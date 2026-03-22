Tổng thống Donald Trump ra tối hậu thư 48 giờ cho Iran

Tổng thống Donald Trump đe dọa Iran trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social vào tối 21-3. Cụ thể, ông viết: "Nếu Iran không mở hoàn toàn, không dừng đe dọa tại eo biển Hormuz trong vòng 48 giờ nữa, tính từ thời điểm này, Mỹ sẽ tấn công và phá hủy các nhà máy điện của họ, bắt đầu từ nhà máy lớn nhất".

Trước đó, ông Donald Trump đã liên tục gây áp lực buộc các đồng minh của Mỹ phải hỗ trợ giải tỏa eo biển Hormuz, nói với các phóng viên vào ngày 20-3 rằng Trung Quốc, Nhật Bản và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) nên can thiệp.

NBC News cho biết bài đăng hôm 21-3 của ông Donald Trump được đưa ra khi cuộc xung đột ở Trung Đông bước sang tuần thứ tư.

Cùng ngày 21-3, ông Trump đã viết một bài đăng khác trên Truth Social rằng quân đội Mỹ đã "xóa sổ Iran khỏi bản đồ" và đang "vượt tiến độ nhiều tuần".

"Lãnh đạo của họ đã biến mất, hải quân và không quân của họ đã chết, họ hoàn toàn không có khả năng phòng thủ và họ muốn thực hiện một thỏa thuận. Tôi thì không!" - ông Donald Trump viết.

Tàu của hải quân Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) di chuyển cạnh một tàu chở hàng tại eo biển Hormuz, nhìn từ Khor Fakkan - UAE vào ngày 11-3. Ảnh: AP

Theo NBC News, khoảng 20% lượng dầu mỏ của thế giới đi qua eo biển Hormuz, một tuyến đường thương mại quan trọng. Các cuộc tấn công của Iran vào tàu thuyền trong khu vực đã khiến giao thông đường biển nơi này gần như đóng cửa, trong khi giá dầu toàn cầu tăng vọt.

Tờ New York Post đưa tin thêm 2 quốc gia nữa đã ký vào một bức thư ngày 21-3 nhằm lên án mạnh mẽ việc Iran phong tỏa một phần eo biển Hormuz.

Hai quốc gia mới nhất góp mặt là Úc và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) - một trong những láng giềng vùng Vịnh của Iran vốn đã hứng chịu nhiều cuộc tấn công bằng tên lửa từ Tehran - nâng tổng số lên 22 quốc gia. Các quốc gia đã ký trước đó bao gồm các cường quốc Anh, Pháp, Đức, Ý, Hà Lan và Nhật Bản...

22 quốc gia đã chỉ trích Tehran trong một tuyên bố chung vì các cuộc tấn công gần đây vào những con tàu "không trang bị vũ khí".

Nhóm các quốc gia này khẳng định sẵn sàng đóng góp vào nỗ lực chung nhằm bảo đảm an ninh hàng hải qua eo biển, đồng thời hoan nghênh sự tham gia của các nước đang lập kế hoạch chuẩn bị, dù chưa nêu rõ hình thức hỗ trợ cụ thể.

Các chuyên gia quốc phòng nhận định để bảo vệ tàu bè qua lại, việc hộ tống trên biển sẽ cần phải sử dụng đến các tàu khu trục.

Thực tế cho thấy sau những lời đe dọa ban đầu của Iran nhắm vào tàu của Mỹ, Israel và các nước đồng minh, các tàu treo cờ Trung Quốc, Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan vẫn tiếp tục di chuyển rải rác qua hành lang quan trọng này.

Trong khi đó, kênh Al Jazeera đưa tin Iran cũng đang chuẩn bị cho phép các tàu Nhật Bản đi qua eo biển Hormuz.

Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi nói với hãng tin Kyodo: "Chúng tôi không đóng cửa eo biển. Theo quan điểm của chúng tôi, eo biển vẫn mở. Eo biển chỉ đóng cửa đối với tàu bè thuộc về bên đối địch của chúng tôi, những quốc gia tấn công chúng tôi. Đối với các quốc gia khác, tàu bè vẫn có thể đi qua eo biển".