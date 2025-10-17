HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
AI 365

iPhone 17 Pro Max màu cam vũ trụ bất ngờ chuyển sang màu hồng

Lê Tỉnh

(NLĐO) - Nguyên nhân được cho là do quá trình oxy hóa gây phản ứng tự nhiên giữa nhôm và không khí khiến màu sắc thay đổi theo thời gian.

Theo trang Wccftech, một số người dùng iPhone 17 Pro Max phiên bản màu cam vũ trụ cho biết điện thoại của họ đang dần chuyển sang màu hồng vàng.

Trên diễn đàn Reddit, một bài đăng về hiện tượng này đang thu hút nhiều bình luận và chia sẻ. Dù chưa lan rộng, vấn đề này cũng khiến nhiều người sở hữu iPhone 17 cảm thấy lo ngại.

Nguyên nhân được cho là do oxy hóa gây phản ứng tự nhiên giữa nhôm và không khí khiến màu sắc của vỏ điện thoại thay đổi theo thời gian.

Thông thường, Apple sẽ phủ một lớp bảo vệ đặc biệt để ngăn tình trạng này. Tuy nhiên, ở một số lô hàng nhất định, lớp phủ có thể chưa được xử lý đúng cách, khiến phần nhôm bị tiếp xúc với không khí và đổi màu.

Theo hình ảnh người dùng đăng tải, sự thay đổi màu dễ thấy nhất ở viền máy và cụm camera, những khu vực thường bị mài mòn trước.

Trong khi đó, mặt lưng vẫn giữ nguyên màu cam rực rỡ ban đầu, cho thấy mức độ oxy hóa không đồng đều giữa các phần vật liệu khác nhau.

Chủ bài đăng cho biết anh từng chia sẻ hình ảnh chiếc iPhone 17 Pro Max màu cam của mình bị chuyển sang sắc hồng vàng nhưng bị nghi ngờ là chỉnh sửa ảnh.

iPhone 17 Pro Max màu cam bất ngờ bị đổi màu khiến nhiều người lo lắng - Ảnh 1.

Một số người dùng iPhone 17 Pro Max báo cáo mẫu iPhone màu cam của họ dần chuyển sang màu hồng vàng

“Giờ thì máy tôi thực sự đã chuyển hẳn sang màu hồng vàng. Tôi đang tính mang đến Apple Store để xem có thể đổi được không" - người này viết.

Dù một số người dùng cho rằng màu sắc mới trông khá lạ mắt, đa phần vẫn muốn giữ đúng màu gốc mà họ đã chọn khi mua máy.

Hiện Apple chưa có phản hồi chính thức, song giới quan sát cho rằng hãng có thể đang theo dõi tình hình trước khi đưa ra hướng xử lý.

Không chỉ gặp vấn đề về đổi màu, iPhone 17 Pro Max thời gian qua còn ghi nhận nhiều phản ánh khác.

Người dùng phàn nàn cụm camera dễ trầy xước. Một số máy trưng bày tại cửa hàng cũng xuất hiện vết hằn vật liệu, sau đó Apple đã khắc phục bằng vòng MagSafe silicon.

Bên cạnh đó, nhiều lỗi phần mềm khiến hệ thống hoạt động chưa thật ổn định dù đã có bản cập nhật iOS 26.

Theo nguồn tin, Apple dự kiến sẽ phát hành bản cập nhật iOS 26.0.2 hoặc 26.1 trong tháng này nhằm cải thiện hiệu năng và khắc phục các lỗi còn tồn đọng trên thiết bị.

iPhone 17 Pro Max màu cam bất ngờ bị đổi màu khiến nhiều người lo lắng - Ảnh 2.

Chiếc iPhone 17 sau khi bị đổi màu do oxy hóa

Tin liên quan

Lừa đảo ăn theo iPhone 17: Người dùng cần cảnh giác

Lừa đảo ăn theo iPhone 17: Người dùng cần cảnh giác

Ngay khi Apple công bố đặt trước iPhone 17, Kaspersky ghi nhận hàng loạt chiến dịch lừa đảo bùng phát.

Cận cảnh iPhone 17 Pro Max mạ vàng do người Việt chế tác trong 33 giờ

(NLĐO) - Chiếc iPhone 17 Pro Max mạ vàng này sẽ được phát hành giới hạn, chỉ 199 chiếc trên toàn cầu.

CEO Tim Cook bất ngờ tham gia livestream bán iPhone Air ở Trung Quốc

(NLĐO) - CEO Apple Tim Cook đã đến Thượng Hải, chuẩn bị cho sự kiện bán ra iPhone Air tại Trung Quốc, cho thấy tầm quan trọng của thị trường này đối với Apple.

