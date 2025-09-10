HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Văn hóa - Văn nghệ

NSƯT Vũ Xuân Trang có thêm một "lứa gà con" với ba phim ngắn cảm xúc

Bài và ảnh: Thanh Hiệp

(NLĐO) - Khát vọng của những học trò NSƯT Vũ Xuân Trang trên màn ảnh đã nun nấu họ học tập và buổi công chiếu đem lại nhiều cảm xúc

NSƯT Vũ Xuân Trang có thêm một "lứa gà con" với ba phim ngắn cảm xúc- Ảnh 1.

Nghệ sĩ - chuyên viên hóa trang Nam Hoàng Trịnh trao bằng cho diễn viên Hoàng Châu


Tối 9-9, tại Sân khấu Thực nghiệm Trường Múa TP HCM, buổi công chiếu phim ngắn – thành quả khóa học của lớp diễn xuất điện ảnh K1 và K2 diễn ra trong không khí ấm áp dù ngoài trời mưa lớn.

Đây là thành quả học tập và rèn luyện dưới sự giảng dạy trực tiếp của NSƯT Vũ Xuân Trang cùng ê-kíp Công ty TNHH Khang Entertainment và Sân khấu Xóm Kịch của 10 gương mặt diễn viên trẻ: Xuân Mai, Hoàng Phúc, Thành Long, Thanh Hiền, Ngọc Dung, Hoàng Châu, Anh Thi, Minh Nhi, Lê Huỳnh, Huyền Phương. Trong đó Huyền Phương có tham gia biên kịch cùng đạo diễn NSƯT Vũ Xuân Trang.

Vũ Xuân Trang với hành trình gieo mầm ước mơ

Phát biểu khai mạc, NSƯT Vũ Xuân Trang – đạo diễn, đồng thời là Giám đốc điều hành Công ty Khang Entertainment và Sân khấu Xóm Kịch – đã dành lời nhắn gửi sâu sắc đến học viên: "Các em còn phải học hỏi, trau dồi thêm nữa để đúc kết nghề. Quá trình học tập và có được buổi chiếu này là mốc son chạm ngõ với đam mê, chạm ngõ nghệ thuật diễn xuất. 

Để các em hiểu được phía sau hào quang của một nghệ sĩ là một đoạn đường chông gai, phấn đấu, nghị lực, thậm chí phải rất lì. Hãy xem đó là động lực để bước tiếp, để tự hào vì đã hơn chính bản thân mình".

NSƯT Vũ Xuân Trang có thêm một "lứa gà con" với ba phim ngắn cảm xúc- Ảnh 2.

NSƯT Vũ Xuân Trang trao bằng cho diễn viên Huyền Phương

Nghệ sĩ Nguyễn Lê Hoàng Thy – Phó Giám đốc điều hành Công ty Khang Entertainment và Sân khấu Xóm Kịch – cũng chia sẻ niềm tin: "Tôi rất phấn khởi vì 10 bạn sinh viên báo cáo 3 phim ngắn lần này đều rất đam mê, chịu khó học hỏi. Tôi tin các bạn sẽ tiến xa khi biết nhìn ra khuyết điểm của mình để hoàn thiện từng vai diễn, từng góc máy".

Vũ Xuân Trang và những "đứa con tinh thần" được chăm chút

Ba phim ngắn do NSƯT Vũ Xuân Trâng đạo diễn đã được trình chiếu trong đêm đã để lại nhiều dư âm. Phim "Quyển nhật ký" khắc họa một tình yêu đơn phương chân thành mà day dứt của một chàng trai chấp nhận hy sinh mọi thứ cho người mình yêu, dù cô bé chỉ xem anh là "anh hai". Phim nhắc nhở người trẻ hãy can đảm bày tỏ yêu thương trước khi thanh xuân khép lại.

NSƯT Vũ Xuân Trang có thêm một "lứa gà con" với ba phim ngắn cảm xúc- Ảnh 3.

Nghệ sĩ Lê Chi Na phát biểu sau khi xem ba phim ngắn do NSƯT Vũ Xuân Trang đạo diễn

Phim "Chiếc gương" giàu tính triết lý, gợi suy tư về quá khứ theo đúng phong cách của Vũ Xuân Trang, luôn để lại sự dằn vặt, đau xót như chiếc bóng không bao giờ rời xa hiện tại. Những cảnh quay buộc người xem đối diện để học cách vượt qua nghịch cảnh và "Tuổi thanh xuân" đã đưa khán giả chạm đến một thực tế phũ phàng: đôi khi sự tranh đua khiến người trẻ đánh mất những giá trị tình yêu chân thật.

NSƯT Vũ Xuân Trang có thêm một "lứa gà con" với ba phim ngắn cảm xúc- Ảnh 4.

Nghệ sĩ Hoàng Thy trao bằng cho diễn viên Thành Long

Diễn viên May Trịnh, đại diện tập thể xúc động nói lời cảm ơn thầy cô và bạn bè đồng hành: "Chúng tôi đã trải qua một hành trình nhiều gian nan nhưng đáng nhớ. Quan trọng hơn hết là sự gắn bó, làm việc cùng nhau để mang đến buổi công chiếu hôm nay. Đây là động lực để chúng tôi tiếp tục phấn đấu".

Vũ Xuân Trang tạo sự trải nghiệm đáng quý

Đêm công chiếu có sự hiện diện của các giảng viên từng tham gia đào tạo tại Xóm Kịch như nghệ sĩ – chuyên viên hóa trang Trịnh Hoàng Nam, nghệ sĩ Huỳnh Thiện Trung (bộ môn lồng tiếng), nghệ sĩ Cẩm Tú (bộ môn hình thể)… 

Bên cạnh đó, nhiều nghệ sĩ, diễn viên trẻ cũng đến chung vui: Minh Nga, Lê Chi Na, Hồ Minh Quang, Vũ Hoàng Khang, Minh Nhật, Nhất Quân, Thụy My, Quốc Huy, May Trịnh, Hoàng Châu, Hồ Vỹ Dạ, Hồ Minh Tú, Chiêu Quân, Thành An, Quỳnh Nguyễn…

NSƯT Vũ Xuân Trang có thêm một "lứa gà con" với ba phim ngắn cảm xúc- Ảnh 5.

10 gương mặt diễn viên triển vọng sau khi tham gia ba phim ngắn do đạo diễn NSƯT Vũ Xuân Trang đạo diễn

Diễn viên Lê Chi Na gửi lời động viên: "Đi trên con đường nghệ thuật không dễ, nhưng chính sự đam mê và sự học hỏi liên tục sẽ làm nên thành công. Tôi tin các bạn trẻ hôm nay rồi sẽ trưởng thành để bước ra sân khấu, màn ảnh một cách tự tin hơn, vì các em đã được thầy Vũ Xuân Trang tạo cơ hội để có sự trải nghiệm đáng quý cho nghề".

Nữ diễn viên Minh Nga cũng chia sẻ tình cảm: "Thấy các bạn dám thử sức, dám dấn thân, tôi rất trân trọng. Mong rằng sau buổi công chiếu này, các bạn sẽ coi đây là bước khởi đầu, chứ không phải đích đến. Hãy nỗ lực học tập".

Buổi công chiếu phim ngắn báo cáo cuối khóa và là cột mốc ghi nhận nỗ lực và khát vọng của những gương mặt trẻ.

"Đằng sau từng thước phim là niềm tin rằng mỗi thử thách, mỗi vai diễn sẽ trở thành hành trang để họ bước tiếp trên con đường nghệ thuật nhiều chông gai" – NSƯT Vũ Xuân Trang nói.


