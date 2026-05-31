Iran nhắc tới 12 tỉ USD; ông Donald Trump cứng rắn

Ông Donald Trump nói ông muốn đạt được một thỏa thuận vì sẽ cứu được rất nhiều sinh mạng và có thể mở lại eo biển Hormuz ngay lập tức sau khi ký kết.

Ông mô tả lãnh đạo Iran là những nhà đàm phán rất cứng rắn nhưng nói Mỹ đang dần đạt được những gì mình muốn.

Ông nói với Fox News: "Phải mất rất nhiều thời gian. Tôi không vội vàng gì cả. Nếu vội vàng thì sẽ không đạt được thỏa thuận tốt. Chậm mà chắc, chúng tôi đang dần đạt được những gì mình muốn. Nếu không đạt được thì chúng tôi sẽ kết thúc theo cách khác".

Ông Donald Trump cũng nói rằng quân đội Mỹ không nên hiện diện ở Baghdad hay Iran.

Trước đó, truyền hình nhà nước Iran đưa tin dự thảo thỏa thuận với Mỹ bao gồm điều khoản Mỹ giải phóng 12 tỉ USD tài sản đóng băng cho Tehran.

Đài truyền hình nhà nước Iran ngày 30-5 cho biết: "Mỹ cam kết sẽ cho Iran toàn quyền tiếp cận 12 tỉ USD tài sản bị phong tỏa trong vòng 60 ngày, để số tiền này có thể được chuyển đến và sử dụng tại các ngân hàng được Iran chỉ định mà không chịu bất kỳ hạn chế nào".

Tuy nhiên, đài truyền hình nhà nước Iran cho hay đây là dự thảo "chưa chính thức", đồng nghĩa chưa đạt được sự thống nhất hoàn toàn từ phía Mỹ.

Khối tài sản trị giá 100-123 tỉ USD của Iran đang bị đóng băng ở nước ngoài do các biện pháp trừng phạt của Mỹ. Iran từ lâu đã yêu cầu "rã bang" số tài sản này để giảm bớt áp lực kinh tế trong nước.

Truyền hình nhà nước Iran cũng cho biết Iran sẽ tiếp tục quản lý eo biển Hormuz.