Iran chuẩn bị vung "vũ khí" mới ở Hormuz, hậu quả lan rộng Á - Âu - Phi?

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Iran chuẩn bị vung "vũ khí" mới ở Hormuz, hậu quả lan rộng Á - Âu - Phi?

Phương Linh

(NLĐO) - Iran đang để mắt tới các tuyến cáp ngầm ở eo biển Hormuz, vận chuyển phần lớn lưu lượng Internet giữa châu Âu, châu Á và vùng Vịnh Ba Tư.

Theo CNN, Iran muốn thu phí các công ty công nghệ lớn nhất thế giới dùng các tuyến cáp Internet ngầm đặt dưới eo biển Hormuz. Một số phương tiện truyền thông Iran ám chỉ lưu lượng truy cập có thể bị gián đoạn nếu các công ty không trả phí.

Giới lập pháp đã thảo luận về kế hoạch này vào tuần trước, có thể nhắm tới tuyến cáp ngầm nối các nước Ả Rập với châu Âu và châu Á. Những công ty như Google, Microsoft, Meta và Amazon phải tuân thủ luật pháp Iran, trong khi doanh nghiệp cáp ngầm sẽ phải trả phí cấp phép cho việc vận hành cáp, còn quyền sửa chữa và bảo trì được dành riêng cho công ty Iran.

Một số bên đã đầu tư vào các tuyến cáp chạy qua eo biển Hormuz và vịnh Ba Tư, nhưng chưa rõ chúng có đi qua vùng biển Iran hay không. Ngoài ra, chưa rõ Iran sẽ buộc các tập đoàn công nghệ lớn phải tuân thủ như thế nào, vì họ bị cấm thanh toán cho Iran do lệnh trừng phạt nghiêm ngặt từ Mỹ.

Iran phát hiện thêm một công cụ bất đối xứng - Ảnh 1.

Ảnh chụp màn hình trang web www.submarinecablemap.com hôm 14-5 thể hiện các tuyến cáp đi qua eo biển Hormuz.

Trong bối cảnh chiến sự có thể tái diễn, Iran đang phát đi tín hiệu họ sở hữu nhiều công cụ mạnh mẽ khác ngoài sức mạnh quân sự. Động thái này nhấn mạnh tầm quan trọng của eo biển Hormuz trong xuất khẩu năng lượng lẫn sức mạnh kinh tế và chiến lược lâu dài.

Cáp ngầm dưới biển là xương sống của kết nối toàn cầu, vận chuyển phần lớn lưu lượng internet và dữ liệu trên thế giới. 

Nếu cáp ngầm bị tấn công, không chỉ tốc độ Internet mà cả hệ thống ngân hàng, thông tin liên lạc quân sự, cơ sở hạ tầng điện toán đám mây AI đến làm việc từ xa, chơi game trực tuyến và dịch vụ phát trực tuyến đều bị ảnh hưởng.

Một số tuyến cáp ngầm xuyên lục địa quan trọng đi qua eo biển Hormuz. Do những rủi ro an ninh lâu dài với Iran, nhiều bên cố tình tránh vùng biển Iran, tập trung phần lớn tuyến cáp vào một dải hẹp dọc theo phía Oman. Tuy nhiên, ông Alan Mauldin - Giám đốc nghiên cứu tại TeleGeography - cho biết 2 tuyến cáp Falcon và Gulf Bridge International (GBI) chạy qua vùng biển thuộc Iran.

Ông Mostafa Ahmed - nghiên cứu viên cấp cao tại Trung tâm Nghiên cứu Habtoor - cho biết Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) có thợ lặn chiến đấu, tàu ngầm cỡ nhỏ và máy bay không người lái dưới nước. Ông cảnh báo mọi cuộc tấn công có thể gây ra "thảm họa kỹ thuật số" lan rộng trên nhiều lục địa.

Nếu kịch bản trên xảy ra, các nước vùng vịnh Ba Tư có thể đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng về kết nối Internet, có khả năng ảnh hưởng đến xuất khẩu dầu khí cũng như hoạt động ngân hàng. Còn lưu lượng Internet ở Ấn Độ có thể bị ảnh hưởng, đe dọa ngành công nghiệp gia công phần mềm khổng lồ với thiệt hại lên tới hàng tỷ USD.

Ông Ahmed cho biết eo biển Hormuz là hành lang kỹ thuật số quan trọng giữa các trung tâm dữ liệu châu Á như Singapore và một số trạm tiếp bờ cáp ở châu Âu. Mọi gián đoạn sẽ làm chậm hoạt động giao dịch tài chính và giao dịch xuyên biên giới giữa châu Âu và châu Á, trong khi một số khu vực ở Đông Phi đối mặt với tình trạng mất kết nối Internet.

Nếu đồng minh của Iran quyết định dùng chiến thuật tương tự ở biển Đỏ, thiệt hại sẽ tồi tệ hơn nhiều.

Mặc dù tác động từ việc cáp bị hư hỏng có thể rất lớn ở Trung Đông và một số quốc gia châu Á, TeleGeography cho biết “cáp đi qua eo biển Hormuz chỉ chiếm chưa đến 1% toàn cầu tính đến năm 2025”.

Tin liên quan

Ông Donald Trump đăng video cảnh báo hủy diệt hạ tầng Iran trong hai ngày

Ông Donald Trump đăng video cảnh báo hủy diệt hạ tầng Iran trong hai ngày

(NLĐO) – Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng video tấn công máy bay Iran, cảnh báo có thể hủy diệt hạ tầng nước này trong 2 ngày.

Cùng cuộc chiến, khác mục đích

UAE và Ả Rập Saudi tấn công để cảnh báo rằng họ đủ sức gây tổn thất nặng nề cho Iran và tổn thất này sẽ còn lớn hơn nếu họ liên thủ với Mỹ và Israel

Điểm nóng xung đột ngày 17-5: Hé lộ ý định của UAE với Iran?

(NLĐO) - Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) được cho là đã không thể thuyết phục các quốc gia vùng Vịnh tấn công Iran.

lệnh trừng phạt Iran công ty công nghệ điện toán đám mây eo biển Hormuz
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo