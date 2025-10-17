iPhone 17 Pro Max màu cam vũ trụ bất ngờ chuyển sang màu hồng

Theo trang Wccftech, một số người dùng iPhone 17 Pro Max phiên bản màu cam vũ trụ cho biết điện thoại của họ đang dần chuyển sang màu hồng vàng.

Trên diễn đàn Reddit, một bài đăng về hiện tượng này đang thu hút nhiều bình luận và chia sẻ. Dù chưa lan rộng, vấn đề này cũng khiến nhiều người sở hữu iPhone 17 cảm thấy lo ngại.

Nguyên nhân được cho là do oxy hóa gây phản ứng tự nhiên giữa nhôm và không khí khiến màu sắc của vỏ điện thoại thay đổi theo thời gian.

Thông thường, Apple sẽ phủ một lớp bảo vệ đặc biệt để ngăn tình trạng này. Tuy nhiên, ở một số lô hàng nhất định, lớp phủ có thể chưa được xử lý đúng cách, khiến phần nhôm bị tiếp xúc với không khí và đổi màu.

Theo hình ảnh người dùng đăng tải, sự thay đổi màu dễ thấy nhất ở viền máy và cụm camera, những khu vực thường bị mài mòn trước.

Trong khi đó, mặt lưng vẫn giữ nguyên màu cam rực rỡ ban đầu, cho thấy mức độ oxy hóa không đồng đều giữa các phần vật liệu khác nhau.

Chủ bài đăng cho biết anh từng chia sẻ hình ảnh chiếc iPhone 17 Pro Max màu cam của mình bị chuyển sang sắc hồng vàng nhưng bị nghi ngờ là chỉnh sửa ảnh.

“Giờ thì máy tôi thực sự đã chuyển hẳn sang màu hồng vàng. Tôi đang tính mang đến Apple Store để xem có thể đổi được không" - người này viết.

Dù một số người dùng cho rằng màu sắc mới trông khá lạ mắt, đa phần vẫn muốn giữ đúng màu gốc mà họ đã chọn khi mua máy.

Hiện Apple chưa có phản hồi chính thức, song giới quan sát cho rằng hãng có thể đang theo dõi tình hình trước khi đưa ra hướng xử lý.

Không chỉ gặp vấn đề về đổi màu, iPhone 17 Pro Max thời gian qua còn ghi nhận nhiều phản ánh khác.

Người dùng phàn nàn cụm camera dễ trầy xước. Một số máy trưng bày tại cửa hàng cũng xuất hiện vết hằn vật liệu, sau đó Apple đã khắc phục bằng vòng MagSafe silicon.

Bên cạnh đó, nhiều lỗi phần mềm khiến hệ thống hoạt động chưa thật ổn định dù đã có bản cập nhật iOS 26.

Theo nguồn tin, Apple dự kiến sẽ phát hành bản cập nhật iOS 26.0.2 hoặc 26.1 trong tháng này nhằm cải thiện hiệu năng và khắc phục các lỗi còn tồn đọng trên thiết bị.