International Golf Connect Series 2026: Kết nối golf Việt và quốc tế

Lễ công bố giải đấu International Golf Connect Series 2026 được tổ chức trang trọng tại sân golf Tân Sơn Nhất ngày 25-4, đánh dấu sự ra mắt của một chuỗi sự kiện thi đấu mới, hướng tới việc tăng cường kết nối giữa các câu lạc bộ golf Việt Nam và quốc tế



Sự kiện có sự tham dự của đại diện nhiều CLB golf hàng đầu và các đơn vị đối tác, mang đến bức tranh tổng quan về quy mô, thể thức và định hướng phát triển của giải đấu trong năm 2026. Đây được xem là bước khởi đầu cho một mô hình thi đấu mang tính kết nối, đồng thời mở ra cơ hội giao lưu và hợp tác trong cộng đồng golf.

Lễ công bố giải đấu tại sân golf Tân Sơn Nhất

International Golf Connect Series 2026 quy tụ 16 đội tham dự, bao gồm 8 CLB golf trong nước và 8 CLB nước ngoài. Điểm đặc biệt của giải nằm ở mô hình thi đấu đối kháng khi mỗi lượt đấu sẽ là màn so tài giữa một CLB Việt Nam và một CLB nước ngoài.

Về thể thức thi đấu, giải được tổ chức theo hình thức đấu gậy 18 hố, áp dụng hệ thống điểm chấp System 36 kết hợp tính điểm Stableford. Mỗi đội sử dụng 12 vận động viên chính thức để tính điểm, đội giành tổng điểm Stableford cao hơn sẽ giành chiến thắng. Cách tính này giúp đảm bảo sự cân bằng giữa các golfer có trình độ khác nhau, đồng thời duy trì tính cạnh tranh hấp dẫn trong suốt vòng đấu.

Không chỉ dừng lại ở yếu tố chuyên môn, giải đấu còn được định vị là nền tảng thúc đẩy giao lưu văn hóa và kết nối giao thương. Thông qua các hoạt động thi đấu và bên lề sự kiện , các CLB có cơ hội gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm và mở rộng mối quan hệ, từ đó hình thành những kết nối mang tính lâu dài. Trong bối cảnh golf ngày càng gắn liền với hoạt động kinh doanh và networking, International Golf Connect Series 2026 được kỳ vọng sẽ tạo ra giá trị vượt ra ngoài khuôn khổ thể thao.

Các CLB cam kết tranh tài với tinh thần thể thao, tranh đua sòng phẳng

Giải đấu được xây dựng theo lộ trình xuyên suốt, với các vòng đấu diễn ra liên tục và vòng chung kết dự kiến tổ chức vào tháng 8-2026. Đây không chỉ là chặng đua để tìm ra những đội xuất sắc nhất, mà còn là bước đệm hướng tới các giải đấu quy mô lớn hơn trong hệ thống của sân golf Tân Sơn Nhất.

Theo Ban Tổ chức, việc triển khai International Golf Connect Series 2026 là một phần trong chiến lược phát triển dài hạn, nhằm góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của các CLB golf, đồng thời thúc đẩy sự hội nhập của golf Việt Nam với khu vực và quốc tế.

Với định hướng rõ ràng cùng mô hình thi đấu mới mẻ, International Golf Connect Series 2026 được kỳ vọng sẽ trở thành điểm nhấn đáng chú ý của làng golf trong năm 2026, nơi thể thao, văn hóa và cơ hội hợp tác cùng hội tụ và phát triển.