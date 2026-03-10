Iran có lãnh tụ tối cao mới

Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), Kuwait và Qatar cho biết hệ thống phòng không của họ đã đẩy lùi một số tên lửa và máy bay không người lái (UAV) được cho là phóng bởi Iran ngày 9-3. Còn tại Bahrain và Ả Rập Saudi, các cuộc tấn công mới nhắm vào các cơ sở năng lượng đã làm dấy lên lo ngại.

Song song đó, Iran và Israel đều tuyên bố tiến hành đợt tấn công mới nhắm vào nhau. Israel cũng tiếp tục tuyên bố tấn công vào các địa điểm mà họ cáo buộc là của lực lượng Hezbollah ở Lebanon.

Ngày thứ 10 của chiến sự Trung Đông cũng ghi nhận diễn biến đáng chú ý khi Iran thông báo có lãnh tụ tối cao mới. Ông Mojtaba Khamenei đã chính thức trở thành người kế nhiệm cha mình - cố Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei. Ông Mojtaba Khamenei giờ đây sẽ giữ vai trò then chốt trong việc hoạch định chiến lược quân sự của đất nước khi Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) chịu sự chỉ huy của ông.

Tân Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei. Ảnh: AP

Trước khi Tehran đưa ra thông báo trên, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nói với đài ABC News rằng lãnh tụ tối cao mới của Iran "sẽ không tại vị lâu" nếu không có sự chấp thuận của Mỹ. Trước đó, ông Donald Trump cũng nói với trang Axios rằng ông không chấp nhận con trai của cố Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei kế nhiệm cha mình. Ngoài ra, nhà lãnh đạo Mỹ tuyên bố quyết định về thời điểm kết thúc cuộc xung đột với Iran sẽ là quyết định "chung", được ông đưa ra cùng với Thủ tướng Benjamin Netanyahu. Trả lời phỏng vấn tờ The Times of Israel ngày 8-3, ông Donald Trump từ chối đề cập khả năng Israel tiếp tục chiến dịch quân sự chống Iran ngay cả khi Mỹ đã dừng các cuộc tấn công. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ cho rằng điều đó là không cần thiết.