iPhone 17 rớt giá mạnh chỉ sau 1 tháng ra mắt

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
AI 365

iPhone 17 rớt giá mạnh chỉ sau 1 tháng ra mắt

Tin-ảnh: Nguyễn Hải

(NLĐO) – Sau một tháng mở bán iPhone 17 series, giá mặt hàng này được các nhà bán lẻ điều chỉnh giảm đáng kể.

Hơn 1 tháng sau khi iPhone 17 series chính thức mở bán ở Việt Nam, thị trường không xuất hiện tình trạng khan hàng như những năm trước. Các phiên bản Pro và Pro Max, vốn được ưa chuộng nhất, đều có sẵn, thậm chí những màu hiếm như vàng cũng đáp ứng đủ cho khách. Tại một cửa hàng thuộc hệ thống Thế Giới Di Động ở phường An Khánh (TP HCM), nhân viên cho biết “khách cần bao nhiêu cũng có”.

TIN LIÊN QUAN

Theo anh Tân, quản lý một cửa hàng công nghệ tại phường Bến Thành, thị trường iPhone năm nay khác hẳn mọi năm. “Thông thường, iPhone mới mở bán sẽ giữ giá vài tháng nhưng năm nay chỉ sôi động vài ngày đầu rồi nhanh chóng chững lại” – anh nhận xét.

Sức mua giảm khiến hàng tồn nhiều, buộc nhà bán lẻ phải sớm giảm giá chỉ sau một tháng mở bán. Hiện, iPhone 17 bản 256GB đang được niêm yết khoảng 24,69 triệu đồng, giảm 300.000 đồng so với 1 tháng trước; bản 512GB giảm mạnh 1 triệu đồng còn 30,59 triệu đồng.

Ở các dòng cao hơn, như: iPhone 17 Pro 256GB cũng giảm 1 triệu đồng còn 33,49 triệu đồng; bản 1TB giảm 2 triệu đồng còn 45,99 triệu đồng. Trong khi đó, iPhone 17 Pro Max chỉ giảm 200.000 đồng đến khoảng 1 triệu đồng cho các phiên bản từ 256 GB bản 2TB giảm 1 triệu còn 62,99 triệu đồng.

Giá iPhone 17 series giảm mạnh: Cơ hội mua sắm công nghệ hấp dẫn - Ảnh 1.

Giá iPhone 17 series giảm từ 1 - 2 triệu đồng, tùy bản

Các mẫu iPhone đời trước cũng được điều chỉnh mạnh. Ông Phan Trần Thành, Phó Giám đốc ngành hàng Apple của FPT Shop, cho biết hệ thống này cũng đang điều chỉnh iPhone 16 series giảm đến 3,7 triệu đồng còn từ 21,49 triệu đồng; iPhone 15 series giảm đến 7 triệu còn từ 17,39 triệu đồng; iPhone 14 series giảm đến 5 triệu còn từ 13,79 triệu đồng; iPhone 13 giảm đến 2,4 triệu còn từ 12,29 triệu đồng.

Các nhà bán lẻ nhận định cả iPhone mới và cũ đều giảm giá vì sức mua sản phẩm công nghệ suy yếu, một phần do thời tiết mưa bão kéo dài làm giảm nhu cầu mua sắm. Bên cạnh đó, nguồn cung iPhone dồi dào buộc doanh nghiệp phải giảm giá để kích cầu và xoay vòng hàng nhanh hơn.

Tin liên quan

iPhone 17 Pro Max màu cam vũ trụ bất ngờ chuyển sang màu hồng

iPhone 17 Pro Max màu cam vũ trụ bất ngờ chuyển sang màu hồng

(NLĐO) - Nguyên nhân được cho là do quá trình oxy hóa gây phản ứng tự nhiên giữa nhôm và không khí khiến màu sắc thay đổi theo thời gian.

TikToker nổi tiếng người Lào cảm ơn công an tìm được iPhone 17 Pro Max bị thất lạc

10% dân số Việt Nam đang sống chung với bệnh thận mạn tính; Giá vàng diễn biến bất ngờ; Hé lộ nội dung điện đàm giữa hai tổng thống Mỹ và Ukraine…

Apple nói iPhone 17 Pro rất khó trầy xước

(NLĐO) - Apple cho biết ngoài iPhone 17 Pro, một số mẫu iPhone khác cũng có thể gặp hiện tượng tương tự.

Apple iPhone giảm giá giá iphone 17
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo