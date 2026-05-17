Iran chuẩn bị vung "vũ khí" mới ở Hormuz, hậu quả lan rộng Á - Âu - Phi?

Theo CNN, Iran muốn thu phí các công ty công nghệ lớn nhất thế giới dùng các tuyến cáp Internet ngầm đặt dưới eo biển Hormuz. Một số phương tiện truyền thông Iran ám chỉ lưu lượng truy cập có thể bị gián đoạn nếu các công ty không trả phí.

Giới lập pháp đã thảo luận về kế hoạch này vào tuần trước, có thể nhắm tới tuyến cáp ngầm nối các nước Ả Rập với châu Âu và châu Á. Những công ty như Google, Microsoft, Meta và Amazon phải tuân thủ luật pháp Iran, trong khi doanh nghiệp cáp ngầm sẽ phải trả phí cấp phép cho việc vận hành cáp, còn quyền sửa chữa và bảo trì được dành riêng cho công ty Iran.

Một số bên đã đầu tư vào các tuyến cáp chạy qua eo biển Hormuz và vịnh Ba Tư, nhưng chưa rõ chúng có đi qua vùng biển Iran hay không. Ngoài ra, chưa rõ Iran sẽ buộc các tập đoàn công nghệ lớn phải tuân thủ như thế nào, vì họ bị cấm thanh toán cho Iran do lệnh trừng phạt nghiêm ngặt từ Mỹ.

Ảnh chụp màn hình trang web www.submarinecablemap.com hôm 14-5 thể hiện các tuyến cáp đi qua eo biển Hormuz.

Trong bối cảnh chiến sự có thể tái diễn, Iran đang phát đi tín hiệu họ sở hữu nhiều công cụ mạnh mẽ khác ngoài sức mạnh quân sự. Động thái này nhấn mạnh tầm quan trọng của eo biển Hormuz trong xuất khẩu năng lượng lẫn sức mạnh kinh tế và chiến lược lâu dài.

Cáp ngầm dưới biển là xương sống của kết nối toàn cầu, vận chuyển phần lớn lưu lượng internet và dữ liệu trên thế giới.

Nếu cáp ngầm bị tấn công, không chỉ tốc độ Internet mà cả hệ thống ngân hàng, thông tin liên lạc quân sự, cơ sở hạ tầng điện toán đám mây AI đến làm việc từ xa, chơi game trực tuyến và dịch vụ phát trực tuyến đều bị ảnh hưởng.

Một số tuyến cáp ngầm xuyên lục địa quan trọng đi qua eo biển Hormuz. Do những rủi ro an ninh lâu dài với Iran, nhiều bên cố tình tránh vùng biển Iran, tập trung phần lớn tuyến cáp vào một dải hẹp dọc theo phía Oman. Tuy nhiên, ông Alan Mauldin - Giám đốc nghiên cứu tại TeleGeography - cho biết 2 tuyến cáp Falcon và Gulf Bridge International (GBI) chạy qua vùng biển thuộc Iran.

Ông Mostafa Ahmed - nghiên cứu viên cấp cao tại Trung tâm Nghiên cứu Habtoor - cho biết Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) có thợ lặn chiến đấu, tàu ngầm cỡ nhỏ và máy bay không người lái dưới nước. Ông cảnh báo mọi cuộc tấn công có thể gây ra "thảm họa kỹ thuật số" lan rộng trên nhiều lục địa.

Nếu kịch bản trên xảy ra, các nước vùng vịnh Ba Tư có thể đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng về kết nối Internet, có khả năng ảnh hưởng đến xuất khẩu dầu khí cũng như hoạt động ngân hàng. Còn lưu lượng Internet ở Ấn Độ có thể bị ảnh hưởng, đe dọa ngành công nghiệp gia công phần mềm khổng lồ với thiệt hại lên tới hàng tỷ USD.

Ông Ahmed cho biết eo biển Hormuz là hành lang kỹ thuật số quan trọng giữa các trung tâm dữ liệu châu Á như Singapore và một số trạm tiếp bờ cáp ở châu Âu. Mọi gián đoạn sẽ làm chậm hoạt động giao dịch tài chính và giao dịch xuyên biên giới giữa châu Âu và châu Á, trong khi một số khu vực ở Đông Phi đối mặt với tình trạng mất kết nối Internet.

Nếu đồng minh của Iran quyết định dùng chiến thuật tương tự ở biển Đỏ, thiệt hại sẽ tồi tệ hơn nhiều.