễn Hồ Bảo Nghi. Bộ phim không chỉ nhận giải thưởng 5.000 USD, mà còn đại diện Việt Nam tham gia chung kết khu vực châu Á tại Singapore với giải thưởng tiềm năng lên tới 50.000 USD.

Đạo diễn Trịnh Đình Lê Minh, đại diện Ban giám khảo, nhận xét: "Có những bộ phim khiến chúng tôi phải suy nghĩ rất nhiều. Quyết định chọn ra người chiến thắng thật sự không dễ dàng. Nhưng điều đáng mừng là sự đồng thuận giữa khán giả và giám khảo, chứng minh sức sống mạnh mẽ của tác phẩm".

Khi điện ảnh bước ra ngoài màn ảnh: Khám phá 10 điều thú vị!

Điện ảnh – chiếc cầu nối cộng đồng

Ở hạng mục Dự án xuất sắc, chiến thắng thuộc về dự án "Lắng nghe điểm chạm" với bộ phim cùng tên. Giải thưởng 10.000 USD cùng cơ hội dự thi khu vực châu Á trị giá 100.000 USD là phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực của đội ngũ trẻ.

Ngoài ra, ban tổ chức cũng trao chứng nhận và hỗ trợ tài chính cho tất cả đội tham gia vòng chung kết - như một cách khích lệ để họ tiếp tục con đường sáng tạo.

Điện ảnh: Cầu nối cộng đồng - Khơi dậy sức mạnh kết nối!

Khi phim ngắn trở thành tiếng nói của thế hệ trẻ

Điều khiến "Inspiring Vietnam 2025" khác biệt chính là tiêu chí lựa chọn dựa trên tác động xã hội. Mỗi bộ phim không chỉ là tác phẩm nghệ thuật, mà còn là chiếc gương phản chiếu cộng đồng, đặt ra câu hỏi về bản sắc, gia đình, môi trường và sự trưởng thành cá nhân.

Hành trình của các nhà làm phim trẻ tại "Inspiring Vietnam 2025" một lần nữa khẳng định: điện ảnh, nhất là phim ngắn, có sức mạnh khơi dậy đối thoại, chạm đến những vùng sâu kín của tâm hồn. Và quan trọng hơn cả, những câu chuyện được kể hôm nay sẽ trở thành động lực để thế hệ trẻ Việt Nam tiếp tục làm phim, tiếp tục mơ ước và tiếp tục lan tỏa sự thay đổi tích cực cho xã hội.