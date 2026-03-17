Quốc tế

Iran "cho nổ kho đạn Mỹ" ở UAE, Israel tấn công Tehran

Anh Thư

(NLĐO) - Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố cho nổ kho đạn ở căn cứ không quân Al Dhafra của Mỹ đặt tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE)

Iran tấn công nhiều nơi tại vùng Vịnh

IRGC cho biết cuộc tấn công hôm 16-3 kể trên nằm trong khuôn khổ chiến dịch "Lời hứa đích thực 4".

Theo Tasmin, các vụ nổ kinh hoàng đã xảy ra tại căn cứ này, khiến quân đội Mỹ phải ban hành lệnh sơ tán và di dời các máy bay chiến đấu đến các căn cứ khác.

Trong một tuyên bố trước đó, IRGC cũng tuyên bố các cuộc tấn công trả đũa của Iran đã phá hủy hơn 80% radar chiến lược của Mỹ và các khu vực trọng yếu của các căn cứ quân sự Mỹ trong khu vực.

Iran tuyên bố làm nổ kho đạn Mỹ ở UAE, tàu chở dầu trúng không kích ở vịnh Oman - Ảnh 1.

Hình ảnh radar mà phía Iran cho là thể hiện một căn cứ quân sự Mỹ ở Trung Đông bị tàn phá nặng nề - Ảnh: TASNIM

Các địa điểm trên đất liền và ngoài khơi UAE cũng tiếp tục trở thành mục tiêu trong ngày 17-3. 

Hãng tin WAM của nước này cho biết máy bay không người lái (UAV) lại gây nổ và hỏa hoạn tại một kho chứa dầu ở Fujairah, một tiểu vương quốc thuộc UAE và là trung tâm dầu mỏ lớn.

Một tàu chở dầu neo đậu ngoài khơi bờ biển phía đông của UAE cũng bị trúng không kích vào sáng cùng ngày, theo Trung tâm Điều hành thương mại hàng hải Anh.

Con tàu đang ở khu vực vịnh Oman khi bị không kích. Thông báo cũng cho biết tàu chở dầu bị "hư hỏng cấu trúc nhẹ" và không có ai bị thương.

Cũng trong ngày 17-3, hai quan chức an ninh cho biết 4 chiếc UAV đã nhắm vào Đại sứ quán Mỹ tại Baghdad - Iraq vào sáng sớm nhưng đã bị đánh chặn bởi hệ thống phòng không C-RAM của Mỹ.

Tuy vậy, mảnh đạn đã bắn trúng đại sứ quán.

Iran tuyên bố làm nổ kho đạn Mỹ ở UAE, tàu chở dầu trúng không kích ở vịnh Oman - Ảnh 2.

Các tên lửa được phóng tại Iran - Ảnh: TASNIM

Một cuộc không kích khác dường như đã nhắm vào một ngôi nhà trong khu phức hợp tổng thống được bảo vệ nghiêm ngặt ở khu vực al-Jadriya của Baghdad.

Các nước Trung Đông khác nhu Qatar, Kuwait cũng tiếp tục bị Iran không kích trong ngày 16 và 17-3.

Israel đánh vào Tehran và Beirut

Cùng ngày 17-3, quân đội Israel thông báo trên Instagram: "Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã bắt đầu đợt tấn công quy mô lớn nhằm vào cơ sở hạ tầng của Iran trên khắp Tehran. Ngoài ra, IDF cũng tấn công cơ sở hạ tầng của Hezbollah ở Beirut". Beirut là thủ đô Lebanon.

Theo kênh Al Jazeera, không quân Israel đã không kích vào các thị trấn ở miền Nam Lebanon. Theo hãng thông tấn quốc gia Lebanon (NNA), máy bay Israel nhắm mục tiêu vào các thị trấn Taybe, Majadel và Zibqin, trước khi mở rộng tấn công sang Yater và Kafra.

Ngoài UAV, Iran tiếp tục tung nhiều loại tên lửa tối tân vào cuộc xung đột. Theo một tuyên bố của IRCG hôm 15-3, họ đã sử dụng tên lửa Sejjil-2 lần đầu tiên trong loạt không kích nhắm vào Israel ngày hôm đó, một loại tên lửa mà Iran nói là "ác mộng" ngay cả với Mỹ.

Bộ trưởng Mỹ nói Mỹ "cho phép" tàu dầu Iran qua eo biển Hormuz

Bộ trưởng Mỹ nói Mỹ “cho phép” tàu dầu Iran qua eo biển Hormuz

(NLĐO) - Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết Mỹ "không có vấn đề gì" với việc tàu của Iran, Ấn Độ và Trung Quốc đi qua eo biển Hormuz.

Dàn vũ khí "khủng" làm rung chuyển Trung Đông: Đồn đoán về vũ khí laser tối tân

Các video trên mạng xã hội cho thấy một số tên lửa bắn về phía Israel bị phá hủy rất sớm, làm dấy lên đồn đoán về một loại vũ khí laser tối tân

Bị đồng minh từ chối kế hoạch Hormuz, ông Donald Trump phản ứng ra sao?

(NLĐO) - Ông chủ Nhà Trắng thất vọng khi các đối tác của Mỹ bác bỏ lời kêu gọi hộ tống tàu chiến ở eo biển Hormuz.

