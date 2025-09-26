HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
AI 365

Apple nói iPhone 17 Pro rất khó trầy xước

Lê Tỉnh

(NLĐO) - Apple cho biết ngoài iPhone 17 Pro, một số mẫu iPhone khác cũng có thể gặp hiện tượng tương tự.

iPhone Air và iPhone 17 Pro vừa ra mắt đã nhanh chóng trở thành tâm điểm tranh cãi về độ bền. Dù iPhone Air gây ấn tượng với thiết kế mỏng nhẹ, khó bẻ cong và khả năng chống trầy tốt, một số hình ảnh vẫn cho thấy máy vẫn có thể xuất hiện vết xước.

iPhone 17 Pro không bị trầy

Trong khi đó, iPhone 17 Pro lại khiến nhiều người lo ngại hơn khi các máy trưng bày tại Apple Store ghi nhận tình trạng hằn vết ở mặt lưng, đặc biệt quanh vòng sạc không dây.

Trả lời với 9to5mac, Apple giải thích rằng đây không phải xước mà là do đế sạc trưng bày bị mòn, để lại dấu vết trên máy. Các vết này có thể lau sạch dễ dàng.

Hãng cũng cho biết đang thay thế những đế sạc cũ tại cửa hàng. Ngoài iPhone 17 Pro, một số mẫu khác như iPhone 16 cũng có thể gặp hiện tượng tương tự.

Apple lên tiếng về vết trầy trên iPhone 17 Pro - Ảnh 1.

Mặt lưng iPhone 17 Pro bị trầy

Trong khi đó, kênh YouTube JerryRigEverything đưa ra hình ảnh cho thấy phần viền nhô quanh cụm camera của iPhone 17 Pro dễ trầy xước hơn các vị trí khác do Apple không vát hoặc bo tròn phần này.

iPhone 17 Pro rất khó trầy xước ở thân máy và mặt lưng?

Apple phản hồi rằng viền camera làm từ nhôm giống trên MacBook và các sản phẩm khác. Vật liệu này đã được kiểm tra độ bền nhưng theo thời gian có thể xuất hiện những vết trầy nhỏ do sử dụng hàng ngày.

Các thử nghiệm vẫn cho thấy iPhone 17 Pro rất khó trầy xước ở thân máy và mặt lưng, chỉ có phần viền cụm camera dễ bị ảnh hưởng. Lớp kính Ceramic Shield thế hệ 2 trên dòng iPhone 17 cũng được đánh giá là chống trầy tốt hơn trước nhiều.

Apple cho biết iPhone 17 Pro sử dụng khung nhôm 7000-series cao cấp, đã trải qua nhiều vòng kiểm tra độ bền. Tuy nhiên, so với khung titan ở thế hệ trước, việc chuyển sang chất liệu nhôm cũng có một số đánh đổi, vì vậy hãng khuyến nghị người dùng nên dùng ốp lưng để bảo vệ thiết bị.

Theo Apple, những hình ảnh iPhone bị trầy xước lan truyền trên mạng xã hội không phản ánh chính xác thực tế, bởi nhiều trường hợp là hỏng hóc do tác động có chủ ý. Tương tự, các mẫu máy trưng bày tại cửa hàng cũng không thể hiện đúng độ bền thực sự, vì mỗi ngày phải chịu hàng trăm lượt thử nghiệm từ khách hàng.

Hãng nhấn mạnh thiết kế mới mang lại nhiều lợi ích: trọng lượng nhẹ hơn, khả năng tản nhiệt tốt hơn, pin có độ bền cao hơn và mang lại cảm giác cầm nắm thoải mái hơn.

iphone 17 iphone 17 pro iphone air
