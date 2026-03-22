Quốc tế

Iran nêu điều kiện sau "tối hậu thư" của ông Donald Trump

Phương Linh

(NLĐO) - Iran ngày 22-3 tuyên bố mở cửa eo biển Hormuz cho tàu thuyền từ tất cả các nước trừ phương tiện liên quan tới “kẻ thù của Iran”.

“Chúng tôi sẵn sàng hợp tác với Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) để tăng cường an ninh hàng hải và bảo vệ các thủy thủ ở vịnh Ba Tư. Tất cả tàu thuyền không liên quan đến kẻ thù của Iran có thể đi qua eo biển Hormuz thông qua các thỏa thuận an ninh và an toàn với Tehran” - ông Ali Mousavi, đại diện Iran tại IMO, chia sẻ.

Ông Mousavi cũng kêu gọi chấm dứt hoàn toàn các hành động thù địch và thúc giục các bên xây dựng “lòng tin và sự tín nhiệm”.

“Ngoại giao vẫn là ưu tiên hàng đầu của Iran. Tuy nhiên, việc chấm dứt hoàn toàn các hành động gây hấn, cùng tái gây dựng lòng tin lẫn nhau, là điều cần thiết. Chiến dịch tấn công Iran của Mỹ và Israel là nguyên nhân gốc rễ cho tình hình hiện tại ở eo biển Hormuz” - ông nói thêm.

Iran nêu điều kiện cho tàu thuyền qua eo biển Hormuz - Ảnh 1.

Tàu Shenlong Suezmax mang cờ Liberia, chở dầu thô từ Ả Rập Saudi vượt qua eo biển Hormuz, cập bến Mumbai của Ấn Độ hôm 12-3. Ảnh: AP

Giao thông qua eo biển Hormuz, một tuyến đường thủy huyết mạch của thương mại toàn cầu - đã đình trệ nghiêm trọng từ khi xung đột Trung Đông bùng phát hôm 28-2. Giá dầu đã vượt ngưỡng 100 USD/thùng. Tehran nhiều lần khẳng định eo biển vẫn lưu thông cho mọi nước trừ “kẻ thù” của họ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi đồng minh triển khai hải quân hộ tống tàu thuyền qua eo biển, song chưa nước nào đáp ứng. 

Ông Donald Trump ngày 21-3 thậm chí đe dọa nhắm mục tiêu vào các nhà máy điện của Iran nếu tuyến đường thủy này không được “mở hoàn toàn” trong vòng 48 giờ.

Chuyên gia Zeidon Alkinani thuộc Viện Quan điểm Ả Rập cho biết nếu Washington tấn công các nhà máy điện của Iran, nền kinh tế Mỹ và thế giới sẽ chứng kiến hai cấp độ leo thang. "Một là về kinh tế và năng lượng, hai là về hệ sinh thái" - ông chia sẻ.

Ông cũng chỉ ra hai bên đang thay đổi chiến thuật quân sự. Ở giai đoạn đầu, dường như hai bên có định hướng rõ ràng và hạn chế hơn.

"Hiện nay, có lẽ họ phản ứng khá lộn xộn và hỗn loạn" - ông Alkinani nhận xét, nói thêm Iran gần đây không chỉ tập trung vào các mục tiêu của Mỹ hoặc Israel, mà còn tác động tới cả các nước vùng Vịnh. 

Vị chuyên gia cho rằng hai bên ngày càng phản ứng theo hướng có qua có lại, nên việc tấn công vào các cơ sở dầu mỏ hoặc năng lượng có thể trầm trọng hóa căng thẳng hơn nữa.

VIDEO: Mỹ tung đòn vào hạ tầng tên lửa Iran tại "yết hầu" Hormuz

(NLĐO) - Đô đốc Brad Cooper tiết lộ Mỹ đánh trúng các căn cứ và hạ tầng tên lửa ven biển Iran, đồng thời sẽ siết chặt các mục tiêu quân sự của Tehran ở Hormuz

Tổng thống Donald Trump ra tối hậu thư 48 giờ cho Iran

(NLĐO) - Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa tấn công các nhà máy điện nếu Iran không mở cửa eo biển Hormuz trong 48 giờ.

Dàn vũ khí "khủng" làm rung chuyển Trung Đông (*): Cục diện giằng co tại Hormuz

Eo biển Hormuz vốn hẹp nhưng cực kỳ quan trọng bởi là lối duy nhất ra vào vịnh Ba Tư.

    Thông báo