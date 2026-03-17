Iran "cho nổ kho đạn Mỹ" ở UAE, Israel tấn công Tehran

Iran tấn công nhiều nơi tại vùng Vịnh



IRGC cho biết cuộc tấn công hôm 16-3 kể trên nằm trong khuôn khổ chiến dịch "Lời hứa đích thực 4".

Theo Tasmin, các vụ nổ kinh hoàng đã xảy ra tại căn cứ này, khiến quân đội Mỹ phải ban hành lệnh sơ tán và di dời các máy bay chiến đấu đến các căn cứ khác.

Trong một tuyên bố trước đó, IRGC cũng tuyên bố các cuộc tấn công trả đũa của Iran đã phá hủy hơn 80% radar chiến lược của Mỹ và các khu vực trọng yếu của các căn cứ quân sự Mỹ trong khu vực.

Hình ảnh radar mà phía Iran cho là thể hiện một căn cứ quân sự Mỹ ở Trung Đông bị tàn phá nặng nề - Ảnh: TASNIM

Các địa điểm trên đất liền và ngoài khơi UAE cũng tiếp tục trở thành mục tiêu trong ngày 17-3.

Hãng tin WAM của nước này cho biết máy bay không người lái (UAV) lại gây nổ và hỏa hoạn tại một kho chứa dầu ở Fujairah, một tiểu vương quốc thuộc UAE và là trung tâm dầu mỏ lớn.

Một tàu chở dầu neo đậu ngoài khơi bờ biển phía đông của UAE cũng bị trúng không kích vào sáng cùng ngày, theo Trung tâm Điều hành thương mại hàng hải Anh.

Con tàu đang ở khu vực vịnh Oman khi bị không kích. Thông báo cũng cho biết tàu chở dầu bị "hư hỏng cấu trúc nhẹ" và không có ai bị thương.

Cũng trong ngày 17-3, hai quan chức an ninh cho biết 4 chiếc UAV đã nhắm vào Đại sứ quán Mỹ tại Baghdad - Iraq vào sáng sớm nhưng đã bị đánh chặn bởi hệ thống phòng không C-RAM của Mỹ.

Tuy vậy, mảnh đạn đã bắn trúng đại sứ quán.

Các tên lửa được phóng tại Iran - Ảnh: TASNIM

Một cuộc không kích khác dường như đã nhắm vào một ngôi nhà trong khu phức hợp tổng thống được bảo vệ nghiêm ngặt ở khu vực al-Jadriya của Baghdad.

Các nước Trung Đông khác nhu Qatar, Kuwait cũng tiếp tục bị Iran không kích trong ngày 16 và 17-3.

Israel đánh vào Tehran và Beirut



Cùng ngày 17-3, quân đội Israel thông báo trên Instagram: "Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã bắt đầu đợt tấn công quy mô lớn nhằm vào cơ sở hạ tầng của Iran trên khắp Tehran. Ngoài ra, IDF cũng tấn công cơ sở hạ tầng của Hezbollah ở Beirut". Beirut là thủ đô Lebanon.

Theo kênh Al Jazeera, không quân Israel đã không kích vào các thị trấn ở miền Nam Lebanon. Theo hãng thông tấn quốc gia Lebanon (NNA), máy bay Israel nhắm mục tiêu vào các thị trấn Taybe, Majadel và Zibqin, trước khi mở rộng tấn công sang Yater và Kafra.