Ông Donald Trump: Chiến dịch tại Iran thành công, giá dầu sẽ sớm hạ nhiệt

"Chúng tôi đang đạt được những bước tiến lớn trong việc hoàn thành mục tiêu quân sự của mình. Thậm chí, có người nói rằng gần như đã hoàn tất" - ông Donald Trump phát biểu tại một cuộc họp báo ở TP Doral, bang Florida.

Đây là cuộc họp báo đầu tiên của ông kể từ chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel nhằm vào Iran bắt đầu vào ngày 28-2.

Ông Donald Trump khẳng định đã quét sạch mọi lực lượng tại Iran, cụ thể là phá hủy hơn 50 tàu hải quân, tiêu diệt không quân và các hệ thống phòng thủ tên lửa.

"Chúng tôi đã quét sạch hoàn toàn mọi lực lượng tại Iran. Hầu hết sức mạnh hải quân của Iran đã bị đánh chìm" - ông Donald Trump nói.

Tổng thống Mỹ đánh giá nỗ lực quân sự đang "vượt xa kế hoạch ban đầu rất nhiều. Tôi cho rằng chúng tôi có lẽ đã không nghĩ mình sẽ đạt được kết quả này chỉ sau một tháng".

Theo CNBC, khi được hỏi liệu chiến dịch quân sự có kết thúc trong tuần này không, ông Donald Trump trả lời: "Không, nhưng sẽ rất sớm thôi".

Ông Donald Trump phát biểu tại một cuộc họp báo ở khu nghỉ dưỡng tại TP Doral, bang Florida, ngày 9-3. Ảnh: NBC News

Ông chủ Nhà Trắng cũng nói thêm Mỹ vẫn đang trì hoãn việc tấn công vào "một số mục tiêu quan trọng nhất" như các cơ sở sản xuất điện.

"Chúng tôi không muốn làm điều đó nếu không bắt buộc. Đó là những loại mục tiêu rất dễ đánh trúng, song lại gây ra hậu quả cực kỳ thảm khốc nếu bị tấn công. Chúng tôi đang chờ xem điều gì sẽ xảy ra trước khi quyết định tấn công. Chúng tôi có thể xóa sổ tất cả chúng chỉ trong một ngày" - ông nói.

Trả lời phỏng vấn đài CBS News trước cuộc họp báo hôm 9-3, ông Donald Trump cho rằng chiến dịch quân sự ở Iran "về cơ bản đã rất hoàn tất, gần như là vậy".

"Iran Không còn hải quân, không còn hệ thống liên lạc, không còn không quân. Tên lửa của họ chỉ còn lại rải rác. Máy bay không người lái của họ đang bị bắn nổ khắp nơi, bao gồm cả các cơ sở sản xuất" - ông Donald Trump lạc quan.

Cũng tại cuộc họp báo ngày 9-3, ông Donald Trump cho rằng việc giá dầu và xăng tăng cao đang ảnh hưởng đến các quốc gia khác nhiều hơn là Mỹ.

Theo nhà lãnh đạo Mỹ, "về lâu dài, nguồn cung dầu sẽ an toàn hơn đáng kể khi không còn mối đe dọa từ tàu chiến, máy bay không người lái, tên lửa, hiểm họa hạt nhân hay bất cứ thứ gì từ Iran".

Ông Donald Trump tiết lộ chính quyền đang tìm cách giảm bớt gánh nặng chi phí cho người dân Mỹ.

Thế nhưng, theo ông, sự gia tăng giá dầu là xứng đáng vì Mỹ và Israel đang nỗ lực để "loại bỏ một khối u ung thư lớn trên bề mặt trái đất", ám chỉ chính quyền Iran.

Tổng thống Donald Trump cảnh báo: "Chúng tôi sẽ đánh mạnh đến mức họ hoặc bất kỳ ai giúp đỡ họ không bao giờ có thể khôi phục được khu vực đó".