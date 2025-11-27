iPhone đời cũ giảm giá mạnh

Tuần lễ Black Friday thường là giai đoạn giảm giá mạnh nhất trong năm và thị trường thiết bị công nghệ cũ cũng ghi nhận mức điều chỉnh sâu ở nhiều dòng iPhone LikeNew.

Tại một cửa hàng công nghệ ở phường An Khánh (TP HCM), nhân viên cho biết nguồn cung iPhone cũ khá dồi dào, trong đó iPhone 15 Pro Max LikeNew là mẫu bán chạy nhất. Giá máy được điều chỉnh xuống chỉ còn 22,59 triệu đồng trong tuần Black Friday, phù hợp với nhóm khách cần màn hình lớn, hiệu năng mạnh nhưng muốn tiết kiệm chi phí.

iPhone 16 Pro Max LikeNew cũng giảm về mức 25,99 triệu đồng, trở thành lựa chọn hấp dẫn cho những người muốn trải nghiệm thế hệ iPhone mới với mức giá mềm hơn đáng kể so với hàng mới chính hãng.

Bên cạnh đó, các mẫu iPhone 14 Pro Max và iPhone 15 Pro cũ duy trì sức mua ổn định sau khi giảm còn 16,59 – 19,39 triệu đồng. Trong nhóm flagship đời trước, iPhone 12 Pro hiện còn từ 8,99 triệu đồng, được xem là mức dễ tiếp cận nhất.

iPhone 15 được nhiều người chọn mua

Ở phân khúc phổ thông, iPhone 11 và iPhone 12 cũ giảm còn khoảng 5 – 7 triệu đồng, thu hút học sinh, sinh viên và người lần đầu trải nghiệm hệ điều hành iOS.

Đặc biệt, mẫu iPhone Air dù mới ra mắt nhưng thị trường phản hồi không tích cực, buộc các hệ thống điều chỉnh giảm hơn 1 triệu đồng, còn 30,8 triệu đồng cho bản 256 GB. Tương tự, iPhone 16e ít được ưa chuộng do không đáp ứng thị hiếu người dùng, khiến giá giảm sâu 4,5 triệu đồng; bản 128GB còn hơn 12 triệu đồng, bản 256GB còn 15 triệu đồng.

Đại diện Di Động Việt cho biết tuần lễ Black Friday luôn là thời điểm giá máy cũ giảm sâu nhất năm. Với mức giá cạnh tranh đi kèm chính sách hậu mãi tốt như dùng thử 7 ngày, bảo hành 1 đổi 1 trong 33 ngày và hỗ trợ đổi – trả linh hoạt, nhu cầu mua máy cũ tăng mạnh.

Ông Nguyễn Lạc Huy, đại diện hệ thống CellphoneS, cho biết các dòng iPhone đời trước vẫn có sức hút lớn vì mức giá phù hợp với nhiều nhóm khách hàng. Các chương trình giảm giá trong dịp Black Friday giúp sức mua tăng rõ rệt so với các tuần trước đó.

Không chỉ iPhone, các thiết bị LikeNew khác cũng có mức giá cạnh tranh. Samsung Galaxy S24 cũ được chào bán từ 8,39 triệu đồng, trong khi Apple Watch Series 10 LikeNew giảm về mức 6,59 triệu đồng.



