iPhone 17 rớt giá mạnh chỉ sau 1 tháng ra mắt

Hơn 1 tháng sau khi iPhone 17 series chính thức mở bán ở Việt Nam, thị trường không xuất hiện tình trạng khan hàng như những năm trước. Các phiên bản Pro và Pro Max, vốn được ưa chuộng nhất, đều có sẵn, thậm chí những màu hiếm như vàng cũng đáp ứng đủ cho khách. Tại một cửa hàng thuộc hệ thống Thế Giới Di Động ở phường An Khánh (TP HCM), nhân viên cho biết “khách cần bao nhiêu cũng có”.

Theo anh Tân, quản lý một cửa hàng công nghệ tại phường Bến Thành, thị trường iPhone năm nay khác hẳn mọi năm. “Thông thường, iPhone mới mở bán sẽ giữ giá vài tháng nhưng năm nay chỉ sôi động vài ngày đầu rồi nhanh chóng chững lại” – anh nhận xét.

Sức mua giảm khiến hàng tồn nhiều, buộc nhà bán lẻ phải sớm giảm giá chỉ sau một tháng mở bán. Hiện, iPhone 17 bản 256GB đang được niêm yết khoảng 24,69 triệu đồng, giảm 300.000 đồng so với 1 tháng trước; bản 512GB giảm mạnh 1 triệu đồng còn 30,59 triệu đồng.

Ở các dòng cao hơn, như: iPhone 17 Pro 256GB cũng giảm 1 triệu đồng còn 33,49 triệu đồng; bản 1TB giảm 2 triệu đồng còn 45,99 triệu đồng. Trong khi đó, iPhone 17 Pro Max chỉ giảm 200.000 đồng đến khoảng 1 triệu đồng cho các phiên bản từ 256 GB bản 2TB giảm 1 triệu còn 62,99 triệu đồng.

Giá iPhone 17 series giảm từ 1 - 2 triệu đồng, tùy bản

Các mẫu iPhone đời trước cũng được điều chỉnh mạnh. Ông Phan Trần Thành, Phó Giám đốc ngành hàng Apple của FPT Shop, cho biết hệ thống này cũng đang điều chỉnh iPhone 16 series giảm đến 3,7 triệu đồng còn từ 21,49 triệu đồng; iPhone 15 series giảm đến 7 triệu còn từ 17,39 triệu đồng; iPhone 14 series giảm đến 5 triệu còn từ 13,79 triệu đồng; iPhone 13 giảm đến 2,4 triệu còn từ 12,29 triệu đồng.

Các nhà bán lẻ nhận định cả iPhone mới và cũ đều giảm giá vì sức mua sản phẩm công nghệ suy yếu, một phần do thời tiết mưa bão kéo dài làm giảm nhu cầu mua sắm. Bên cạnh đó, nguồn cung iPhone dồi dào buộc doanh nghiệp phải giảm giá để kích cầu và xoay vòng hàng nhanh hơn.